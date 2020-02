„That’s Life“ – Frank Sinatra-Show kommt nach Dresden

Dresden

Ein Geschäft mit der Vergangenheit, das sich lohnt: Seit zehn Jahren nimmt sich Oliver Forster mit seiner Cofo Entertainment Group nun schon allwinterlich aufs Neue der Biografie einer „verstorbenen oder nicht mehr auf der Bühne auftretenden Musikerlegende“ an. Lässt deren Leben dramaturgisch aufbereiten und mit ihren größten Hits musikalisch umrahmen – um die neu kreierte Musical-Produktion dann für vier Monate auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu schicken.

In diesem Winterhalbjahr hat der Passauer Veranstalter Frank Sinatra aus der Gruft geholt und lässt den Entertainer samt 13-köpfigem Orchester nun von Kiel bis Passau über die Bühnen swingen, trinken und singen – am 18. Februar gastiert die Show „That’s Life“ im Dresdner Kulturpalast.

„Unser Ziel ist es, generationsübergreifend ein breites Publikum zu erreichen“, sagt Forster und hofft auf Eltern, die ob ihrer Begeisterung für „Ol‘ Blue Eyes“ und seine Musik auch ihre Kinder mitziehen. Entsprechend hat Autor und Regisseur Stefan Warmuth den mehr als zwei Dutzend Songs von „Come fly with me“ bis „My Way“ reichlich Spielzeit in der zweieinhalbstündigen Show eingeräumt, denn „die Leute wollen die großen Hits hören“. Wobei Hits für Produzent Forster nicht irgendwelche aktuellen Chartstürmer sind, sondern Titel und Künstler, die „zum Kulturgut und einem Stück Zeitgeschichte geworden sind und deren Musik mehrere Generationen überdauert hat“.

Alleinstellungsmerkmal der „Konzept-Musicals“

So wie im Falle Sinatras, der in dieser Show auf sein eigenes Leben zurückblickt und dabei von seiner Amour Fou mit Schauspieldiva Ava Gardner bis zu den legendären „Rat Pack“-Auftritten mit Sammy Davis jr. und Dean Martin kein schlagzeilenträchtiges Highlight auslässt. Was für den Cofo-Chef indes den kleinen, aber feinen Unterschied zu den zahlreichen Revuen, Tribute- und Revival-Shows über Sinatra ausmacht: „Dort handelt es sich nur eine Aneinanderreihung von Songs – bei uns gibt es einen roten Faden mit Storyline und verschiedenen Charakteren.“

Der Trailer zum Musical

Ein Alleinstellungsmerkmal seiner „Konzept-Musicals“, das die Cofo-Produktionen über die Beatles – Forsters 2011 entstandener Erstling in diesem Genre hat inzwischen mehr als eine Million Zuschauer angelockt und tourt noch immer durch die Hallen – Elvis, Falco oder Udo Jürgens von den zahllosen Star-Revuen unterscheidet: „Allein in Las Vegas gibt es 30 Elvis-Darsteller – von all diesen Revuen setzen wir uns mit unserer Idee ab.“

Ein Konzept indes, das dem Bayer inzwischen im Falle seiner Shows „Beat it!“ und „Simply the Best“ über Michael Jackson und Tina Turner auch juristischen Ärger eingebracht hat: Letztere verklagte den Veranstalter wegen eines Tourplakats, das mit der Protagonistin Dorothea „Coco“ Fletcher, einem Turner-Double, und dem Namen der Rock-Legende warb. Das Kölner Landgericht entschied jüngst zugunsten der echten Sängerin – Forster hatte da allerdings schon im Vorgriff auf die sich abzeichnende Entscheidung seine Plakate mit dem Hinweis „Starring Dorothea ‚Coco‘ Fletcher“ versehen lassen. Und stellt ganz nüchtern fest: „Die Auseinandersetzung ist eine unbezahlbare Werbung für uns, die man gern mitnimmt.“

Juristisch komplizierter gestaltet sich hingegen der gerichtliche Streit mit den Nachlassverwaltern des King of Pop: Die behaupten nämlich für das Musical gäbe es keine Lizenz – und entsprechend hat Anwalt Martin Diesbach die Cofo Group darauf verklagt, dass jeglicher Verdienst aus der „Beat it!“-Show an die Erben auszuzahlen sei. Forster indes sieht in seiner Produktion lediglich „eine konzertante Aufführung ohne relevante Spielhandlung: Die Songs sind austauschbar, und die Geschichte ergibt auch ohne Musik Sinn.“

15 Prozent der Einnahmen sind als Lizenzgebühren abzuführen

Damit aber handle es sich nicht um ein klassisches Musical, sondern die Show sei dem „Kleinen Recht“ zuzuordnen – mit der Folge, dass die Lizenz hierfür allein durch die Verwertungsgesellschaft Gema und nicht durch die Jackson-Erben genehmigt werden müsse. Was zwar finanziell für ihn keinen Unterschied macht – in beiden Fällen sind 15 Prozent der Einnahmen als Lizenzgebühren abzuführen – doch ihm großen Aufwand erspart: Andernfalls müsste er sich nämlich um jede Song-Lizenz einzeln bemühen. Was bei vielen Künstlern Kosten und Aufwand in kaum kalkulierbare Dimensionen steigen lassen würde, da die Titel-Rechte oft bei verschiedenen Labels und Personen liegen: „Ich wüsste nicht, ob ich eine Genehmigung da überhaupt noch erleben würde.“

So vermutet Forster denn auch ganz andere Gründe für die Klagen gegen sein Unternehmen: Den Nachlassverwaltern Michael Jacksons wie auch Tina Turner gehe es vor allem darum, ihre eigenen Musical-Produktionen vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen – schließlich läuft in Hamburg seit bald einem Jahr ein von der Rockröhre autorisiertes Musical über ihr Leben, und am Broadway ist für diesen Sommer ein „Jacko“-Musical geplant, das auch auf Tour gehen soll. Aktuell ruht das Verfahren um die Rechte am King of Pop vor dem Münchner Landgericht, geht es in den Gesprächen hinter den Gerichtskulissen inzwischen wohl nicht mehr um die ursprünglich eingeklagte Unterlassung der Produktion, sondern in erster Linie um die Gewinnbeteiligung der Jackson-Erben. Und Medienrechtsexperte Diesbach ist „vorsichtig optimistisch“, dass es hier noch im Frühjahr zu einer Einigung kommen könnte.

Eine Hoffnung, die auch Forster hat – schließlich kalkuliert der Passauer Veranstalter bei seinen Produktionen mit mindestens zwei mehrmonatigen Tournee-Blöcken, bevor die Millionen-Kosten wieder eingespielt sind. Denn ganz bewusst setzt der 42-Jährige als Spielphasen jeweils nur die Monate von Weihnachten bis Ende April an. „Ab Oktober starten wir jeweils den Ticket-Vorverkauf und nehmen das Weihnachtsgeschäft noch mit – das ist im Bereich des Family Entertainments die Zeit, wo Karten gekauft werden“, weiß der Cofo-Chef aus Erfahrung.

Anschließend gehen die Musicals von den Beatles bis zu Abba dann auf Tournee – während daheim derweil schon die nächste Produktion einstudiert wird: 2021 sollen nämlich die Blues Brothers mit ihren Geschichten und Hits die Hallen im deutschsprachigen Raum rocken. Sofern denn nicht vorher noch ein Nachlassverwalter der Soul- und R&B-Heroen Klage einreicht… immerhin: Sinatras Erben haben bislang keinen Anstoß an Forsters jüngster Produktion genommen.

18. Februar, 20 Uhr, Dresdner Kulturpalast, Karten (63,50-85,50 Euro): 01806/570070

Von Christoph Forsthoff