Dresden

„Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr“ versicherte einst der Philosoph Platon. Gesetzt den Fall, dass an dem Spruch was Wahres ist, dann könnte, ja sollte man einen Besuch der Sonderausstellung „Let’s Play! Dem Spiel auf der Spur“ im Dresdner Stadtmuseum in Erwägung ziehen. Denn Besucher dürfen nicht nur diverse Exponate in Gestalt der unterschiedlichsten Spiele in Augenschein nehmen, sondern werden zudem ausdrücklich dazu ermuntert, auch zu spielen.

Das dürfte insofern viele zum Besuch reizen, weil Menschen einfach gern spielen – zum Zeitvertreib, zur Unterhaltung, zwecks Wissenserweiterung oder zum reinen Vergnügen. Das Grimmsche Wörterbuch kennt unzählig viele Wortverbindungen mit „Spiel“ – vom Spielverderber über das Glücksspiel bis hin zu Macht- und Kriegsspielen.

Schau optisch gewöhnungsbedürftig

Die Kulturgeschichte des Spielens wird aber nicht generell dargestellt, sondern heruntergebrochen auf die Stadt Dresden, wie Christina Ludwig, Direktorin des Stadtmuseums, gestern in der Pressekonferenz sagte. Kuratiert wurde die in Kooperationen mit diversen Vereinen wie dem Skatclub HerzAssDresden e.V. erstellte Schau von der hauseigenen Kustodin Andrea Rudolph.

Von der Optik her ist die Schau gewöhnungsbedürftig. In dem einen Saal mit dem „Charme“ eines Heizungskellers darf man verschiedene von Dresdner Bürgern gestiftete Spiele ausprobieren, im zweiten Ausstellungsbereich im Raum vis-à-vis werden in etwa einem halben Dutzend Boxen mit einer Spanplatten-/Kartonpappen-Ästhetik diverse Objekte rund ums Thema optisch mäßig ansprechend in Szene gesetzt, ergänzt um allerlei Medienstationen, auf denen diverse Leute schildern, was sie mit diesem oder jenem Spiel verbindet.

Exponate aus unterschiedlichen Epochen

Die Exponate kommen aus den unterschiedlichsten Epochen. Zu sehen sind etwa das für Kinder gedachte Spielbuch „Wer gewinnt“ aus dem Jahr 1918 oder auch das Würfelspiel „Vogelschießen“, das in den 1930er-Jahren selbst gefertigt wurde. Letzteres bestätigt definitiv die auf einer Texttafel zu lesende These, dass Spiel neben einer sozialen eine kulturelle Komponente beinhaltet.

Und sogar noch mehr das 1978 in der DDR in Eigenregie gefertigte „Monopoly“, das in einer Art Kapitalismus-Crashkurs vermittelt, wie man schnell reich wird, nämlich indem man Grundbesitz anhäuft und ein Immobilienimperium darauf errichtet. „Monopoly“ ist heute noch populär – das lässt sich eher nicht von der Leihgabe aus den Technischen Sammlungen in Gestalt des Schachcomputers „Chess Master Diamond“ sagen, der 1987 im VEB „Karl Marx“ in Erfurt hergestellt wurde.

Manches Spiel hat auch eine dunkle Seite

Ein ebenso technisch aus der Zeit gefallener „Oldie“ ist auch der „Nintendo Game Boy“. Im Vergleich zu diesem „Teil“ haben sich alte Brett- und Kartenspiele wie Mühle oder Skat richtig gut gehalten. Nicht wirklich deutlich wird, dass unter Pandemiebedingungen der ohnehin schon große weltweite Digital-Games-Markt regelrecht „explodiert“ ist und damit auch die mit Computerspielen verbrachte Zeit.

So gut wie außen vor bleibt das vielen zwar unangenehme, aber nun mal real existierende weite Feld von einschlägigen Strategie- und Ballerspielen wie „Risiko“, „Schiffe versenken“, „Counterstrike“ oder auch „Call of Duty“. Mag seit 1978 auch ein (Brett-)„Spiels des Jahres“ prämiert und zumeist von Erwachsenen auch gern gespielt werden, aber im stillen Kämmerlein bearbeiten insbesondere Jungen stundenlang ihre Konsolen.

So wie es im Leben vom Erhabenen zum Lächerlichen oft nur ein kleiner Schritt ist, so hat manches Spiel nun mal auch eine dunkle Seite, wie etwa ein Spieltisch mit Roulette und sonstigem Zubehör bezeugt, der aus der Polizeihistorischen Sammlung Berlin kommt. Hergestellt wurde das „Teil“ Mitte der 1950er. Und „Glück“ gab es bei diesem Utensil nur bedingt, waren Roulette und Tisch doch so konzipiert, dass die Bank eindeutig im Vorteil war. Im Kessel, in den die Kugel nach dem Kreisen hinfällt, gibt es drei Nullen statt nur einer! Eindeutig ein Vorteil für die Bank!

bis 15. Mai 2022, Di. bis So. 10 bis 18 Uhr, freitags bis 19 Uhr

www.stadtmuseum-dresden.de

Von Christian Ruf