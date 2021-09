Dresden

Eine Papierhochzeit – so nennt man den ersten Hochzeitstag. Die Ehe gleicht noch einem unbeschriebenen Blatt. Wer weiß, ob daraus ein dickes Buch wird. Der zehnte Hochzeitstag ist als Rosenhochzeit bekannt, wohl auch, weil die Ehe trotz dorniger Zeiten in schönster Blüte steht. Der 25. Hochzeitstag wird Silberne Hochzeit genannt und oftmals groß im Familien- und Freundeskreis gefeiert. Die Goldene ist schon eher Seltenheit, noch seltener aber die Gnadenhochzeit.

Im März feierte ein Ehepaar in Werdau seinen 70. Hochzeitstag. Wenn so etwas geschieht, steht die Presse Schlange vor der Tür und gratuliert mit großen Berichten darüber. Die Himmelshochzeit aber, die hat kaum ein Paar erlebt. Vielleicht wird dieses Fest deshalb mit einer ganz anderen Bedeutung aufgeladen, als eine Hochzeit, für die im Diesseits keine Zeit blieb.

Totenkronen als Lohn für die bewahrte Jungfräulichkeit

Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein wurden im deutschsprachigen Raum verstorbenen Unverheirateten jahrhundertelang ein Schmuckgebinde aus Blüten beigelegt, das ihnen als Gabe angedacht war. Farbenfrohe Totenkronen als Lohn für die bewahrte Jungfräulichkeit, als Ersatz für die Brautkrone, die sie zu Lebzeiten entbehren mussten. Vielfach wurde sie den Verstorbenen noch während der Trauerfeier auf den Kopf gesetzt. Symbolische Himmelshochzeit nannte man diese Begräbnisse, das Zeichen einer Ersatzheirat mit Gott im Himmel.

In vielen Regionen Deutschlands, auch in Sachsen, bestimmten diese Totenkronen die Atmosphäre in den Gotteshäusern. Sie erinnerten dort an die Verstorbenen und sie brachten Farbe in die dunklen Häuser hinein – oder wie Theodor Fontane sagte „Poesie und Leben“. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber wurden diese Farbtupfer aus den Kirchen verbannt, ging das Wissen um diesen Brauch und seine Bedeutung verloren. In der 500 Jahre alten St. Marienkirche von Bernau bei Berlin sind noch einige Stücke erhalten. Eine davon erinnert Auguste Louise Amalie Böttcher. Die junge Frau starb am ersten Oktober 1851, nachmittags um fünf Uhr, mit 18 Jahren, einem Monat und neun Tagen an Nervenfieber.

Auseinandersetzung mit der Trauer- und Totenkultur

Die Dresdner Künstlerin Susan Donath lässt seit 2013 dieses Brauchtum mit der Werkserie „Totenkronen“ wieder auferstehen. Ihre Blütenkränze, einer schöner der als andere, bestehen aus tausenden Glasperlen. Tage über Tage sitzt sie an einem einzigen Totenkranz und setzt sich so – schon allein mit ihren Händen – intensiv mit der vergangenen Trauer- und Totenkultur auseinander. Perle für Perle zieht sie auf und denkt nach über das Leben, das Sterben, über die jungen Toten, die alten Toten, über das immer noch mit Tabu behaftete Thema Tod und Sterben.

Das Faszinierende aber an ihren filigranen Farbtupfern – sie funktionieren auch ohne die aufgeladene Geschichte. Ihre Kronen des ewigen Lebens sind so hinreißend, so prächtig gestaltet, fast möchte man sie sich selbst aufsetzen. Nicht zur Hochzeit, ein rauschendes Sommerfest würde schon reichen. Susan Donath würde dies wahrscheinlich gefallen. Der Tod ist schließlich allgegenwärtig. Ihre sechs Totenkränze jedoch liegen wie eingefroren in schneeweißen Stapelboxen.

Ebenso wie ihr „Schneewittchen“, ein schwarzer Sarg gleich am Eingang der Kapelle, eine Arbeit von 2012. Da steht er nun, ohne sichtbaren Körper, nicht aber ohne Identität. Mehr darüber gibt das dreiteilige Werk „Snow White with Brown Sugar and Black Mamba“ preis. Schneewittchen als Krankenschwester, Animierdame und als Braut. Diese Barbie-Puppen spielen mit allen Klischees, wickeln den Betrachter geradezu ein. Die weiße Kleidung assoziiert auf dem ersten Blick Frische, Reinheit, Schönheit und Unschuld. Und doch wirken diese drei Puppen sehr befremdlich. Diese weiße Braut – ist es das, was sich die Mädchen wirklich wünschen, die sexy Krankenschwester – geistert sie nicht in manchem feuchten Traum herum, von dem Bikinigirl ganz zu schweigen. Schön, schlank, nicht anspruchsvoll. Es sind nicht die Särge, die diese Schneewittchen einen Schauern machen. Es ist das Frauenbild, das immer noch präsente Rollenbild unserer Tage, dass die Künstlerin mit dieser Arbeit zeichnet.

Alle Begräbnisversuche scheiterten

Die Arbeit „Schneewittchen“ aber wäre nicht eine Arbeit dieser klugen Bildhauerin und Konzeptkünstlerin, wenn sie sie nicht weiterdenken würde. Für Susan Donath ist diese Arbeit erst abgeschlossen, wenn der Sarg – und damit das Frauenbild, das Schneewittchen vertritt – auf einem Friedhof begraben wird. Alle Begräbnisversuche scheiterten bislang an deutschen Bestattungsgesetzen. Susan Donath, geboren 1979 in Apolda in Thüringen, wird von ihren Versuchen nicht ablassen. Sie bezeichnet sich nicht selbst als emanzipierte, feministische Künstlerin, wohl aber als eine kritische Hinterfragerin der bestehenden Rollenbilder. Deshalb gehört für sie für diese Arbeit zwingend auch ein würdevolles Begräbnis für die Märchenfigur Schneewittchen dazu – ohne den Prinzen, der sie vom Tode erweckt und anschließend zur Königin kürt. Ihr Schneewittchen ist in der heutigen Zeit angekommen – im Sarg, selbst verschuldet ohne Rettung von Dritten.

Die Totenkronen und dieses dreierlei Schneewittchen werden in der heute weitgehend ungenutzten Kapelle des Nordfriedhofs wie in einem Schaulager präsentiert. Sie bespielen so den Raum auf eine ganz eigene Weise – sehr klar und logisch und gleichzeitig assoziativ und irritierend mäandernd. Wer will, liest darin den zeitaufwendigen Prozess der Entstehung der Arbeiten, wer will, sieht darin aber auch die Fähigkeit einen Raum neu zu zeichnen, zu besetzen, konsequent zu handhaben. So oder so bietet diese Schau einen aufschlussreichen Überblick auf das Schaffen der Künstlerin in den vergangenen zehn Jahren.

Susan Donath studierte Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Seitdem hatte sie Einzelausstellungen unter anderem in Bremerhaven, Kassel und Kamenz, nicht aber in Dresden. Mit dieser Soloausstellung, ermöglicht durch den Verein Denk Mal Fort sind erstmalig in der Elbestadt mehrere Arbeiten dieser eigenwilligen Künstlerin zu sehen. Unbekannt ist sie hier dennoch nicht. In diesem Jahr erhielt sie für ihr künstlerisches Schaffen den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden und jüngst erst den Sonderpreis des Hanns-Lilje-Stiftung in Hannover. „Unverblümt“ nennt sich diese bemerkenswerte Ausstellung in der einstigen Kapelle nahe der Dresdner Heide – unverblümt, wie aufrichtig, unzweideutig, ehrlich oder offenherzig, wahrhaftig. Auch dafür, für diese Haltung, ist Susan Donath ausgezeichnet worden.

bis 19. September, Kapelle Nordfriedhof, Kannenhenkelweg 1

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag gibt es dort 14 Uhr ein Gespräch u.a. mit der Künstlerin zum Thema „Der Tod und die Kunst“

