„Tanzpakt Dresden“ ermöglicht Arbeit an Performance-Projekten in Corona-Zeit

Die Hände untätig in den Schoß zu legen, ist für Kunst- und Kulturschaffende grundsätzlich keine Option, ob nun unter den Einschränkungen von Corona oder nicht. Glücklich können sich angesichts monatelang geschlossener Kulturinstitutionen jene nennen, die unter jetzigen Gegebenheiten vor allem mit Blick auf eine stabile Finanzierung eigene Projekte realisieren können. Erst im nächsten Schritt lässt sich dann die Frage stellen, welche Kompromisse in der künstlerischen Arbeit aus Sicherheitsgründen eingegangen werden müssen. Das betrifft auch jegliche Vorarbeiten und Recherchen. Und gerade für jenen Arbeitsanteil gibt es in der Regel keine Formen finanzieller Förderung. Der Zufall wollte es, dass genau in das so unschöne Jahr 2020 die Umsetzung einer größeren Zahl mehrerer künstlerischer Recherche-Residenzen im performativen Bereich fiel, die vom Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau ausgeschrieben worden waren. Das Geld für das „ Tanzpakt Dresden“ genannte Programm kommt aus mehreren Quellen. Grundlage ist das bundesweite Programm „ Tanzpakt Stadt Land Bund“, hinter dem unter anderen der Dachverband Tanz Deutschland steckt. Bund, Land und Stadt sind ebenso beteiligt.

Neues Dach für Gelben Saal der Wigman-Villa

Der „ Tanzpakt Dresden“ befindet sich noch aktuell in der Umsetzung, wobei die meisten Recherchen mittlerweile abgeschlossen sind. Der entscheidende zweite große Teil des Programms ist eine Finanzierung weiterer grundlegender Sanierungsarbeiten an der Villa Wigman an der Bautzner Straße, um das Haus weiter zu einem Produktionsort für die freie Szene im Tanz und deren Gäste zu machen. Der Gelbe Saal hat im Zuge dessen ein neues Dach bekommen, was wohl als einer der größten bisherigen Schritte innerhalb der Baumaßnahmen gewertet werden kann. Katja Erfurth, Tänzerin, Choreografin und Vorstandsvorsitzende des Vereins, der die Entwicklung der Villa stetig vorantreibt, ist optimistisch: „Wir sind nun dabei, neue Förderanträge für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes zu stellen, das erst im Laufe des letzten Jahres erstellt, angepasst und genehmigt wurde. Weiter hoffen wir, die Fassade des Saals zu erneuern und behindertengerechte WCs einzubauen. Außerdem sind die Dächer der Villa und des Zwischenbaus auch nicht mehr lange Zeit funktionsfähig. Es geht also weiter.“

Die Fenster des großen Saales in der Villa Wigman wurden bereits saniert. Quelle: Genia Bleier/Archiv

Recherchen für Performance-Projekte

Katja Erfurth ist selbst ist auch eine der Künstlerinnen, die zu den Residentinnen des Förderprogramms gehören. In ihren Recherchen hat sie sich mit Verbindungen zwischen Tanz und Gebärdensprache auseinandergesetzt. Die Besonderheit einer jeden Residenz war dabei eine Partner-Institution an der Seite der jeweiligen Künstler. In ihrem Fall war es „vigevo – Das Netzwerk für Gebärdensprachdienstleistungen“.

Schwierige Forschung in Corona-Zeiten

Je nach inhaltlicher Ausrichtung der einzelnen Projekte hatten die Einschränkungen der vergangenen Monate unterschiedlichen Einfluss auf die Projektarbeit. Das erlebte auch die Regisseurin Nora Otte, die gemeinsam mit dem Tänzer David Le Thai das Thema „Der sprechende Körper im System“ in den Blick nahm. Ihre Partner waren dafür das Lebensgeschichtliche Archiv für Sachsen des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Erschwerungen durch Corona hat auch Nora Otte erlebt: „Die Museen waren zu und auch der persönliche Kontakt mit den institutionellen Recherche-Partnern ging nur über Email oder Telefon. Die Überforderung mit dieser neuen Situation war bei allen spürbar und die Kommunikation dadurch manchmal schleppend. Es war eine sehr eigenartige Situation, denn man konnte nicht einfach so loslegen, Termine vereinbaren, sich treffen, in Bibliotheken gehen und so weiter.“

Einschränkungen eröffnen neue Blickwinkel

Wo unerwartet mitunter ein Plan B gefragt sein kann, können die Umstände auch ganz neue Perspektiven öffnen. So hatten die Filmemacherin Barbara Lubich und die Choreografin Anna Till ursprünglich geplant, das abstrakte Konzept Zeit in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Dampfschifffahrt zu befragen. Das natürlich ganz unmittelbar auf einem der Schiffe. Wenn diese allerdings ihren Ankerplatz nicht verlassen dürfen, die eigentlichen Fahrten auf der Elbe so also nicht möglich sind, ist Umdenken gefragt. Die Bewegung auf dem Fluss bleibt aus und wird umgekehrt in eine Bewegtheit durch das Wasser selbst. Perspektivwechsel ist hier das Stichwort, unter dem auch die jeweiligen Partner-Institutionen von den künstlerischen Inputs haben profitieren können.

Engagierte Recherchepartner unterstützen Künstler

Solche ungeplanten und unplanbaren Entwicklungen haben aber innerhalb des Recherche-Programms kein grundlegendes Hindernis dargestellt, wie Christoph Bovermann, Künstlerischer Produktionskoordinator des „ Tanzpakt Dresden“, einordnet: „Die Recherche-Residenzen waren ja grundsätzlich ergebnisoffen angelegt. Damit kann also niemand ’scheitern’. Aufgrund der Pandemie war es bei einigen Partner-Institutionen natürlich schwieriger, mit Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Trotzdem, und das war toll zu erleben, waren immer Ansprechpartner da, um so viel, wie nur geht, zu ermöglichen.“

Wie Bovermann ebenso erläutert, gibt es innerhalb der Finanzierung zwar geringe Möglichkeiten zeitlicher Verschiebungen, um auf aktuell eingeschränkte Arbeitsbedingungen reagieren zu können, wirklich notwendig erscheint das jedoch in keinem der Fälle. Lediglich bei der Villa Wigman kommt es aufgrund der situationsbedingt überdurchschnittlich hohen Auslastung der Baubranche zu Verzögerungen in der Ausführung einzelner Arbeiten, was leider auch die Kosten erhöht, aber insgesamt das Programm nicht sabotiert.

Die Tänzerin und Choreografin Maria Chiara de’Nobili hat ihr Stück „Almost nothing“ in der Tanzpakt-Residenz entwickelt. Quelle: Jana Mila Lippitz

Präsentationen voraussichtlich am 22. September

Selbstverständlich soll das öffentliche Publikum schlussendlich von den Ergebnissen der einzelnen Projekte erfahren. Nach momentaner, vorsichtiger Planung wird es dazu am 22. September anlässlich der offiziellen Saisoneröffnung des Festspielhauses Hellerau vor Ort, als auch in der Villa Wigman ein umfangreiches Programm mit Präsentationen geben. Bis dahin lässt sich die Zeit etwas überbrücken, indem das Publikum nach wie vor die Gelegenheit bekommt, auf digitale Kanäle auszuweichen: So findet im Rahmen des „ Tanzpakt Dresden“ vom 18. bis 20. Januar eine Akademie statt. Das Programm richtet sich in seiner internen Form zwar vorwiegend an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Residenzen, die bei dieser Gelegenheit den Austausch bisheriger Erfahrungen bezüglich ihrer Projektarbeit austauschen können. An jedem der drei Abende gibt es jedoch um jeweils 19 Uhr öffentliche Vorträge und Diskussionen zu verfolgen, für die internationale Gäste aus dem Tanz- und Performance-Bereich eingeladen worden sind. (Genaues Programm siehe nebenstehend.)

Fokussierung in schwerer Zeit

Der konkrete Wert für die Künstlerinnen und Künstler lässt sich dabei tatsächlich unschwer greifen. So fasst es die Tänzerin und Choreografin Maria Chiara de’Nobili zusammen, deren Residenz unter dem Titel „Der Mensch ohne Gedächtnis“ das komplexe Phänomen Alzheimer ins Zentrum gerückt hat: „Die Tanzpakt-Residenz hat mir in dieser harten Zeit garantiert, dass ich geistig fokussiert geblieben bin. Obwohl ich der Meinung bin, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den Partnern noch viel mehr hätten erforschen und lernen können, hätten wir unter diesen Umständen wirklich nichts Besseres erreichen können. Für mich persönlich entstand daraus die Entwicklung meines Stücks „Almost nothing“, das aus der Unsicherheit dieser so bedeutenden Zeit und dem „Eingesperrtsein“ zu Hause geboren wurde. Darin sind all unsere Frustration und Einsamkeit eingeflossen.“

Programm der Tanzpakt Dresden Akademie 18. Januar, 19 Uhr, via Zoom Regina Rossi: „Gedanken über Kunst, Arbeit, Geld und anderes Zeug“ (Vortrag mit Diskussion in deutscher Sprache, Dauer: 1,5 Stunden inkl. Q&A) Zwischen Netzwerken, Fördergeldern, (Kunst-)Markt(zwängen), Bewerbungen, Öffentlichkeitsarbeit, Festivals und Spielstättenbescheinigungen, aber auch etwa Freiwilligkeit und politischem Engagement bewegen sich Kunstproduzierende heutzutage. Unter dem Zeitdruck für die nächste Deadline bleibt meistens keine Zeit für die Reflexion der eigenen Produktionsweisen, für das Wünschen und Imaginieren neuer Strukturierungsmöglichkeiten und Arbeitsstrategien. Wie können neue Lösungen aussehen? 19. Januar, 19 Uhr, via Zoom „Körperpolitiken in der Tanzproduktion“ (Podiumsdiskussion in englischer Sprache, Dauer: 1,5 Stunden inkl. Q&A) Die Künstler Claire Cunningham, Jule Flierl, River Lin und Joana Tischkau sind eingeladen, ihre künstlerischen Forschungs- und Arbeitsmethoden mit Tanzschaffenden aus unserer regionalen freien Szene zu teilen. Die Gäste geben dabei einen Einblick in ihre Arbeitsmethoden mit Fokus auf Körperpolitiken, wie diese in ihren künstlerischen Prozessen auf verschiedenen Ebenen auftauchen und diese beeinflussen können. 20. Januar, 19 Uhr, via Zoom „Fragen von Medium & Form in der Tanzproduktion“ (Podiumsdiskussion in englischer Sprache, Dauer: 1,5 Stunden inkl. Q&A) In diesem Online-Format sind die vier Künstler Willi Dorner, Sebastian Matthias, Kate McIntosh und Eva Meyer-Keller dazu eingeladen, durch selbstgewählte Themenschwerpunkte ins Gespräch zu kommen und dabei Einblicke in ihre künstlerische Arbeit zu geben. Welche Rolle spielen Entscheidungen über Medium und Form in ihren jeweiligen Recherche- und Kreationsprozessen? Bedingt die jeweilige Themensetzung die Form ihrer Arbeiten? Beeinflusst das Medium wiederum den Inhalt?

