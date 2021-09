Dresden

Die junge, aus Nowosibirsk stammende Studentin Anastasiya Taratorkina hat am Wochenende in München den 1. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb im Fach Gesang errungen. Zudem erhielt die russische Sopranistin, die seit dem Wintersemester 2020/21 einen Masterstudiengang Oper in der Gesangsklasse von Prof. Hendrikje Wangemann an der Musikhochschule Dresden absolviert, auch den in einer Online-Abstimmung ausgelobten Publikumspreis.

Damit setzte die Sängerin eine Reihe bisheriger Erfolge fort, nachdem sie 2019 bereits am russischen Fernsehprojekt „Große Oper“ teilnehmen konnte und in diesem Jahr das Deutschlandstipendium der Baywobau Dresden zugesprochen bekam.

Im Münchner Orchesterfinale überzeugte Anastasiya Taratorkina mit den Arien der Norina und Pamina sowie der Anne Trulove aus Igor Strawinskys „The Rake’s Progress“. Als Besonderheit des ARD-Wettbewerbs galt neben dem anspruchsvollen Programms mit Liedern und Arien aus verschiedenen Epochen für alle Teilnehmenden im Semifinale eine Auftragskomposition von Isabel Mundry.

Gleich eine doppelte Siegerin im ARD-Musikwettbewerb: die Sopranistin Anastasiya Taratorkina. Quelle: Pr

Die Jury waren unter Vorsitz von Felicity Lott mit namhaften Sängerpersönlichkeiten wie Deborah Polaski, Robert Holl, Bo Skovhus, Johannes Martin Kränzle und Gerhild Romberger besetzt. Das Resultat sei „neben dem ganz persönlichen Erfolg der jungen Sängerin wohl auch als ein Erfolg der Dresdner Hochschule, ihrer Gesangsabteilung und von Frau Prof. Hendrikje Wangemann anzusehen“, schrieb Ekkehard Klemm, Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen, in einer Mail.

„Das vorgetragene Programm ist ebenso atemberaubend, vielfältig und schwer, umfasst stilistisch alles, was von Barock bis Moderne gefordert war“, lobte er Taratorkinas Auftritt.

Von Michael Ernst