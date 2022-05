Dresden

Es gibt sie wieder, die Tanzwoche Dresden. Und das Publikum hat die Chance in diesem Jahr nicht verpasst, um ein so wunderbar engagiertes, liebenswert besonderes Tanzvölkchen live und verblüffend intensiv erleben zu können. Denn an den ereignisreichen zehn Tagen ging es erklärtermaßen um „Inklusion“, um ein sensibles, aufmerksames Miteinander aller an Tanz und Bewegung Interessierten. Was ja schon längst eine vielfach erprobte, nun aber ganz speziell und ausgeprägte Stärke der Tanzwoche Dresden ist und ganz gewiss auch bleiben wird.

Verblüffende Geschichten, fantastische Darbietungen

Man muss ihn einfach erlebt haben, diesen so enorm vielseitigen Abend „Fusionen“ zum krönenden Abschluss des diesjährigen Festivals. Der erst während der Tanzwoche entstanden ist mit insgesamt neun Arbeiten als eine gemeinsame Performance der daran Beteiligten. Und er sorgte schließlich auch zur Aufführung im projekttheater für reichlich Publikumsandrang. Bei dieser Vorstellung ist einfach nichts beliebig, gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen, Fantasien wie Eigenarten. Und es werden bild- und rätselhafte, verblüffende Geschichten erzählt, die bestens zum Mit- und Nach-Denken herausfordern.

Beispielsweise in der gewitzten Szene zu „Aquarium“ (Choreografie: Daniela Backhaus und Attila Zanin), in der ein assoziierter kleiner Fisch im vordergründig platzierten und mit Wasser befüllten Glasbecken die Mitwirkenden auf der Bühne zu fröhlichen Schwimmversuchen auf dem Trockenen verführen. Oder eine Arbeit der Un-Label Performing Arts Company mit und über Gebärdensprache, die zu schönsten „Verwicklungen“ herausfordert und auch das Publikum rätseln lässt, wer nun was und wie und warum zu erzählen hat.

Bewegungslust trifft Freude am Leben

Das Besondere an dieser „umfassenden“, aber keineswegs langwierig-langweilenden Aufführung war auch, wie sich die beteiligten professionellen Tänzerinnen und Tänzer ihren jeweiligen Partnerinnen und Partnern auf der Bühne zuwenden. Denn da geht es nicht darum, Defizite aufzudecken oder zu überspielen, sondern vielmehr um jeweils ganz eigene Möglichkeiten und Darstellungsweisen. Was oft eine verblüffende Kraft hat. Zumal, wenn dabei auch eine eher ungebändigte Bewegungs- und Spiellust herauskommt, die Freude überhaupt am gemeinsamen Vollbringen.

Ein solches Erleben ist dann auch fürs Publikum etwas sehr Ungewöhnliches, Berührendes. Wie ja überhaupt diese Verschiedenartigkeit der Erzählweisen mit Körper, Worten, Klang, das sensible Zusammenspiel aller Beteiligten. Da ist der Anspruch von „Inklusion“ in dieser Form einfach mal mehr ist als nur ein Titel. Eher ein künstlerisches Miteinander im schönsten Selbstverständnis.

Und das macht dem Publikum gleichermaßen so viel Spaß wie allen Mitwirkenden auch. Darunter jene von Ich bin O. K. aus Wien, Die TanzKompanie, von Szene Zwei aus Lahr (Schwarzwald) oder der Un-Label Performing Arts Kompanie aus Köln und dem Kunst- und Kulturverein farbwerk e.V. aus Sachsen.

Ein neugieriges Publikum

Das insgesamt bestens durchdachte Gesamtkonzept der Tanzwoche Dresden 2022, das speziell auch René Rothe zu danken ist, der schon seit 2019 für das Festival verantwortlich ist, war rundum deutlich zu spüren. Zumal auch das Publikum über zehn Tage neugierig drangeblieben ist und beispielsweise die bewährte Reihe „Kurz und Gut“ mit diversen Soli oder die Outdoor-Veranstaltungen bestens gefragt waren. Nur dann, wenn sich das Wetter gar zu widrig zeigte, gab es auch schon mal Performance-Kostproben für nachfolgende Aufführungen im halbwegs geräumigen „Durchgang“ vom projekttheater.

Zu den Festival-Beiträgen aus Dresden gehörte im projekttheater beispielsweise die Aufführung „Blue In Mir“ als Projekt der Tanzbühne e.V. von und mit Helena Fer-nandino, die gemeinsam mit Olimpia Scardi ein irres Spiel mit Sprachbildern und Bildsprachen vollführte. Dazu sind freihängend im Raum Jalousien als denkwürdige, wandelbare „Trennwände“ einbezogen, mal durchlässig oder auch verdeckend, versteckend.

Und in diesen Szenen mit Tanz und Sprache gibt es auch so verrückte Kuriositäten wie die Geschichte vom Blatt Papier, ein wunderbares Gleichnis auf Wege voller Erfahrungen und Widerstände, die doch immer wieder nur zu einem einzigen Punkt zurückführen. Zum Ausgangspunkt? Zu sich selbst?

Von Gabriele Gorgas