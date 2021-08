Struppen: Sonderausstellung und Jubiläum im Robert-Sterl-Haus

Naundorf

„Reisen bildet“, heißt es oft. Das mag nicht grundsätzlich falsch sein, streng genommen hat aber Goethe, der in Italien sein Erweckungserlebnis hatte, gesagt: „Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ Als in den 1880er Jahren der belgische Bildhauer und Maler Constantin Meunier das Borinage besuchte, eine Industrielandschaft westlich der Stadt Mons in der belgischen Provinz Hennegau, mag es nicht im klassischen Sinne der Bildung gedient haben, aber seinen Horizont erweiterte er damit ungemein. M

eunier und seine Kunst waren hinfort nachhaltig von dem geprägt, was er im „schwarzen Land“ gesehen hatte. Und auch schon vorher hatte ihn die harten Lebensumstände von Industrie- und Hafenarbeitern immer wieder derart in Bann gezogen, so etwa 1878, als er eine Reihe von Betrieben besichtigte und dabei etwa mit den Arbeitern im Walzwerk von Régissa oder auch in der Kristallglasfabrik von Val-Saint-Lambert sprach.

Hinsichtlich ihres Schaffens verwandte Seelen,

Meunier, geboren am 12. April 1831 als jüngster Sohn eines einfachen Beamten im belgischen Etterbeck und heute als Hauptmeister der belgischen Bildhauerei des 19. Jahrhunderts erachtet, setzte sich hinfort aktiv für den Sozialismus ein und wurde Mitglied der Arbeiterpartei des jungen, erst 1830 gegründeten Landes Belgien. Im Künstlerzirkel von Brüssel meinte Meunier hinsichtlich seines Engagements: „Neben Büchern und Gesprächen brauchen diese unglücklichen Arbeiter wirksame Maßnahmen, die sie aus dem Abgrund von Entbehrung und Leiden herausholen, in die sie versunken sind.“ Sein politisches Engagement spiegelte sich in seinem Kunstschaffen wider, von seiner Borinage-Tour an widmete er seine Kunst fast ausschließlich der Welt der Arbeiter des „schwarzen Landes“.

Sterl und Meunier waren hinsichtlich ihres Schaffens verwandte Seelen, wie die Ausstellung „Constantin Meunier und Robert Sterl. Die Arbeiter im Blick“ bezeugt, die aktuell im vom Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge geförderten Robert-Sterl-Haus im Struppener Ortsteil Naundorf zu sehen ist: Beide Künstler setzten sich intensiv mit dem Thema Arbeit auseinander, im Fall von Sterl waren es die Feldarbeiten von Bauern im Hessischen oder auch die schwere Arbeit der Steinbrecher in der Sächsischen Schweiz gewesen, die ihn in seinem Schaffen inspiriert hatten, wie die Bleistiftzeichnung „Hessische Frau mit Spinnrocken“ oder auch das mittels schwarzer Tusche und Feder ausgeführte Werk „Steinbruch“.

Robert Sterl schuf das Gemälde "Steinauflader am Kippwagen", das offenbart, wie schwer die Arbeit im Steinbruch war Quelle: Pr

Schon der bemerkenswerten Leihgaben wegen ist es nicht verkehrt, einen Blick auf die Schau zu werfen. Die Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gaben die Bronzearbeit „Bergmann mit Grubenbeil“, das Montanhistorische Dokumentationszentrum des Deutschen Bergbau-Museums in Bochum das Ölgemälde „Bergmann mit Grubenbeil“.

Die Kraftanstrengung sowohl der hiesigen Steinbrecher, aber später dann auch von Lastenträgern und Wolgatreidlern in Russland, hielt Sterl wieder und wieder fest. Auch in den Essener Krupp-Werken sah sich Sterl um, hier allerdings ging er neue Wege – indem er vergleichsweise individuelle Porträts von einzelnen Stahlarbeitern schuf. Die enge inhaltliche Verbindung der beiden Künstler haben schon die Zeitgenossen erkannt. So wird Sterl in der zeitgenössischen Presse als „sächsischer Meunier“ bezeichnet, wie in der Schau zu lesen ist.

Von ungefähr kommt das nicht. Nachdem Sterl im November 1902 den renommierten Künstler in Brüssel besucht hatte, schrieb er nach dem Treffen beglückt an seine Frau: „M. liebe Helene! Komme soeben von Meunier und von seinen Arbeiten. Ich habe vollauf das gefunden, was ich mir vorgestellt habe...“ Zufällig war Sterl nicht „vorbeigeschneit“ – Meunier war eine bekannte Größe im Kunstbetrieb. Was seine Bekanntheit in Deutschland angeht, wird im Faltblatt zur Schau festgehalten, dass diese „wesentlich mit Dresden verbunden“ ist. Auf der Internationalen Kunstausstellung 1897 war Meunier die Ehre zuteil geworden, „in zwei Sälen seine Werke zu präsentieren“. Als Meunier 1905 im Brüsseler Vorort Ixelles starb, richtete ihm zu Ehren der Sächsische Kunstverein in Dresden eine Gedächtnisausstellung, wie der in einer Vitrine präsentierte Katalog von damals bezeugt.

Sterl schätzte an den Skulpturen Meuniers, dass dieser den Arbeitern Kraft und Würde gab, aber auf allzu plumpe Heldenposen verzichtete. Es gibt aber auch Unterschiede. Ob Steinbrecher oder Elbebaggerer, Sterl zeigt sie fast ausnahmslos kraftvoll bei der Arbeit, Meunier hingegen fängt auch Momente der Erschöpfung und Entkräftung ein.

Lithographie "Köpfe von 2 belgischen Bergarbeitern" von Constantin Meunier Quelle: montan.dok / PR

Zweiter Unterschied: Sterl zeigt so gut wie nie Frauen bei der Arbeit im Steinbruch (Ausnahme von der Regel wäre das Gemälde „Die Steinklopferin“), Meunier hingegen stellt die Frauen gleichberechtigt neben die Männer, „wobei nicht Ausbeutung und Mühsal der verrichteten Arbeit im Mittelpunkt stehen, sondern die Stärke und Kraft der Frauen, die selbstbewusst und stolz auftreten“, wie im kleinen Katalog zur Sonderausstellung festgehalten wird, mit der übrigens das 40-jährige Bestehen des Robert-Sterl-Hauses als Museum gefeiert wird.

bis 29.8.,geöffnet Donnerstag bis Sonntag, 9.30 bis 17 Uhr

www.robert-sterl-haus.de

Von Christian Ruf