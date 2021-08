Dresden

Das Phänomen Roland Kaiser einem Dresdner zu erklären, ist wohl ein müßiges Unterfangen. Aber auch die anderen Landesteile haben in den vergangenen Jahren die Lieder des Schlager-Kaisers für sich entdeckt und heute kann man getrost sagen: Roland ist der ungekrönte „König“ des deutschen Pop-Schlagers, einer der – wenn nicht gar DER – erfolgreichste deutsche Künstler seines Genres. Mehr als 90 Millionen seiner Alben, viele davon prämiert mit Gold- und Platin-Auszeichnungen, gingen bisher über die hiesigen Ladentische, Hits wie „Santa Maria“ oder „Joana“ sind längst Klassiker und Kult.

Keine herkömmliche Best-of-CD

Mit „Alles Kaiser 2 – Stark wie nie“ ist nun eine neue Hit-Kopplung des Sängers mit 60 Liedern auf drei CDs zu haben. Schon 2019 lieferte Kaiser mit „Das Beste am Leben“ den ersten Genie-Streich, ebenfalls auf drei Silberscheiben, damals mit ganzen 64 Liedern. Die beiden Veröffentlichungen sind zwar Hit-Kopplungen, aber keine herkömmlichen Best-of-CDs, enthalten sie doch auch alternative Versionen, ausgewählte Livemitschnitte und wichtige Songs ebenso aus früheren Tagen, die lange Zeit nicht mehr präsent waren.

Beim kompletten Durchhören kann man die Entwicklung des Künstlers Roland Kaiser sehr gut nachvollziehen, den Wandel der Musik im Lauf der Zeit, vom biederen Schlager der 1970er Jahre über die Hoch-Zeit der eingedeutschten Coverversionen bis zum modernen Popschlager von heute. Aber, was wohl noch wichtiger für seinen Erfolg ist, auch die Texte der Lieder haben eine enorme Entwicklung genommen. Das kann man mit den vorliegenden Aufnahmen sehr gut verfolgen, obwohl sie nicht chronologisch abgelegt sind.

Erstmalig auf CD erhältlich ist das ZDF-Hitparaden-Medley (2021), das mit „Joana“, „Dich zu lieben“, „Ich glaub es geht schon wieder los“ und „Alles was du willst“ den erfolgreichen „Hitparaden“-Zeitraum zwischen 1981 und 1995 umspannt. Natürlich ist das Maite-Kelly-Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ in einer Neuaufnahme von 2017 zu hören und auch einer der ganz großen Hits „Santa Maria“ in einer Version gemeinsam mit den Song-Erfindern Oliver Onions aus dem Jahr 2019.

In der Zeit, als in den deutschen Hitparaden nichts ohne eine deutsche Version der aktuellen internationalen Hits lief, nahm sich auch Kaiser des Themas an und veröffentlichte einige erfolgreiche Coverversionen, u.a. „Un Amore Grande“ (Original von Pupo, 1990), „Wind auf der Haut und Lisa“ (Original von Chris Rea, 1990), „Sweet Caroline“ (Original von Neil Diamond, 1985) und das wunderschöne „Wenn du mich brauchst, bin ich da für dich“ (Original von Richard Marx, 1996). Kaiser singt aber auch Kompositionen seiner Musikerkollegen, wie von Peter Maffay (Ich will dich ganz allein für mich, 1986), Nino de Angelo (Halt mich noch einmal fest, 2016) und Dieter Bohlen (Du – Wer sonst, 1986).

Evergreens der Legenden Willi und Walter Kollo

Gleich drei Kompositionen stammen aus der Feder von Franz Bartzsch (“Es ging uns niemals so gut wie heut“, „Warum liebst du grad mich“, „Als es dich noch nicht gab“). Noch nie auf einem Roland-Kaiser-Album zu hören, und damit eine kleine Rarität sind Evergreens der Legenden Willi und Walter Kollo. Ein Zugeständnis an den aktuellen Trend ist der Stereoact-Remix von „Extreme“ (2021), der aus dem Toto-Cutugno-Schlager eine moderne Elektro-House-Nummer macht und damit sicher eine neue, jüngere Klientel anspricht. Auch zwei lange Versionen gibt es zu hören: „Südlich von mir“ und „Sag niemals nie“ (beide 1992). Und zum Ausklang – wie kann es anders sein – mit „Bis zum nächsten Mal“ eine Live-Aufnahme vom Finale der Kaisermania in Dresden 2018.

Während viele Schlagersternchen ihre Mühe haben, allein ein Album mit wertigem Material zu füllen, kann Roland Kaiser aus dem Vollen schöpfen, sein umfangreiches Repertoire scheint schier unerschöpflich, die drei CDs randvoll. Und dabei wird keinesfalls auf zweitrangiges Material zurückgegriffen, wie man vielleicht vermuten könnte. Dabei sind es nicht allein die Chart-Erfolge, die auf „Alles Kaiser 2“ zu hören sind. In seiner fünf Dekaden umspannenden Karriere nahm Kaiser zahlreiche Lieder auf, die auch außerhalb der Hitparaden bis heute in den Ohren seiner Fans hängenblieben, nicht zuletzt auch durch seine grandiosen und von Jahr zu Jahr immer mehr Besucher anlockenden Auftritte im Rahmen der Kaisermania in Dresden.

„Alles Kaiser 2“ ist eine kleine Entschädigung für all die Fans, die sehnsüchtig auf die Konzerte am Elbufer warten – und verkürzen die Zeit des Wartens bis zum Sommer des kommenden Jahres. Für die dann anstehenden Auftritte auf der Bühne am Königsufer verspricht Roland Kaiser, der zu dieser Zeit seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, eine große Schlager-Party mit einigen Überraschungen.Bis dahin darf man die Musik aus der Konserve genießen.

Roland Kaiser „Alles Kaiser 2 – Stark wie nie“ (Sony)

Von Andreas Weihs