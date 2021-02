Dresden

Wenn es um den eigenen Körper und Bewegung geht, wissen die Tänzerinnen und Tänzer der Dresden Frankfurt Dance Company schon ganz genau, was sie machen. Und da, zwangsläufig, in den letzten Monaten ihnen genauso die Decke auf den Kopf zu fallen schien wie dem Publikum, das schon so lange keins sein darf, gibt es jetzt auf Youtube eine kleine, feine Video-Serie der Company, die Übungen zum Nachturnen vermitteln, die ganz simpel im Sitzen am Tisch beginnen. Wenn Sie Ihre Hand flach auf den Tisch legen, schaffen Sie es, Ihren Ringfinger, ohne zu zittern anzuheben, und wirklich nur den Ringfinger? Klingt vielleicht banal, ist es aber bei weitem nicht.

Es geht also erst mal um die Finger, die Hände, aber es wird auch geatmet. Darauf sollte man sich wirklich einfach einlassen. Es lohnt sich.

Anzeige

Clay Koonar Quelle: Pressefotos

Jede Woche ein neues Level für die Zuschauer

Pro Woche gibt es zehn verschiedene Anleitungen. Das ist alles recht knapp gehalten und somit übersichtlich. Trotzdem sollte man am Ball bleiben. Nicht nur, dass am 8. Februar bereits Level 3 veröffentlicht wird. Ab dann geht es richtig los. Die Übungen steigern sich in ihren Komplexitäten, und ab dem dritten Level heißt es schrittweise: Weg vom Tisch! „Die Schwierigkeitsstufe steigert sich langsam von Level zu Level, sodass Bewegung und Koordination stetig verbessert werden“, verspricht Jacopo Godani, Künstlerischer Leiter der Company. „Es wird körperlich, aber vor allem für die Koordination schon etwas anspruchsvoller.“

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was der Zuschauer und Mitturnende hier erlebt, sind detaillierte Einblicke in den Alltag eines Tänzers. Natürlich findet der nicht im Sitzen am Frühstückstisch statt. Deutlich wird hier aber eben, welche Bedeutung jedem einzelnen Finger innerhalb komplexer Bewegungsvokabularien zukommt. Schon allein das Zuschauen ist erhellend. „Wir haben die Übungen auch mehrmals im gesamten Team gemeinsam ausprobiert, um sicherzugehen, dass sie für jedermann gut durchzuführen und nicht zu komplex sind. Einige Übungen haben wir nochmals angepasst. Die Übungen sind simpel und sollen dennoch die Sprache und Bewegung der Company widerspiegeln“, so Jacopo Godani. Insgesamt wird es fünf Levels geben, die im Wochenrhythmus veröffentlicht werden.

Auch für Bewegungsmuffel ist was dabei

Wem das trotzdem zu kompliziert erscheint und wer sich in der Rolle des Zuschauers eher aufgehoben fühlt, kann sich die zweite Video-Serie der Company gönnen, bei der die einzelnen Tänzerinnen und Tänzer zu sich nach Hause einladen. Allerdings ist jeder Drehort verfremdet worden, hin zu „etwas Metaphysischem“, wie Jacopo Godani erklärte. Auf der Basis der Kostüme und den spezifischen Bewegungsvarianten der Choreografie „Alter Ego“, die im Oktober 2019 im Festspielhaus Hellerau zu sehen gewesen war. „#AlterEgo / Ich bin Deutscher Expressionismus“ zeigt mehr als zehn kurze Clips, die, inspiriert von Filmklassikern wie „Metropolis“ und „Nosferatu“ so düster wie beklemmend daherkommen.

Quelle: Felix Berning

Für diese Form der filmischen Weiterführung der ursprünglichen Choreografie haben die Tänzerinnen und Tänzer klare Vorgaben gehabt, wie Felix Berning, Tänzer der Company, erläutert: „Für mich ist mein Video eine Übersetzung des filmischen Expressionismus in den zeitgenössischen Tanz. Ich habe versucht, die Atmosphäre, und die Gestik in eine tänzerische Choreografie zu übertragen. Andere Tänzer haben sich in ihren Videos dagegen mehr auf Schauspiel fokussiert. Es gab ganz unterschiedliche Herangehensweisen.

Im Homeoffice muss improvisiert werden

Auch die Kulissen sind sehr unterschiedlich gewählt. Das hatte oft einen ganz praktischen Grund, dass man erst einmal einen geeigneten Hintergrund finden muss, nicht jeder Platz eignet sich gut dafür. Da muss man wirklich kreativ werden. Einige von uns haben beispielsweise ihre Keller als Drehorte gewählt.“

In einem Making-of verrät Jacopo Godani das Geheimnis hinter den merkwürdigen Extremitäten der Tänzerinnen und Tänzer. Aber wirklich wissen muss man das gar nicht. Um die Wirkung der Ergebnisse in vollen Zügen genießen zu können, genügt jeweils einer der Clips kurz vor dem Schlafengehen. Eine unruhige, sehr unruhige Nacht ist damit garantiert.

Die beiden Videoserien sind auf dem Youtube-Kanal der Dresden Frankfurt Dance Company unter youtube.com/c/JacopoGodani-DresdenFrankfurtDanceCompany abrufbar.

Von Rico Stehfest