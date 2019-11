Dresden

Die Berliner Countryrocker The BossHoss starten nächstes Jahr erneut in die große „Black is Beautiful“-Tournee. In Dresden kündigten sich die siebenköpfige Band für ein Open Air Konzert in der Jungen Garde an – am 11. Juli 2020.

Aufgrund der hohen Ticketnachfrage geben die Musiker ein Zusatzkonzert am selben Ort. Das teilte der Veranstalter AUST Konzerte am Mittwoch mit. Der zweite Auftritt findet einen Tag vor dem regulären Termin, also am 10. Juli, statt.

Am Samstag startet das Presale auf der Website von ticketmaster.de. Der bundesweite Vorverkauf beginnt am Montag. Tickets kosten 56 Euro.

