ÄTNA: Das Auge hört mit

Dresden

Das Wort „Gesamtpaket“ dürfte bei vielen böse Erinnerungen an Musik-Casting-Shows wecken. Wenn du es in den Pop-Olymp schaffen willst – so die Devise – müssen Sound und Look Hand in Hand gehen. Das Ergebnis: weichgespülte Pop-Gestalten, Authentizität meist Fehlanzeige. Und doch heißt es, Ausnahmen bestätigten die Regel. Den Beweis liefert das Dresdner Synth-Pop-Duo ÄTNA. Am 14. Februar erscheint sein Debütalbum „Made by Desire“.

Fashionistas und Musiker in einem: Das Dresdner Synth-Pop-Duo ÄTNA. Quelle: Josefine Schulz

70s-Fellmantel, skurrile Brillengestelle und goldene Oberteile – im ersten Moment fragt man sich, ob Inéz Schäfer und Demian Kappenstein gerade von der Berliner Fashion Week kommen und nur zufällig in der sächsischen Landeshauptstadt gelandet sind. Doch anstatt in Mitte über Mode zu bloggen, sitzen ÄTNA viel lieber im beschaulichen Löbtau und komponieren ausgeklügelten Synth-Pop.

Elektronisch verfremdete Töne

Dabei greifen sie sich alles, was die Klangwelt zu bieten hat: harte Techno-Beats, ruhige Pianotöne, sphärische Synthie-Sounds. Sogar von „Glitzer“ und „großen Räumen“ ist die Rede, wenn ÄTNA selbst ihren Sound beschreiben. Während Sängerin Inéz sich um Bass, Synthesizer und Klavier kümmert, ist Demian fürs Schlagzeug und Elektronik zuständig. „Ich stehe auf untypische Klänge. Das können Schrott, alte Autofedern und Bleche sein“, sagt der Drummer. „Dinge elektronisch zu entfremden, Klänge zu integrieren, die nicht unbedingt rein passen, das liebe ich.“

Auf ÄTNAs Debütalbum wird es mal schnell und treibend wie bei „Won’t Stop“ oder „Come To Me“, dann wieder ruhig und balladig in Songs wie „Try“ und „As fast as I“. Die Stimme von Sängerin Inéz verwandelt sich dabei wie ein Chamäleon – mal zaghaft, mal laut, mal mit Choreffekten, dann wieder verzerrt.

„Die Songs sind nicht so durchgecheckt“

Mindestens genauso abwechslungsreich ist die Songauswahl. Erinnert ÄTNAs Sound in einem Moment an Banks, kommen einem im nächsten Moment Indie-Pop-Größen wie Lorde und London Grammar in den Sinn. Anstatt Einheitsbrei liefern ÄTNA mit ihrem Debütalbum musikalischen Pluralismus. Oder um es in Inéz Worten zu sagen: „Die Songs sind nicht so durchgecheckt.“

Kommen vom Jazz: Inéz Schäfer und Demian Kappenstein sind ÄTNA. Quelle: Josefine Schulz

Moses Schneider am Mischpult

Für ihr erstes Album verschlug es Inéz und Demian dann tatsächlich in die deutsche Modehauptstadt, und zwar in die legendären Berliner Hansa Studios, durch deren Gänge bereits Musik-Größen wie David Bowie und Iggy Pop wanderten. Und auch bei ihrem Produzenten machten ÄTNA keine Abstriche. Über einen Freund, der ihnen noch einen Gefallen schuldete, angelten sie sich niemand geringeren als Moses Schneider, der bereits für Tocotronic, Beatsteaks und AnneMayKantereit am Mischpult stand. „Der befürchtete erst ein Jazz-Duo, als er von uns hörte“, erzählt Demian.

Elektro-Minimalismus statt Jazz

Denn er und Inéz sind studierte Jazz-Musiker, sie im Gesang, Demian am Schlagzeug. Beide lernten sich in einem Jazz-Quintett an der Dresdner Hochschule für Musik Carl Maria von Weber kennen. Doch die jungen Musiker wollten es minimalistischer. Und vor allem „elektronischer“, wie Demian sagt. 2016 war ÄTNA geboren. Warum ÄTNA? „Das war mein Spitzname, in meiner impulsiven Phase, als ich 15 war“, erzählt Inéz und muss lachen. Ob die Naturgewalt des Ätnas auch in ihrer Musik zu hören sei, müsse der Hörer jedoch selbst entscheiden.

Demian Kappenstein (l.) mit seinem ehemaligen Lehrer, der Jazzlegende Günter „Baby“ Sommer (2.v.r.), und den früheren Kommilitonen Florian Lauer und Steffen Roth (v.l.). Quelle: Matthias Barthel

Perfektionisten in Sachen Ästhetik

Zu sehen ist sie allemal. In Zeiten von Spotify und iTunes, in denen kaum noch jemand den Videoclip zu seinem Lieblingssong kennt, zeigt das Dresdner Duo, wie Bild und Musik eine Symbiose eingehen können. Den besten Beweis liefert der Song „Come To Me“. In dem zugehörigen Video nimmt Schlagzeuger Demian den Zuschauer mit auf einen knapp dreiminütigen Sprint durchs kalte Berlin.

„Come to me when the sun goes down. I don’t, I don’t wanna be, I don’t wanne be alone.“ Es geht ums Ankommen. Auf Rollschuhen und Inlinern, Tretboot und Draisine, Pferd und Paddleboard – das Video gleicht einem Brainstorming über Fortbewegungsmittel. Mit Reishut und Regencape, wulstigem Strick und weißen Sportshorts sieht Demian aus, als sei er einem High-Fashion-Magazin entsprungen. „Leave before I can change my mind“, singt Inéz währenddessen, in karierten Rosa-Tönen vom Hals abwärts, filmisch eingefangen im Vintage-Glow. „Ästhetik ist uns sehr wichtig“, sagt Sängerin Inéz. „Sie ist ein Ausdrucksmittel, mit der man sich seine eigene Welt erschaffen kann.“

Das ist auch im Video zu „Ruining My Brain“ zu sehen. ÄTNA spielen mit Symmetrie und Slowmotion, tragen VR-Brillen mit Perlenketten als wäre es das Normalste der Welt. Umrahmt wird das Ganze von eindrucksvollen Kulissen wie dem Römischen Bad im Schloss Albrechtsberg, der Sternwarte am Weißen Hirsch oder der Dresdner Sandgrube. Dabei ist jede Bewegung auf jeden Beat abgestimmt.

Doch ÄTNA sind nicht nur Perfektionisten, wenn es um Ästhetik geht. In ihrem Video zu „Sister“, ein Song von ÄTNAs zweiter EP, jongliert Sängerin Inéz mit Gesang, Bass und Keyboard und lässt es aussehen wie ein Kinderspiel. Und dann schmeißt Demian bei Minute 2:31 auch noch einen Stein in einen Sektkühler, um im richtigen Moment das passende Klirren zu erzeugen – mit der anderen Hand noch am Schlagzeug. ÄTNA ist ein Gesamtpaket – vollgestopft mit experimentellen Synthie-Sounds, abgefahrener Mode und durchgestylten Videos. Ecken und Kanten gibt es nicht. Aber das macht nichts. Im Gegenteil. ÄTNA nehmen Gehör und Augen gleichermaßen in Beschlag und zeigen, dass Musik mehr sein kann als stimmige Melodien und eine schöne Stimme.

Album-Release 14. Februar

Shows in Dresden: 6. März, Objekt Klein A (ausverkauft), 3. Oktober, Beatpol, Tickets ab 22,50 Euro

Von Laura Catoni