Dresden

Der Pulsschlag erhöht sich immer, wenn die Beach Boys wieder eine Tour ankündigen. 2012 immerhin war das Kunststück gelungen, dass die drei verbliebenen Gründungsmitglieder Brian Wilson, sein Cousin Mike Love und Wilsons Schulfreund Alan Jardine gemeinsam auf der Bühne standen, samt dem 1965 eingestiegenen Bruce Johnston.

Gute Laune, Alterswitze und Greatest Hits

In diesem Sommer wollten auch alle touren, allerdings nur getrennt: Love, der das Namensrecht „The Beach Boys“ hält, mit Bruce Johnston und dem gnadenlosen Greatest-Hits-Programm einerseits, Wilson mit Jardine und den feinen Tiefen der Alben „Smile“ und „Pet Sounds“ andererseits. Ein Trauerspiel, möchte man meinen, für die Fans und die alten Männer gleichermaßen, wobei Wilson seine Juli-Termine schon allesamt abgesagt hat: psychische Probleme, Stimmen in seinem Kopf – Angst, Angst, Angst.

Fun, fun, fun – hingegen die Devise bei Mike Love und Johnston samt siebenköpfiger Live-Band in der Jungen Garde. Pünktlicher Beginn, gute Laune, Alterswitze zu Mobiltelefonen und alles, wirklich alles, was nicht bei drei aus den Top-Ten geflogen ist – Love und sein Greatest-Hits-Zirkus mühen sich, ihr Publikum ohne Umwege, Abweichungen und mit viel Videonostalgie zu verwöhnen: buntes Licht in der Stranddisko, Filmaufnahmen aus allen Schaffensphasen, Großaufnahmen vor allem von Love am Mikro. Einen bitteren Beigeschmack wird dieser süße Strandcocktail partout nicht los.

Ob das Publikum Brian Wilson vermisst?

Regelrecht schräg gerät die Bebilderung mit den Aufnahmen des gemeinsamen Indien-Urlaubs mit den Beatles; Love und Johnston reminiszieren George Harrison und Chuck Berry, Dennis Wilson und Carl Wilson, grüßen musikalische Freunde und Wegbegleiter, verstorbene wie lebende. Einer taucht recht selten auf. Der, ohne dessen Genialität die anstrengend oft zitierten Beatles den einen oder anderen Schub in ihrem Schaffen vermutlich verpasst hätten.

Ob das Publikum Brian Wilson vermisst oder sich – eben lieber halb als gar nicht – bewusst an der Nichtbrechung, am sauberen, unsortierten Herunterspulen der Erfolge und an dem Umstand, überhaupt einen der ollen Helden noch mal live zu erleben, labt, erschließt sich natürlich nur bedingt, nur tendenziell. Letzteres scheint schlüssiger, wenn man das Publikum erlebt, das sich schlicht eine gute Zeit gönnt, zwischen Senioren, die herzhaft aus der Reihe springen und einen herrlichen Rock’n’Roll auf die Treppe legen, und Rockabilly-Fans, die mit Tolle und Hawaii-Vintage mindestens genau so viel Spaß haben.

Auch mit 78 Jahren noch fit

Das alles hat seine Berechtigung und läuft am besten bei Songs zusammen, in deren Einfachheit Wilsons Genie schon da, aber eben noch eingewickelt ist: „ California Girls“ oder „I get around“, mit dem sich die Herren in die sicher wohlverdiente Pause verabschieden – Loves stimmliche Ausrutscher lassen sich an diesem Abend an einer Hand abzählen, auch mit 78 Jahren vermittelt er trotz allem nicht den Eindruck, dass die Pause notwendig wäre. Danach taut das Publikum endgültig auf, geht aus sich heraus, trotz der weiter vor sich hin plätschernden, aber dennoch auch zugegebenermaßen nie ganz uncharmanten Hittrödelei.

Ein Pet-Sounds-Strauß startet fulminant: „Wouldn’t it be nice“ bringt die Stimmung zum Kochen, bei „God only knows“ zeigen sich Risse in der Partyfassade und nach der Zäsur beim späteren „Sloop John B“ wirken die Herren mangels Tiefgang für einen Moment wie Gebrauchtwagenhändler mit Basecaps, die Brian Wilsons T-Bird samt Vermächtnis in einem Sonnenuntergang aus Plastik und Limonade verscherbeln.

Love lässt keinen Abgrund zu. Wenn er für einen weiteren Moment alt und einsam aussieht, erscheinen plötzlich zehn aus dem Publikum bestellte Damen auf der Bühne und tanzen und singen. Und singen und tanzen. Ohne jede Schwere. Da kann man einfach Spaß haben. Oder Angst bekommen. Jeder nach seiner Fasson.

Von Niklas Sommer