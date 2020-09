Dresden

Die Assoziationen zum ersten Bild kommen sofort. Ein Berg erhebt sich vor dem Zuschauer, eine monumentale Wand aus silbergrauen Tonnen, fein gestapelt. Doch bevor sich mehr als die einfache Frage stellt, ob das jetzt der titelgebende Zauberberg sein soll, klickt ein Mechanismus – und die Tonnen machen sich plötzlich als Lawine auf den Weg in Richtung Publikum. Obwohl natürlich keinem Besucher ein Haar gekrümmt wird (das ist in deutschen Theatern generell nicht möglich), lässt sich vor allem in den vorderen Reihen hier und da eine kleine Mulmigkeit ausmachen. Sie hält sich nur kurz, bis die Lawine nach etlichen Sekunden zum Stehen gekommen ist, die Tonnen wild durcheinander auf und vor der Bühne liegen.

Schweizer Sanatoriumselite und der normale Talbewohner

Gefolgt wird dieser eindrucksvolle Auftakt im Schauspielhaus von minutenlangem Aufräumen. Stumm geistern Gestalten in Schutzanzügen umher, sammeln die Tonnen wieder ein und stapeln sie neu im Bühnenhintergrund. Sie gleichen Experten, die versuchen, ein Gelände zu dekontaminieren. Erst als sie beginnen, sich aus den Anzügen zu schälen, werden sie sichtbar als Personage, die ein Sanatorium über Davos bewohnt, einst beschrieben von Thomas Mann, nun in Szene gesetzt von Hausregisseurin Daniela Löffner – die dem fast 100 Jahre alten Text zeitgenössische Versatzstücke aus Sibylle Bergs „Ende gut“ (2004) beimischt.

Löffner erzählt in einem Interview, das sich im Programmheft findet, warum sie das tat. Berg schreibe über Leute, die angesichts von Seuchen und Terror eher ratlos zusehen, wie die Welt um sie herum ihre Konturen verliert. „Das sind Monologe, kleine Innenansichten von Menschen, die alle aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr wissen, wie es weitergeht“, sagt Löffner. Und: „Von den Privilegien eines Zauberberg-Bewohners sind sie weit entfernt.“

Deshalb also die zusätzliche Textebene, der Kontrast zweier Welten, die sich auf der Bühne aber nicht durchdringen, sondern einander fremd bleiben. Was aber wiederum stimmig ist, denn eine Synthese kann hier auch gar nicht erwartet werden. Was sollte diese eigenartig elitär-privilegierte Blase in einem Schweizer Sanatorium schließlich die Sorgen normaler Talbewohner kümmern? Weil sich beim alten weißen Mann (!) dazu eben nichts findet, wird also Berg mit ihren Texten ins Spiel gezaubert. Ein Unten schimmert auf, von dem man bei Thomas Mann manchmal nicht weiß, ob er es je zur Kenntnis nahm.

Nötige Distanzen und eine gewisse Statik

Auf der Bühne ( Ann Heine) und ihrem mehrgeschossigen Podest passiert spielerisch und dialogisch viel im Dreieck Hans Castorp ( Philipp Grimm), Ludovico Settembrini ( Matthias Reichwald) und Dr. Leo Naphta ( Raiko Küster). Sonst verewigt sich nur Clawdia Cauchat ( Kriemhild Hamann) im Gedächtnis, die nach einer wunderbar pandemiegerechten Liebesszene (bei Mann nur leise angedeutet) Castorp sehr selbstbestimmt verlässt. Leider bleiben die anderen Frauen in ihren Rollen zu blass. Das nur auf das Agieren in Entfernung voneinander zu schieben, greift da nicht. Zumindest teilweise dürfte es aber in der Vorlage gründen. Manns weibliche Figuren sind, salopp gesagt, nicht gerade Ausbünde an Komplexität.

Das Podest lässt die nötigen Distanzen auf der Bühne gut zu, zementiert dennoch eine gewisse Statik, selbst wenn einige Bewegungsausbrüche das Ganze lockern. Löffner ist sich dieser schwierigen Voraussetzungen von Anfang an bewusst, wenn sie im Programmheft den untersagten Austausch von Gegenständen und Körperlichkeit als „Impulskiller“ bezeichnet. Dieser Begriff beschreibt das zentrale Dilemma des zweieinviertel Stunden langen Abends sehr treffend.

Im Untertitel „Eine Visite“, präsentiert diese „ Zauberberg“-Inszenierung natürlich auch eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation. Vielmehr ist es eine Konfrontation. Ein halbes Jahr Corona – und viele von uns stöhnen. Was aber ist das im Vergleich zu Naphtas sechs Jahren, in denen er Blut spuckt – und schließlich nach einem missglückten Pistolenduell mit Settembrini die Waffe gegen sich selbst richtet? Oder zu Frau Albin ( Annie Nowak) – in der Romanvorlage übrigens ein Mann –, die aller Vermeidungsstrategie zum Trotz laut sagt, dass sie „unheilbar“ sei, und gleich darauf mit freigiebigem Verteilen von Schokolade versucht, dieses Wort wieder zu lindern, wenn es sonst schon keine Linderung gibt?

Bei aller auch geografischen Abgehobenheit: In der Höhe der Davoser Berglandschaft plagen selbst die gut situierten Patienten ähnliche Ängste wie alle anderen drunten im Tal. Vor allem die vor dem Tod, der allgegenwärtig ist, auch wenn man ihm bei Anlässen wie der Fastnacht eine Nase dreht. Die Zeit steht dort oben oft still, dennoch oder gerade deshalb ist die Vergänglichkeit ständig spürbar, schwebt allegorisch über Text wie Bühne.

Heilung ist möglich

Die namenlosen Talbewohner, die Sibylle Bergs Worte auf die Bühne bringen, umrahmen das Stück. Ursula Schucht redet zu Beginn über Einsamkeit im Alter, Christine Hoppe hat einen wirklich innigen Monolog-Moment, Hans-Werner Leupelt zitiert aus einer Kolumne vom Mai dieses Jahres, in der Berg die bräsige Selbstbezogenheit Europas thematisiert. Und so zeigt sich im Finale plötzlich sehr klar die Parallele: die Alte Welt als Kranker, der im Sanatorium auf Besserung hofft, statt die Dinge in die Hand zu nehmen und fundamentale Änderungen herbeizuführen, nicht nur länger auf sie zu hoffen. Über diesen aktuellen Bezug, das Verschränken von Mann und Berg, wird mancher die Nase rümpfen. Es ist derzeit aber besonders mit Blick auf das Theater als gesellschaftliche Befragungswerkstatt unerlässlich. Noch. Hoffen wir trotzdem auf bessere Tage.

Die Welt vergreift sich an uns. Zumindest fühlt es sich gerade so an. Aber nur, weil wir uns zuvor an ihr vergriffen haben. Hier schlägt jedenfalls kein Imperium zurück, hier müssen wir uns vielmehr uns selbst stellen. Da bin ich ganz nah bei Sibylle Berg, näher jedenfalls als bei Thomas Mann.

Wenn wir dem Tod keine Herrschaft über unsere Gedanken einräumen dürfen, wie sich der junge Castorp in einem Schneesturm zusammenträumt, dann sollten wir auch der Angst jedweder Art in ihren Auswüchsen entgegentreten. Lassen wir uns von ihr antreiben, landen wir in einer Welt der falschen, weil überzogenen Sicherheiten. Eine Welt, in der nichts mehr vorwärts geht, die dem Mann’schen Sanatorium umso erschreckender gleicht. Wenn der Abend eine Visite war, ist das wohl eine mögliche Behandlung. Weg von den Symptomen, hin zu den Wurzeln. Heilung ist möglich.

Von Torsten Klaus