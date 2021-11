Dresden

Wir hatten Sven Regener aus gegebenem Anlass dereinst eine gewisse „Punktfeindlich- und Kommafreundlichkeit“ attestiert. Und da nur er selbst wisse, sagte Regener dann im Gespräch, wie seine Figuren klingen, ist es stets besser, ausschließlich er liest aus seinen Büchern. Tun es andere, müssen sie scheitern. Klingt nicht. Auch nicht, wenn sich professionelle Sprecher im Radio daran abarbeiten. Gerade gehört.

So ging auch ein Selbstversuch mit 15 Studierenden gehörig schief. Der Anlass war ein etwas ketzerischer. Das Seminar im Fach Kulturpädagogik sollte in naher Zukunft ein Podcast-Projekt erschaffen. Mit O-Tönen, Musik, vor allem aber mit selbst eingesprochenen Texten. Keiner hatte Erfahrung damit.

Der nächste Roman aus dem Universum des Frank Lehmann

Gleich in der ersten Stunde ließe der Autor dieser Zeilen einen Studenten – nach freiwilliger Meldung – den Beginn eines Sven-Regener-Buches vortragen. Es war „Wiener Straße“ von 2017, mit dem der Element-Of-Crime-Sänger seine bis dahin erschienene Trilogie über Herrn „Frank“ Lehmann noch einmal aufgenommen hatte. Satz eins: acht Worte. Schaffbar! Satz zwei: knapp drei Seiten. Der junge Mann rang mit der Luft. Die erste Lektion war erfolgreich beendet. Der Podcast übrigens wurde sehr gut, die Satzlängen variierten eher in Kürze.

Nun ist der nächste Roman aus dem Universum des Frank Lehmann erschienen und er wird, so viel dürfte feststehen, nicht hausgemacht der letzte sein. Denn Regener adaptiert seine Figur(en) nicht nur, er schickt sie in neue so absurde wie melancholische, alltägliche wie zugespitzte Situationen, dass es das pure Vergnügen ist, über die Länge von diesmal 470 Seiten dabei zu bleiben. Wieder ist es vor allem der Fundus an Dialogen und weniger der Füllstoff. Wieder lebt ein ganzes Buch von Konstruktionen, die gesprochen wurden und gesprochen werden wollen. Von Regener selbst.

Und wieder sind es die Achtziger. Frank ist noch immer im Berlin aus „Der kleine Bruder“ (2008), also noch weit von der Handlung des Debüts „Herr Lehmann“ (2001) entfernt, als der Bremer Jung’ die Wende als Westberliner Platzhalter erlebte. Es geht eher genau dort weiter, wo „Wiener Straße“ zu einem Schluss kam, der alle Tore offen ließ.

Frank arbeitet im Café Einfall als Putzerich und wird im Verlaufe von knapp bemessenen Tagen zur Thekenkraft aufsteigen, weil er das Milch-Aufschäumen zu beherrschen lernt. Das ist jetzt mächtig angesagt in Berlin: Milchkaffee. Nur noch nicht im Laden des Erwin Kächele, der bald Vater wird (das Buch aber ist dort längst schon wieder aus). Hier trinkt man weiter Bier aus Flaschen und fängt all die Typen ab und auf, die zwischen Lebenskunst und -scheitern anlanden. Erwins Nichte Chrissie entdeckt, dass sie Kuchen backen kann und soll, während der schwangere Frauenkreis dafür sorgt, dass man vormittags nicht mehr rauchen darf im Einfall. Chrissies Mutter Kerstin ist weiterhin aus Stuttgart auf Besuch, der ewig dauern könnte, aber bitteschön nicht dauern soll. Abnabeln geht anders! Mama hat eigene Pläne.

Ach, Sven! Warum nur hast du nicht im Osten gelebt?

Pläne hat auch Glitterschnitter, die neue Band von Raimund, Charlie und Ferdi. Eine Do-It-Y-ourself-Kassette soll die Teilnahme am Wall City Noise Festival bringen. Dumm nur, dass die Bohrmaschine darauf viel zu laut ist und jetzt will auch noch Lisa mit ihrem Saxophon einsteigen. Frank Lehmann gefällt das und es hat nichts mit Musik zu tun. Mit richtiger Kunst im Grunde auch nicht, was H. R. Ledigt seinem Manager Wiemer da anbietet, denn er kauft sich bei Ikea eine komplette Musterwohnung und baut sie mit dem Nachbarn bei sich auf. Und was macht eigentlich einen echten Österreicher aus? Aus der „Intimfrisur“ das „Café an der Wien“ zu machen?

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ach, Sven! Warum nur hast du nicht im Osten gelebt? Wo ist es denn, das vergleichbar lustvolle Wimmelbild grandios-verdrehter Typen von hier? So bleibt der ABV eben ein KOB. Danke trotzdem! Auch für den Soundtrack, der im Grunde gar keiner ist. Für eine neue Element-Of-Crime-CD war der „lock“ zu „down“, dafür ist zwischenzeitlich eine Jazz-CD erschienen. Unter der Firmierung Regener-Pappik-Busch kam im März 2021 „Ask Me Now“ heraus, ein Instrumentalalbum des Trios aus Crime-Trompeter, -Drummer und -Gelegenheits-Akkordeonist.

Jazz ohne „Qietsch & Knispel“

Zwölf Jazz-Standards sind darauf enthalten, von Monk, Coltrane, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Peggy Lee und anderen. Etwas wie „Don’t Explain“ und „Black Coffee“, „Holy Land“ und „Groovin’ High“, „Bunko“ und „Nature Boy“. Standards eben, acht Jahrzehnte alt mitunter – alterslos und hier von Sven Regener, Richard Pappik und Ekki Busch (am Klavier!) brav, solide, mit Laune gespielt, ohne, wie Matthias „Landi“ Landgraf, der legendäre Dresdner Sweetwater-Plattenverkäufer, sagen würde „Qietsch & Knispel“. Die Trompete sei eh seine bessere Stimme, sagt Sven Regener. Weil sie lauter ist. Als Trompeter sei er vor 35 Jahren nach Berlin gekommen, um Jazz zu spielen. Jetzt erst wurde etwas daraus. In der Kombination als Crime-Dichter und Lehmann-Erfinder ist er uns noch lieber.

Und bevor es erneut Schnappatmung für Menschen gibt, die sich an seinen Romansätzen versuchen: „Glitterschnitter“ ist parallel wieder als Hörbuch erschienen, gelesen vom Autor und zwar nur von ihm in der einzig machbaren Art. So, wie er jetzt damit auf Reisen ist.

„Das wird super!“ heißt Kapitel eins. Nichts hinzuzufügen!

Sven Regener liest aus „Glitterschnitter“ (Galiani Verlag, Hörbuch bei Tacheles!), Mittwoch, 20 Uhr, Schauburg

Von Andreas Körner