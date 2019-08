Dresden.

Der Schlaks aus London hat Humor. Und Gelassenheit. 70 Jahre alt ist Francis Rossi dieses Jahr geworden, seit mehr als 50 Jahren steht er auf der Bühne. Entspannt scherzt und plaudert er nun also da in der Jungen Garde mit den Fans. Die haben sich im Halbrund vor den Sitzplätzen dicht versammelt und haben ihren Spaß.

Der erste Musikblock mit vier Songs ist da schon vorbei, und von Anfang an – zu den Klängen von „Caroline“ und „Something about you baby I like“ – streben die Hände zum Himmel, singt alles mit, was Stimmbänder hat, ist das Motto klar: Heute hau’n wir auf die Pauke. Oben auf der Bühne stehen fünf Mann – vier weiß behemdet, nur Francis in schwarz –, die alles mitbringen, um den Abend zur Party zu machen. Einmarschiert zu den verfeinerten Klängen von „Pictures of Matchstick Men“, mit denen 1968 der Erfolg begann, legen sie los, was das Zeug hält.

Gut geölte Dampfmaschine

Vorgewärmt hatte 35 Minuten lang wacker das Berliner Retro-Rock-Trio The Wake Wood. Sie gaben vielleicht ihr Bestes, auf jeden Fall gaben sie gut. Das passte auch musikalisch zu dem, was kommen sollte, oder, wie Sänger/Bassist Ingo Siara sagte, „bis auf der Bühne der Status Quo wiederhergestellt wird“.

Den bilden mittlerweile Richie Malone an der Gitarre, John Edwards am Bass, der Schlagzeuger Leon Cave und als Verstärkung (Keyboard, Gitarre) Andy Brown. Francis Rossi ist aus der Urbesetzung der letzte Quohikaner, seit Gitarrist Rick Parfitt vor drei Jahren starb. Aber es ist wieder ein gut geölte Dampfmaschine entstanden. Bassist und Gitarrist springen gelegentlich als Sänger ein, besonders bei einem gut zehnminütigen Medley, das Mr Rossi einleitet mit der schönen Bemerkung: „Wer ein paar Songs erkennt, ist hier richtig, wer nicht, kann gehen.“ Und dem unverwüstlichen „What you’re proposing“. Er ist höchst unterhaltsam und freut sich, wie die Fans begeistert mitgehen; sie jubeln vor der Bühne, sie wippen und tanzen in den Gängen. „Jolly good!“ – very british.

Zwei Songs aus dem neuen Album

Francis Rossi fügt sich auch angenehm ein in die Band – klar, er ist der Frontmann, aber spielt sich nicht in den Vordergrund. Macht mit den beiden anderen Saitenzupfern die rhythmische Dreierreihe von Zeit zu Zeit, bleibt auch mal zurück, wenn ein anderer vorne arbeiten muss. Macht mal wieder ein Späßchen, weil er sich angeblich nicht genau erinnert, ob das neue Album nun schon erschienen ist oder nicht. Zwei Songs daraus spielen sie dann aber doch. Und Mr Rossi schont seine Stimme. Die mäandert im Laufe des Abends gelegentlich ein bisschen, und wenn es zu den ganz hohen Tongipfeln geht, dann biegt er auch schon mal an der letzten Passstraße ab.

Im Publikum, das die Junge Garde nicht gerade überrannt hatte, gab es reichlich T-Shirts früherer Quo-Tourneen zu sehen. Mit „ The last Night of the Electrics“ (etwas für die Freunde subtiler Anspielungen) sollte angeblich 2016 schon mal das Ende der Live-Auftritte begangen werden – nix war’s. Ein ganz anderes verkündete leicht angespannt „Kindheit ohne Handy – ich war dabei“. Das dürfte Bauch- und Lebensgefühl doch einiger Fans gut wiedergegeben haben.

Ausflug von drei Familiengenerationen

Am anderen Ende der Altersklassen: Collin, 10, und Casey, 8, aus Hartha – und es war nicht ihr erstes Konzert von Rossi&Co. Oma und Opa hatten eingeladen zum Ausflug von drei Familiengenerationen. Und das Lieblingslied der beiden an diesem Abend? „ The Oriental“. Das Konzert fanden sie „gut, auch dass man schön sitzen und so gut sehen konnte“.

Womit wir auch wieder bei den vielleicht schon etwas bequemer gewordenen Besuchern wären. Aber am Schluss stehen fast alle. Francis erfreut allein auf der Bühne mit einem langen Intro-Solo zu „Down, down“ und über „Whatever you want“ und – na klar – „Rocking all over the world“ geht’s ins Finale. Als Zugabe noch „Paper Plane“ und tschüss nach gut 90 Minuten. So zeigt es sich am Ende wieder mal: Simple, knackige Power-Rocksongs, geradeaus, Gitarren, Melodien – die ziehen nach wie vor. Das ist (der) Status quo. Quod erat demonstrandum.

Von Bernd Hempelmann