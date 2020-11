Dresden

Die Stiftung Semperoper hat den Tenor Beomjin Kim mit dem zum zweiten Mal vergebenen Curt-Taucher-Preis ausgezeichnet. Beomjin Kim erhielt die Ehrung als Anerkennung seiner bisherigen Leistungen auf der Bühne der Semperoper und nahm sie am Sonnabend entgegen.

Seit der Spielzeit 2018/19 ist der Sänger in verschiedenen Produktionen des Hauses zu erleben, darunter in Peter Eötvös’ Musiktheater „Der goldene Drache“. Ab der kommenden Saison soll Beomjin Kim dem Haus mit einem Residenzvertrag weiterhin verbunden bleiben.

Ausgeglichenheit von der tiefsten bis zur höchsten Lage

Der Förderpreis der Stiftung Semperoper für hoch talentierte Sängerinnen und Sänger ist dem Andenken des in den 1920er und 1930er Jahren international gefeierten Wagner-Tenors Curt-Taucher ist gewidmet. Die Stiftung bezeichnete Beomjin Kim laut Mitteilung „als einen der seltenen Tenöre, die schon in jungen Jahren alles haben, was ein Lyrischer Tenor benötigt: Die warme und dunkle Stimmfarbe, eine strahlende Höhe, Ausgeglichenheit von der tiefsten bis zur höchsten Lage, souveräne Technik, innere Standfestigkeit und Hingabe.“

Beomjin Kim war 2018 ins Junge Ensemble der Semperoper gekommen. Er stammt aus Südkorea und begann erst im Alter von 19 Jahren, Gesangsunterricht zu nehmen. Danach studierte er an der Korea National University of Arts in Seoul, ab 2016 an der Universität der Künste Berlin. 2019 wechselte Beomjin Kim in die Meisterklasse der Dresdner Musikhochschule.

Preisträger des Stiftungspreises für besondere künstlerische Leistung 2020 ist wie bereits bekanntgegeben der Erste Gastdirigent der Semperoper Dresden, Omer Meir Wellber. Er soll die Auszeichnung persönlich in der kommenden Spielzeit im Rahmen der „Operngala mit Preisverleihung“ in der Semperoper entgegennehmen.

Seit 1993 zeichnet die Stiftung Semperoper – Förderstiftung jährlich Künstlerpersönlichkeiten und Ensembles der Semperoper mit eigenen Preisen aus. Darüber hinaus werden ausgewählte Dresdner Neuinszenierungen vom Ballett über klassische Oper bis hin zum zeitgenössischen Musiktheater unterstützt, „deren Aufführungen die Reputation der Sächsischen Staatsoper als exzellente Kulturinstitution stärken“.

