Helena Fernandino – mit brasilianischer Leichtigkeit durch die Krise

„Ich wage zu sagen, dass dies eine schöne beunruhigende Zeit ist. Oder eine beunruhigende schöne Zeit.“ Dies kam per E-Mail am Abend nach dem Gespräch in der Pegasus-Theaterschule in Dresden-Striesen, in der Helena Fernandino wochentags von 10 bis 14 Uhr ein herrliches Tanzstudio angemietet hat: groß, hell, viel sauberer als die meisten öffentlichen Theater – und beängstigend ruhig, weil die gesamte Theateretage total leer ist.

Helena Fernandino ist voller Hoffnung

Die gebürtige Brasilianerin des Jahrgangs 1979, die per „dance / performance / production“ in ihrer Signatur auf ureigene Berufung hinweist, fährt druckreif in kompletter Artikellänge fort: „Die vielen Absagen von Aufträgen, die Sorge um die materielle Existenz, die plötzliche und unfreiwillige Entfernung von vielen Aktivitäten und Menschen, die bis dahin unser tägliches Leben strukturierten und die bedeutender Teil unseres Lebens sind, auch die Ungewissheit, wie alles verlaufen wird und einige Frustrationen, weil so viel kreative und produktive Energie plötzlich gestoppt wird – das ist, gelinde gesagt, beunruhigend.“

Dabei ist die für die zusätzliche Reflexion zugrundeliegende Unsicherheit, begründet mit dem Denken auf Portugiesisch und der „schönen“ Herausforderung, sie auf Deutsch auszudrücken, was ein wenig Zeit brauche, eigentlich unbegründet, denn auch im Gespräch zuvor ward klar: Die Lage mit abgesagten Premieren und Gastspielen, keinerlei Unterricht mit Kindern, der Haushaltssperre von Dresden, die künftig auf lange Zeit nur Pflichtausgaben ermöglicht, ist absolut ernst – aber dennoch nicht hoffnungslos. Aber, so lächelt sie verschmitzt: Sie sei wirklich positiv entsetzt über die Deutschen mit ihrer Disziplin und Wissenschaftshörigkeit, die sie wohl glücklicher als andere Nationen durch die Krise bringen.

Zu den bekannten Tanzprojekten, die derzeit dank Absagen auf Eis liegen müssen, gehören die Produktion „I Play D(e)ad“, ein Solo, preisgekrönt getanzt von Wagner Moreira, und auch das „Geometrische Ballett – Hommage à Oskar Schlemmer“ zum Bauhausjahr von Ursula Sax in Choreographie von Katja Erfurth auf der rekonstruierten Appia-Bühne, wo sie mit anderen bekannten Dresdnern mitwirkt. Schlimmer traf sie die Absage ihres Solos in Berlin: Mit Choreographin Vanessa Huber arbeitete sie passenderweise intensiv an „feedback in my head“ – die Premiere im Theaterhaus Berlin-Mitte wäre am 29. März gewesen. Doch auch hier war Mitte März dank Virus Schluss mit dem Theaterleben.

Barbacena , Münster , Görlitz , Dresden

Fernandinos Weg zum Tanz begann anno 1990 in ihrer Heimatstadt Barbacena, wobei sie dann doch aber erst einmal Sprachwissenschaft studierte und so einen Master in Linguistik vorweisen kann. Denn Poesie war ihre erste Leidenschaft, die bis heute anhält, Carlos Drummond de Andrade ist einer der lyrisch Verehrten. Der Tanz begleitet sie seit dem elften Lebensjahr, die Eltern förderten Drang wie Begabung, als zeitgenössische Tänzerin ward sie unter anderem beim Festival Internacional de Dança da Tápias und dem Festival de Dança do Triângulo Mineiro ausgezeichnet.

Nach Deutschland kam sie als Tänzerin, Lehrerin und Choreografin, am Theater Münster arbeitete sie mit Daniel Goldin, fest ans Görlitzer Musiktheater holte sie Gundula Peuthert von 2006 bis 2010, zwei Solostücke namens „Unort“ und „Amparo“ entstanden und waren auch bei der Tanzwoche Dresden und im Festspielhaus Hellerau zu sehen, so dass per sächsischem Landesstipendium die künstlerische Meisterklasse an der Palucca-Schule der nächste Schritt war und als Abschlussprojekt eine tänzerische Ex-Bahnhofseroberung in Brasilien namens „Incorporando Palavras“ ermöglichte.

Neben Gastrollen in der Semperoper – so in „Idomeneo“ – gerät auch die Eröffnungsgala zu den Dresdner Musikfestspielen am 22. Mai 2015 zu den Fixpunkten: „Let’s Dance! Carmen“ hieß das allseits begeisternde Community Dance Projekt unter Leitung von Monica Delgadillo Aguilar mit vielen Dresdner Schülern in der großen Messehalle mit dem Dresdner Festspielorchester unter Ivor Bolton. Es ist auch der Startpunkt ihres eigenen Weblogs, der seither, so Muße bleibt, ihr Wirken en passant illustriert.

Zunehmend interessiert sie nicht das ästhetisch perfekte Kunsterlebnis fürs geneigte Publikum, sondern der Umgang mit dem eigenen Körper in der spezifischen Umwelt: die Schnittstelle zwischen Tanzlernen und -lehren und kognitiver Linguistik. Immer lieber arbeitet sie mit Kids und Jugendlichen, gern im Kontrast, so zwischen jenen Bunten aus Gorbitz und Helleren aus Striesen, und nicht nur an der Pegasus-, sondern auch an der Jugendkunstschule. Oder mit der Eroberung urbaner Orte – wie zum Beispiel mit „(A) Normal – Work in Progress“ auf dem Görlitzer Bahnhof als Inklusionsprojekt für einen engagierten Verein.

Freier Weg mit mehreren Standbeinen

Noch geht es, sagt sie, als es um das Thema der Stunde, das Überleben von freien Künstlern in Zeiten der weltweiten Verseuchung geht, weil die Abstandsgebote und Kontakteinschränkungen für Darstellende Künste ähnlich wie für Livemusiker einem kompletten Berufsverbot gleichkommen. Sie bekam ganz rasch die Hilfe der Stadt Dresden für Kreative, hat sich beim neuen „Denkzeit“-Stipendienprogramm der sächsischen Kulturstiftung beworben und am Mittwochabend erschien bei „So geht sächsisch“ ganz frisch ein kurzer Tanzfilm namens „Invitation to Dance“, choreografiert und getanzt mit Wagner Moreira, am Flügel begleitet von Simone Ferrini und von Steffen Krone sensationell in einem Schnitt im Löbauer Haus Schminke gefilmt. So strotzt sie vor Ideen, bekennt dennoch unverfroren: „Ich genieße aber auch die gemeinsame, sehr intensive Zeit mit meinen beiden Töchtern.“

Was man dazu wissen muss: Der Vater ihrer Töchter, Jahrgang 2008 und 2018, mit dem sie frisch verheiratet und vom Angebot zur Führung einer Tanzschule bei Münster gelockt, 2003 aus Brasilien nach Deutschland kam, ist mit Wagner Moreira ein mindestens ebenso Bekannter der Dresdner Tanzszene. Er wird nun ab Herbst die Radebeuler Tanzcompagnie als Direktor übernehmen. „Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut – und sind uns über den kommenden gemeinsamen Weg – sowohl als Kollegen, als auch als Eltern, sehr bewusst“, sagt sie und freut sich für ihn über das überraschende Engagement an den Landesbühnen. Was das genau für sie bedeutet, darüber kann sie jetzt noch nichts sagen. „Selbst vortanzen werde ich dort nicht“, schmunzelt sie. „Meinen Weg sehe ich derzeit eher nicht in einem festen Engagement.“ Einig sind sie sich, dass das Format „C.O.R.E. Dance Projects“, welches von beiden initiiert ward, mit ihr an der Spitze weitergeführt wird.

Sie setzt auf den freien Weg mit mehreren Standbeinen, wobei auch hier ein intensiver Nachdenkprozess in den nächsten Wochen ansteht. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Berliner Premiere und die geplanten Gastspiele alsbald nachgeholt werden. Zum Schluss noch ein zeitloses Zitat aus der Reflexionsmail, denn, so schreibt Helena Fernandino, es sei „Zeit, der Zeit Zeit zu geben. Und im Laufe der Zeit tauchten Antworten auf, und auch neue Fragen. Das Wesentliche für den Alltag leben, das Wesentliche in menschlichen Kontakten, das Wesentliche in der Arbeit, das Wesentliche tritt in den Vordergrund, und neue Ideen entstehen, alte Ideen nehmen Gestalt an. Was nicht wesentlich ist, weicht schließlich neuen Wegen und Perspektiven. Das ist das schöne in dieser Zeit.“

