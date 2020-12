Dresden

Im ersten Halbjahr 2021 werden 193 Kunst- und Kulturprojekte von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert. Das sei am Dienstag in einer digitalen Sitzung beschlossen worden, teilte die Stiftung mit. Die Fördersumme liegt demzufolge bei mehr als 1,9 Millionen Euro. Das Geld soll in Vorhaben in den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst und Musik, Soziokultur, Industriekultur, Film sowie spartenübergreifende Projekte fließen. Den Angaben der Stiftung zufolge waren 370 Anträge auf Projektförderung eingegangen.

„Die Künstlerinnen und Kulturvermittler in Sachsen stehen mit ihren Ideen für 2021 in den Startlöchern. Wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen, dass wir nach dem Lockdown einen Frühling voller Kunst und Kultur erleben können“, wurde Stiftungspräsident Christoph Dittrich in der Mitteilung zitiert.

Etliche Projekte nach 2021 verschoben

Dies betrifft auch die geförderten Vorhaben, die 2020 aufgrund von Veranstaltungsverboten nicht umgesetzt werden konnten und auf die erste Jahreshälfte 2021 verschoben wurden. Die Kulturstiftung hatte zuvor allen Projektträgern die Möglichkeit eingeräumt, ihre 2020 bewilligten Vorhaben dahingehend umzuplanen.

Die Staatsregierung hat unterdessen mit ihrem Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2021/22 angekündigt, die Arbeit der Kulturstiftung zu stärken. Die Stiftung fördert überregional bedeutsame Kunst- und Kulturprojekte im Freistaat jährlich mit rund 3,3 Millionen Euro.

Zweimal im Jahr können entsprechende Anträge gestellt werden. Über die Vergabe entscheiden dann unabhängige Fachbeiräte. Die nächste Antragsfrist ist der 1. März 2021.

