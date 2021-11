Start des Pantomime-Festivals Dresden: Komisches, Sportliches, aber auch Abgründiges

Dresden

Zwei Jahre ist es nun her, da versuchte sich das Bundesinnenministerium mit einer Imagekampagne. So waren in TV-Spots und Info-Streams, auf Plakaten und Online-Diensten u. a. anderem kurzbehoste Männerbeine in weißen Tennissocken in schwarzen Sandalen zu sehen, dazu die Zeile „Das ist sooo deutsch“. Man wollte Weltläufigkeit und Vielfalt Deutschlands demonstrieren, zeigen, dass man sooo lustig und sooo selbstironisch ist.

Slapstick und Situationskomik aus Frankreich

Diejenigen, die ein ausschließlich sandalenbewehrtes Bild von Deutschland haben, dürften „erschüttert“ gewesen sein, dass es in der Eröffnungsgala des 36. Internationalen Pantomime Theater Festivals Dresden mit Benoit Turjman ein Franzose war, der als Le Voisin in weißen Tennissocken und Sandalen auf der Bühne des Theaterhauses Rudi in der Fechnerstraße 2a agierte. War aber nur insofern ein Fall von kultureller Aneignung, als Sandalen nicht auf die Vandalen zurückgehen, sondern schon bei den ollen Ägyptern, Griechen und Römern ein „Must-Have“ waren. Turjman gab als Kostprobe seines Gastspiels am Sonnabend, 18 Uhr, die Nummer „Camping“, in der er sehr amüsant vor Augen führt, wie ein Mann vom Typus „Kauz“ weder beim Zeltaufbau noch beim Agieren mit Nadel und Faden eine gute Figur macht.

Benoit Turjman zeigt im Rahmen des 36. Internationalen PantomimeTheaterFestivals Dresden das Stück „Le Voisin“. Quelle: Olga Bientz PR

War bei Turjman viel Slapstick und Situationskomik im Spiel, so war der sich anschließende Auftritt von Moritz Lucht aus Berlin von ganz anderem Kaliber, denn Anliegen des noch bis Sonntag andauernden Festivals ist es, zu zeigen, dass Pantomime die Grundlage vieler darstellender Künste ist, dass sie neben dem klassischen Spiel, wie man es vor allem mit Marcel Marceau verbindet, auch Tanztheater, Maskenspiel und Artistik beeinflusste. Und ja, es ist zwar stets Kunst, die ohne Worte auskommt, aber Musik ist denn doch als Untermalung oft im Spiel.

Artistik mit Schweißbächen

Moritz Lucht liegt zunächst der Länge nach ausgestreckt auf dem Boden wie Priester bei der „Prostratio“, wenn sie sich im tiefsten Gebet demutsvoll ganz der Liebe und Gegenwart Gottes anvertrauen. Aber dann kriecht er nach vorne, sich windend, die Canes, wie man die Stäbe mit den Griffen nennt, wie Krücken nutzend. Und dann macht Licht den ersten Handstand, einen, der nicht ganz dem entspricht, was man klassisch unter einem Handstand versteht und mit dem so mancher schon im Sportunterricht überfordert war. Lucht praktiziert mehr oder minder Handbalancing, also Handstand in verschiedenen Varianten. Körperbeherrschung, Kraft, Ausdauer und Gleichgewichtssinn, alles reichlich vorhanden bei Lucht, dem alsbald (verständlicherweise) der Schweiß ran.

Derevo-Gründer bei Bach und Charlie Chaplin

Einen vergleichsweise kurzen Anreiseweg hatten der Tänzer Anton Adassinsky (Gründer des in Dresden nicht ganz unbekannten Ensembles „Derevo“) und die Cellistin Ekaterina Gorynina, die die Zuschauer in den Kosmos der Bachschen Musik und optisch in die Welt von Charlie Chaplins Stummfilm „The Kid“ (naja, ein bisschen jedenfalls) eintauchen ließen. Sehr hübsch anzusehen auch, was Nabil Zanabili darbot. Zähneputzen, Essen, Trinken, Schuhebinden, kurz, die ganzen Folgefehler, wenn man erst mal aufgestanden ist. Aber das Stichwort „1984“ rückt das ganze Prozedere in ein völlig anderes Licht, gerade auch das gefrorene „Lächeln“, mit dem dieser Bürger/Untertan nach dem Verlassen der Wohnung die Leute auf der Straße grüßt. „Big Brother is Watching You!“ heißt es bei Orwell und man muss kein gelernter DDR-Bürger sein, um sich bei Zanabilis Auftritt so seine Gedanken zu machen...

Anton Adassinsky bei einer Aufführung in der Dresdner St.-Pauli-Ruine. Quelle: Andreas Richter

Mimik trotz Schaumstoffmaske

Wieder von gänzlich anderem Zuschnitt war der Auftritt von Charlie Denat aus Frankreich. Er hat erst eine Schaumstoffmaske auf – und es ist erstaunlich, was er trotzdem noch an Mimik aus diesem Knautschgesicht herausholt. Schließlich löst sich der Kopf, wird zur eigenständigen Figur mit Jacke. Denat agiert nun aus dem Rückraum heraus – ähnlich wie es Michael Hatzius bei seiner populären Echse tut. Auch diese Kostprobe machte Lust auf mehr – aber das Gastspiel von Denat am Freitag fällt aus. Schuld ist mal nicht das Coronavirus. An sich steht Denat nämlich zusammen mit Jolanda Löllmann auf der Bühne, beide zusammen bilden sie das „Dírtz Theatre“. Aber Löllmann ist schwanger und es gibt Probleme, weshalb Bühnenauftritte besser unterbleiben. Doch das Festival wartet mit reichlich Alternativen in Sachen „intensives Theatererlebnis“ auf. Man muss nur den Hintern hoch kriegen und natürlich geimpft, genesen und geduscht sein (nur letzteres ist optional).

Internet: mimedresden.de

Von Christian Ruf