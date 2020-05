Radebeul

Für ihre Ausstellungseröffnung in der Stadtgalerie Radebeul, Altkötzschenbroda 21, hatte die Künstlerin Mechthild Mansel rund 70 Ölbilder, grafische Zeichnungen sowie Keramiken im März bereits arrangiert. Doch dann kam die Coronapandemie und zog Ausgangsbeschränkungen nach sich. Durch die jetzigen Lockerungen kann die Künstlerin an diesem Donnerstag die Schau „Blickwechsel“ nun öffnen.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Es handelt sich um eine Retrospektive ihres Schaffens von Anfang der 1990er Jahre bis zum vorigen Jahr. „Malen ist für Mechthild Mansel vor allem ein Akt innerer Befreiung. Und was auf den ersten Blick wie eine Reihe bizarrer und gleichermaßen vehement vorgetragener Gefühlsausbrüche erscheint, erweist sich von Bild zu Bild immer als etwas Eigenes, Besonderes, Diszipliniertes, das sich in ein Bildindividuum verwandelt hat“, schreibt der Dresdner Kunstkritiker Heinz Weißflog über ihr Werk.

Weitere DNN+ Artikel

Für die 1959 in Dresden geborene Künstlerin ist es die erste Ausstellung in der Stadtgalerie. Doch ihr Werdegang hat sie immer wieder in die Lößnitzstadt geführt. Ihren ersten Arbeitsvertrag nach ihrem Studium der Architektur und architekturbezogenen Kunst unterschrieb sie als Projektantin beim VEB Kreisbaubetrieb Radebeul. Seit 1995 nimmt sie am Grafikmarkt teil.

Die Schau hat bis 21. Juni Di. und Do. 14-18 Uhr, sowie So. 13-17 Uhr geöffnet. Besucher müssen Mundschutz tragen sowie Hygieneregeln und Mindestabstand beachten.

Von S.K.