Dresden

Am Anfang habe er so einen Meisterkurs nicht zu erhoffen gewagt, meinte Ekkehard Klemm im Pausengespräch. Schließlich sei die Sächsische Staatskapelle Dresden mit ihrem Opern- und Konzertbetrieb eigentlich kaum frei. Der „Anfang“ war der Beginn der Honorarprofessur von Chefdirigent Christian Thielemann an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Klemm ist einer der Professoren für junge Dirigenten. Doch ob Stipendiaten-, Absolventen- oder Preisträgerkonzerte, das Sinfoniekonzert mit der Erzgebirgischen Philharmonie Aue – nichts ist übrig geblieben, es gibt gegenwärtig keinen Konzertkalender mehr.

Dennoch arbeiten die Klassen der Professoren Klemm, Leißner und Sandmann weiter. So gab es im Herbst ein Dirigierseminar mit der Elbland Philharmonie Sachsen für die Teilnehmer aus den jüngeren Studienjahren. Ab Ostern soll dies als Streaming zu sehen sein.

Eine besondere Gelegenheit in der Pandemie

Für fünf der bereits erfahreneren Studenten wurde es nun ernst. Sie bekamen die Gelegenheit, mit der Staatskapelle Dresden in der Semperoper zu arbeiten. Als Stücke waren die Freischütz-Overtüre von Carl Maria von Weber sowie zwei Sätze aus Robert Schumanns zweiter Sinfonie gesetzt.

Christian Thilemann und Katharina Dickopf arbeiten an der 2. Schuhmann-Sinfonie. Quelle: Matthias Creutziger

Tim Fluch (2. Semester Master/ Prof. Klemm), Jan Arvid Prée (4. Semester Master/Prof. Sandmann), der auch immer wieder als Komponist in Erscheinung tritt, Katharina Dickopf (8. Semester Bachelor/ Klemm) sowie Dionysos Pantis (8. Semester Bachelor/ Sandmann) waren (vor 2020) schon in Hochschulkonzerten zu erleben. Hinzu kam Dr. Ulrich Graba, der bereits als Orchester- und Schulmusiker bzw. -lehrer tätig ist.

Es gab konstruktives Lob und Kritik

Christian Thielemann und Ekkehard Klemm verfolgten die Aufführung eher auf der Stuhlkante oder stehend, als bequem sitzend – eine positive Anspannung, die sich in einer keineswegs lockeren, sondern intensiven Arbeit entlud. Beide Professoren hörten sich den ersten Durchlauf an, verständigten sich kurz untereinander. Danach stand Christian Thielemann auf der Bühne, schlug vor, sparte nicht mit Lob. Niemals nur zur Motivation – bei jeder Kritik gab er ein „deswegen“, eine Begründung, warum das Zeitmaß schön gewesen ist, weshalb das Antreiben zu Beginn weniger sein darf, das zweite Crescendo größer sein muss als das erste. Mit Tim Fluch feilte Thielemann an dessen bereits dramaturgisch zielgerichteter Freischütz-Overtüre.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der erfahrene Dirigent betonte die Rolle der Stimmführer. Wenn diese – Konzertmeister Matthias Wollong – dem Jungdirigenten eine Rückmeldung gaben, redete der Meister daher auch nicht dazwischen.

So verlief das Lehren immer im Dialog. Man darf dabei also gerne zurück- oder hinterfragen, wie Katharina Dickopf, der bei Schumanns Sinfonie (3. Satz) eine sehr schöne Synthese von Präzision und Stimmung gelang. Den langsamen Satz in Bewegung zu halten und nicht zum Stillstand kommen zu lassen, das war ihr wichtig.

Neue Herausforderungen durch Abstand

Individuell anders war auch die Situation: Das Orchester verteilte sich im größten Konzertzimmer der Semperoper, die Bläser weit hinten. Solchen Situationen muss man besondere Beachtung schenken, weiß Chefdirigent Thielemann, sonst klingen sie „zu spät“.

Für die Staatskapelle war erneut wieder einmal Gelegenheit, gemeinsam zu spielen, die Teilnehmer konnten ihren Erfahrungsschatz anheben – da durften alle mehr als zufrieden sein. Für die Hochschule gehöre dieser Tag zu einem der schönsten der letzten Monate, fasste Rektor Axel Köhler am Schluss zusammen.

Der Mitschnitt des Dirigierseminars der Elbland Philharmonie Sachsen vom Herbst mit Ottorino Respighis „Gli Uccelli“ („Die Vögel“) soll ab Ostern im Stream zu sehen sein. Bitte informieren Sie sich zu gegebener Zeit hier: elbland-philharmonie-sachsen.de.

Von Wolfram Quellmalz