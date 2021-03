„Texturen“: Musik und Kunst aus der Kaserne Pirna im Livestream

Pirna

Ein neues Konzertformat rufen der Musiker Ercole Nisini und sein Ensemble Instrumenta Musica in der Kaserne Pirna ins Leben. Unter dem Motto „Texturen“ werden Alte Musik und zeitgenössische Kunst lebendig vereint. Geplant sind vier Aufführungen 2021 und Anfang 2022, die via Internet zu erleben sind: „Vier Konzerte und Installationen mit vier Farbthemen, eines in jeder Jahreszeit, ohne Publikum, und gleichzeitig mit dem größten Publikum, das man sich vorstellen kann. Vier Livestreams, die alle Interessierten ohne physische Einschränkung erreichen möchten.“ – heißt es in der Ankündigung.

Auftakt mit Michael Praetorius

Zum Auftakt der besonderen Reihe wird am heutigen Sonnabend, 20 Uhr, eingeladen. Das Konzert zum 400. Todestag und 450. Geburtstag von Michael Praetorius heißt „Rot – Terpsichore, die Muse des Tanzes“. 1612 publizierte Praetorius seine einzige Sammlung, die ausschließlich der instrumentalen Musik, der „Instrumenta Musica“, gewidmet ist. Sie trägt den Titel „Terpsichore“ und umfasst mehr als 300 Tanzsätze. Rot ist das festliche Farbthema dieses Konzerts, das von der Künstlerin Karin Kopka-Musch mitgestaltet wird: „Leinen, Pigment, farbiges Licht, Flächen, Linien, Bewegung, Spur…“ – Bildende Kunst entsteht live zur Musik.

Der zweite Abend mit Instrumenta Musica unter Mitwirkung der Sopranistin Heidi Maria Taubert heißt „Gelb – Wiegenlied vom Krieg“ und ist für Juni angekündigt (voraussichtlich 19.6.). Dann erklingen Vertonungen von Ercole Nisini nach Texten der deutschen Schriftstellerin und Historikerin Ricarda Huch (1864-1947) und des römischen Dichters Trilussa (1871-1950).

Heidi Maria Taubert Quelle: Juliana Socher

Anlässlich des 500. Geburtstags von Josquin Desprez stehen im Oktober Werke von Johannes Ockeghem, Josquin Desprez, Johannes Tinctoris, Costanzo Festa, Francisco Guerrero, Giovanni Pierluigi da Palestrina und Giacomo Carissimi auf dem Programm (voraussichtlich 9.10.). In den Zeitaltern der Renaissance und des Barock komponierten sie sogenannte „Parodie-Messen“. Das Konzert „Blau – L’Homme Armée“ gestalten Sängerinnen und Sänger der Cappella Mariana Prag unter Vojtech Semerad und Instrumenta Musica unter Ercole Nisini gemeinsam mit der Künstlerin Karin Kopka-Musch. Das Vokalensemble aus Prag gehört auch zu den Interpreten des vierten Abends der „Texturen“-Reihe, wenn es heißt „Grün – Magnificat. Eine protestantische Marienvesper“.

Das im Rahmen von „Denkzeit Event“ realisierte Projekt benötigt noch finanzielle Unterstützung unter: www.startnext.com/texturen. Die Übertragung im Internet kann man mittels einer virtuellen Konzertkarte erleben. Die Plattform www.so-geht-saechsisch.de unterstützt das Streaming durch ihre Kanäle.

Sonnabend, 20.3., 20 Uhr: Auftakt „Texturen“ mit Instrumenta Musica als Streaming: www.instrumentamusica.eu/texturen

Von Silke Fraikin