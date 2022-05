Meißen

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es in Hermanns Hesses Gedicht „Stufen“. Das lässt sich durchaus auch von den ersten Jahren der DDR sagen, auch wenn erst die Sowjetische Militäradministration und dann die SED bestimmten, wo und wie (nämlich sozialistisch) es lang ging. Aber es herrschte erst mal Aufbruchsstimmung, das war im Osten nicht anders als im Westen.

Aspekte des Lebens hautnah

Wie es um den Alltag der Menschen in Meißen während der 1950er Jahre bestellt war, wird nun in der aktuellen Sonderausstellung „Alltag. Aufschwung. Neuanfang“ des Stadtmuseums Meißen vermittelt. Im Zeitraum zwischen Staatsgründung 1949 und Mauerbau 1961 stellt die Schau Fragen nach Arbeit und Freizeit, Erziehung und Bildung sowie Wirtschaft, Kultur, Architektur und Produktgestaltung und entführt in eine Zeit, die trotz Demontagen, 48-Stunden-Arbeitswoche oder auch Lebensmittelmarken-Wirtschaft als verheißungsvoll empfunden wurde, zumal da es erstmals bis zu drei Wochen Jahresurlaub, eine systematische Kindergartenbetreuung und etwa sogar ein Weinfest mit Umzug gab.

Auch in Bildung und Kultur wehte ein freierer Wind, im Vergleich zur NS-Diktatur war die Lage deutlich besser, mochte der 1949 in Halle an der Saale geborene Diplom-Bibliothekar und Autor Martin Gerhard Reisenberg später auch mit Blick auf den umtriebigen, zum Minister für Kultur avancierten Dichter Johannes R. Becher auch spotten: „Sozialistischer Realismus der 50er Jahre: Brecht bis der Becher voll ist“.

Hunderte Exponate bieten einen breiten Einblick

Rund 300 Exponate unterschiedlichster Art, Größe und Güte führen den Spannungsbogen zwischen Kontinuität und Neuanfang vor Augen. Der Bogen spannt sich von minimalistisch-eleganten Wohnzimmermöbeln über Spielzeug und Illustrierte aller Art bis hin zu etlichen pathetischen Arbeiterbildern, die einst das Maß aller Dinge waren, heute aber bis auf Ausnahmen als stilistische Geschmacksverirrung gelten.

Zuhauf sind technische Geräte ausgestellt, zumindest älteren Besuchern könnten beim Anblick einen tragbaren Schallplattenspieler der Marke „Piccolo“ aus dem Jahr 1956 oder auch eines vom VEB Sachsenwerk Niedersedlitz hergestellten Röhren-Rundfunk-Empfängers vom Typ „Olympia“ nostalgische Gefühle überkommen. Unter den Objekten ist die eine oder andere Rarität, etwa ein wandelbarer Stubenwagen oder ein Marionettenensemble, mit dem einige Mitarbeiter der (Porzellan-)Manufaktur ihrer Verärgerung über den aus ihrer Sicht vermurksten DEFA-Film „Blaue Schwerter“ Luft machten.

Masse statt Klasse

Es wird vermittelt, dass bei Möbeln und Hausrat zunächst Mode und Stil eher weniger eine Rolle spielten. Es ging schlichtweg vorrangig darum, eine Massenproduktion aufzubauen, schon um die vielen euphemistisch „Umsiedler“ genannten Heimatvertriebenen zu versorgen. Auf einer Texttafel wird zudem vermerkt: „Eine zeitgemäße Gestaltung bewegte sich im Spannungsfeld der offiziellen, sich auf die Traditionen des Handwerks und der Volkskunst berufenden Ästhetik sowie den 1933 jäh abgebrochenen Ansätzen moderner Formgestaltung des Dessauer Bauhauses oder der Burg Giebichenstein in Halle (Saale).“

In der Möbelgestaltung setzten sich in den Meißner Tischlerwerkstätten moderne Technologien durch, etwa das spanlose Verformen von Holz. Gemeinsam mit neuen Methoden der Werkstoffveredlung und neuen Materialien, allen voran Plaste (ab 1958), waren und andere Formen und Oberflächen möglich. Im Möbeldesign gab es „vermehrt organische Formen und Materialkombinationen“, wie vermittelt wird.

So mancher wird erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass erst 1953 erstmals ein Weinfest in Meißen ausgerichtet wurde – „in Rückgriff auf die lange Tradition der Winzer- und Mostfeste“. Freilichtaufführungen, Tanz, Sport, ein Umzug und eine abschließende Lampionfahrt über die Elbe standen, wie zu lesen ist, „auch im Bemühen um eine ,sozialistische Volkskultur’. Erstmals wurde damit die Weinlese gemeinsam gefeiert.“ Von 1959 an fanden auch in Meißen regelmäßig Arbeiterfestspiele statt, bei denen Laienkünstler ihr Können zeigten – maßgeblich beteiligt an Vorbereitung und Durchführung war der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund.

Eine Zeit der Neubauten

Meißen war weitgehend unzerstört durch den Krieg gekommen, gebaut wurde gleichwohl so manches. Im Stadttheater begann 1951 eine komplette bauliche Erneuerung im Inneren und Äußeren des einstigen Gebäudes der Meißner Tuchmacher. Im Triebischtal, auf dem Plossen und in Meißen-Cölln wurden zahlreiche Wohnhäuser errichtet.

Das Gemälde „Neubau der Ingenieurschule“ von Rudolf Schmidt dokumentiert, wie die aus der 1923 gegründeten Technischen Lehranstalt Meißen hervorgegangene Fachschule für Kraft- und Maschinenbau neue Gebäude inklusive Wohnheim bekam. 1951 begannen die umfangreichen Baumaßnahmen, 1957 war alles fertig; der Name lautete nun Ingenieurschule „Rudolf Diesel“.

Verstärkt wurden – nicht zuletzt im Zuge des vereinheitlichten Erziehungs- und Bildungssystems der DDR – Krippen und Kindergärten eingerichtet, so 1952 in der Fischergasse 18 und am Kapitelberg. Betriebe wie die Jutespinnerei und -weberei, der VEB Kabelwerk und der VEB Plattenwerke Max Dietel unterhielten betriebseigene Kindertagesstätten. Selbstverständlich fiel auch für Meißen ein Haus der Jungen Pioniere ab. Von 1950 an verbrachten Kinder und Jugendliche hier zehn Jahre lang ihre Freizeit, allerdings natürlich unter Obhut des Staates, was nicht jedem Jugendlichen immer genehm gewesen sein dürfte.

Nicht nur an dieser Stelle fragt man sich, ob hier nicht etwas zu einseitig eine Idylle beschworen wird. Die frühen 1950er waren bekanntlich auch in der DDR stalinistische Jahre. Es muss einen mal drastisch, mal subtil agierenden Unterdrückungsapparat gegeben haben, aber diesem auch noch Platz einzuräumen, hätte die sehenswerte Ausstellung zugegebenermaßen schlichtweg überfrachtet.

