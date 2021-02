Staatsschauspiel Dresden trauert um von Hanns-Jörn Weber

Dresden

Das Staatsschauspiel Dresden trauert um Hanns-Jörn Weber. Am 17. Februar ist der Schauspieler im Alter von 79 Jahren in Dresden gestorben. Das teilte das Theater am Donnerstag mit.

Es ist ein Abschied von einem Mimen, der dem Dresdner Ensemble 37 Jahre lang angehört, mit diesem Höhen und Tiefen durchlebt, grundlegenden gesellschaftlichen Wandel erfahren und Theatergeschichte geschrieben hat. Hanns-Jörn Weber verkörperte junge Liebhaber, Verführer und Verlierer, machtgierige Könige, verstaubte Gralssucher und Proletarier. Er war in „A Christmas Carol“ der kaltherzige Scrooge, der Mörder Jack in Wedekinds „Lulu“ und Orest in Goethes „Iphigenie auf Tauris“.

Außerhalb seiner Rollen begab er sich mit der literarischen Busfahrt „Ich will Zeugnis ablegen“ auf die Spuren der Tagebücher des großen Philologen Victor Klemperer. Und er wirkte als Erzähler im selten aufgeführten Honegger-Oratorium „König David“ mit dem Vocalconcert Dresden, Solisten und Mitgliedern der Dresdner Philharmonie mit.

Eloquenter Beobachter der Zeitläufte

Weber war ein eloquenter Beobachter der Zeitläufte, blickte in seinem schauspielerischen Wirken über den Tellerrand seiner Rollen, sah kritisch auf die Entwicklung und das Zusammenspiel im Ensemble. Dabei zeigte er sich spontan, geradeheraus, auch angriffslustig. Damit schafft man sich nicht nur Sympathien.

Hanns-Jörn Weber als Peachum in Brechts „Dreigroschenoper“ am Staatsschauspiel Dresden. Quelle: Hans Ludwig Böhme/Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater

Von 1970 bis 2007 stand er als Ensemblemitglied auf den Bühnen des Dresdner Staatsschauspiels und bewies „in mehr als 100 Rollen seine große Wandlungsfähigkeit und Gestaltungskraft“, wie das Theater in seinem Nachruf auf ihn schreibt. Er war Parzival in Christoph Heins „Die Ritter der Tafelrunde“, Peachum in Brechts „Dreigroschenoper“, Philipp II. in Schillers „Don Karlos“ und Fondrak in Heiner Müllers „Umsiedlerin“. Er sei „einer der prägenden Persönlichkeiten des Schauspielensembles“ gewesen. „Unverkennbar in seiner Art, Theater zu spielen und zu leben: Er war eine Dresdner Schauspielerlegende.“

Erstes Engagement am Harzer Bergtheater

Geboren wurde Hanns-Jörn Weber am 16. Dezember 1941 in Bromberg, 1963 legte er nach einem abgebrochenen Studium an der Babelsberger Filmhochschule sowie anschließendem privatem Schauspielunterricht die Bühnenreifeprüfung ab. Ab 1961 führten ihn Bühnenengagements zunächst an das Harzer Bergtheater sowie bis 1963 an die Städtischen Bühnen Quedlinburg. Es folgten Jahre beim Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin (1963-1967) und bei den Bühnen der Stadt Magdeburg (1967–1970).

Außerdem konnte ihn das Publikum in Fernsehproduktionen wie „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“ und in einigen Episoden der Serie „Polizeiruf 110“ sowie im „Tatort“ sehen. 2004 gestaltete er das DNN-Benefizkonzert „Dresdner helfen Dresdnern“ mit dem Philharmonischen Kammerorchester in der Dreikönigskirche mit und las aus Felix Timmermans’ „Triptychon von den Heiligen Drei Königen“.

„Die erste größere Rolle, mit der ich in Dresden wirklich Erfolg hatte, war Puck in ,Sommernachtstraum’“, erinnerte er sich 2001 in einem von Bistra Klunker geführten DNN-Interview. „Seither habe ich viel mit Klaus Dieter Kirst gearbeitet, spielte den Tempelherrn in Lessings ,Nathan der Weise’, Silow in ,Entenjagd’ von Wampilow, George in ,Wer hat Angst vor Virginia Woolf’ von Edward Albee, Petruchio in Shakespeares ,Die Zähmung der Widerspenstigen’.“

„In Dresden anschauen, wie realistisches Theater gespielt wird“

Es dauerte indes eine Zeit, bis Weber und Dresden zueinander fanden. Als er seinen Vertrag schon wieder lösen wollte, habe ihn der damalige Intendant und Oberspielleiter Hans Dieter Mäde nicht gehen lassen. „Er meinte, ich sollte mir hier in Dresden anschauen, wie realistisches Theater gespielt wird.“ Geblieben zu sein, hat er schließlich nicht bereut, denn „etwas später folgte ja unter dem Intendanten Gerhard Wolfram und dem Oberspielleiter Horst Schönemann eine enorm produktive und aufregende Zeit für das Dresdner Staatsschauspiel, für mich persönlich auch“, so Hanns-Jörn Weber im DNN-Interview.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die Frage, woher nach so vielen Jahren auf der Bühne noch immer die Kraft und die Neugier fürs Theater kommen, sagte er damals: „Ganz simpel aus der Liebe zum Beruf, auch wenn das eine abgedroschene Formulierung ist. Theater ist eine Vision, die man tagtäglich neu erfinden und die man sich wach halten muss. Ich habe den Schauspielerberuf ja nicht ergriffen, weil ich ein bisschen Spaß haben wollten, ich wusste, dass es harte Arbeit ist. Es hat mich zum Glück noch nicht erwischt, dass ich zynisch werde und dem nachtraure, was ich nicht realisieren darf, aber könnte. Ich bin nicht gläubig, aber ich habe so eine Art Theatergott, zu dem ich vor jeder Vorstellung bete, mir die Kraft zu geben, die Menschen da unten im Zuschauersaal zu überzeugen, so dass sie wieder ins Theater kommen. Es ist für mich auch nach so vielen Jahren immer was Besonderes, auf die Bühne zu gehen.“

„Auch eine wichtige politische Bühne“

Nach seinem Ausscheiden aus dem Ensemble blieb Weber dem Staatsschauspiel in Aufführungen als Gast erhalten, zum Beispiel in Uwe Tellkamps „Der Turm“ oder Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“.

„Um die Wendezeit war das Dresdner Theater auch eine wichtige politische Bühne. Das war die spannendste Zeit meines Lebens“, hatte Hanns-Jörn Weber zu seinem 60. Geburtstag bilanziert. „Denn der Schauspieler war für das Publikum ein Mitstreiter, Mitdenker, Mitleider. Wenn Theater gut ist, ist es visionär – guckt vor die Dinge, und nicht nur den Dingen hinterher.“

Von Kerstin Leiße