„StreamDD“ soll den Dresdens Künstlern eine Stimme geben

Dresden

Es sind verrückte Zeiten. Im wahrsten Sinne verrückt. Vieles ist nicht mehr da, wo wir es viele Jahre als verankert vermuteten. Einiges aber wird sich nie ändern. Es wird immer ein Anliegen von Menschen sein, sich mitzuteilen, ihr Innerstes auszudrücken, sich auszutauschen und komplexere Probleme auf unterschiedlichste Weise zu bearbeiten und Lösungen zu finden.

So haben beispielsweise die Künstlerinnen und Künstler vom Neustadt Art Kollektiv in diesen Monaten verschiedene Lösungen, mit diesen wahrlich schaurigen Bedingungen umzugehen. Aktuell versuchen sie, mit ihrem Projekt „mp3+4“ die Verknüpfungen zwischen lokalen Akteuren der bildenden, darstellenden und musischen Kunst lokal zu vertiefen.

Außerdem widmen sie sich aktuell auch einer neuen Streaming-Reihe: „StreamDD“ soll den Künstlern der Stadt eine Stimme geben. „Es geht um die Gesichter hinter der Kultur, deren Szenen und die einer ganzen Branche“, heißt es in der Pressemitteilung. Grund genug, nachzufragen, wer die Macher sind und was sie antreibt. Sophie Pianski, Sängerin der Dresdner Band „Misses Columbo“, hat mir ein paar Fragen dazu beantwortet.

Frage: Was genau ist das Neustadt Art Kollektiv (kurz NAK)?

Sophie Pianski: Das NAK ist ein Zusammenschluss aus Kunst- und Kulturschaffenden der Dresdner Neustadt, der in seiner jetzigen Form seit 2015 besteht. Für uns ist Kunst darstellend wie bildend, sie ist Musik und Literatur sowie Politik und Aktion. Das Kollektiv unterstützt die Vernetzung von Künstlerinnen und Künstlern, die Organisation von Events, bietet Hilfe bei Fördermittel-Anträgen und ist Anlaufpunkt für jegliche Fragen in Bezug auf die Kunst- und Kulturszene. Wir sind verankert im Stadtteil Neustadt und pflegen Kontakte zum hiesigen Stadtteilhaus, zu den Off-Spaces und Galerien (Hole of Fame, Büro für gute Maßnahmen, Articals etc.), Ateliers und Veranstaltungsorten (Alte und Blaue Fabrik, Chemiefabrik, Hanse3, Wagenplatz etc.).

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wie viele Menschen machen beim NAK mit?

Am Kollektiv sind viele Menschen beteiligt, zumal die Zahl der Aktiven größer ist als der Verein, der als juristischer „Unterbau“ dient. Sehr lange dabei sind Thomas Schreiter und Tini Bot, früh dazugestoßen sind Elisa Robock, Fabian Richter und Jan Kosyk. An den derzeit laufenden Projekten sind Omani Frei, Joelle Vanderbeke, Stefan Bleyl und Lotte Brock aktiv an der Organisation beteiligt.

Punk im Kulturpalast, Tanz im Techniklager, Techno in der Oper

Ihr habt nun das Projekt „StreamDD“ ins Leben gerufen. Am 16. März konnte man die erste Sendung aus der Scheune erleben. Da wurde ein wirklich sehr breiter und bunter Teppich gewebt, was tatsächlich so wohl noch nicht vorher in Dresden zu sehen war. Breit und bunt, weil „StreamDD“ vor allem Orte und Künstler neu verknüpft. So spielte die Elektro-Schlager-Pop-Band Saint George drei Songs aus den XR Studios, Xynia schob ihren Techno aus dem Hygienemuseum und Staatsoperetten-Bariton Bryan Rothfuss schmetterte gemeinsam mit Natalia Petrowski (Klavier) einige Stücke aus der Scheune. Auch Marko Junghanß spielte seinen tanzbaren Elektro-Wave aus dem für ihn eher untypischen Klub im Herzen der Neustadt. Neben den Künstlerinnen und Künstlern berichteten auch „Kulturarbeiter“ wie Scheune-Programmchef Frank Schöne, „Kultur am Pavillon“-Initiatorin Maria Helm oder Marian Zabel vom Hygienemuseum von ihrem aktuellen Umgang mit den Umständen und vor allem ihren Lösungen. Was genau bezweckt ihr mit diesem Format?

Der Stream ist speziell von Dresdner Künstlern für die Stadt Dresden und wird mindestens einmal im Monat stattfinden. Er soll vor allem die Kulturszene und verschiedene Kulturprojekte aus Dresden vorstellen. Im Fokus sind dabei ungewöhnliche Konstellationen zwischen Künstlern und Locations, die so vor dem Lockdown nicht möglich waren und die Diversität der Kulturszene aufzeigen sollen. Eine Punkband im Kulturpalast! Eine Tanzperformance im Techniklager! Techno in der Oper! Vor allem aber wollen wir Menschen für und mit der Kunst begeistern. Natürlich ist es uns ein Anliegen, auch die aktuellen Umstände aufzuzeigen und so Sprachrohr für ganz unterschiedliche Menschen aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich zu sein.

Wie finanziert ihr euch denn aktuell?

Bisher finanzieren wir uns ausschließlich privat und hoffen sehr auf die Unterstützung der Menschen, die einschalten und das Projekt vielleicht auch in Form von Spenden unterstützen. Wir starten demnächst auch ein Crowdfunding über die Plattform „99Funken“. Wir sind aus Eigeninitiative gestartet, aber für die Umsetzung unserer mit viel technischem Aufwand betriebenen Streams auch für weitere Kooperationen offen.

Folge Nummer zwei von „StreamDD“ wird am 28. April, 19 Uhr, live gesendet und kann über die Website des Projekts ebenso erreicht wie unterstützt werden: www.streamdd.de

Von Robert E. Smith