Staatsschauspiel Dresden: Götz Schubert gibt den „Wallenstein“ 

Dresden

Götz Schubert – Pirnaer Jahrgang 1963 – spielte in Worms den Siegfried, im Dresdner Zwinger August den Starken und im Schauspielhaus Karl May, in Görlitz ist er als Kommissar Butsch der „Wolfsland“-Krimiserie ein Star – und für einige als DDR-Informatikstudent Frank Lettau in „Zwei schräge Vögel“ (1989) noch immer ein Held.

Doch sein Theaterleben ist viel reichhaltiger und seine Filmographie ellenlang. Nach dem Berliner Ernst-Busch-Abschluss 1987 war er am Deutschen Theater und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin fest engagiert und arbeitete dabei mit Jürgen Gosch, Thomas Langhoff und Alexander Lang zusammen. Bei Peter Stein spielte er im „Kirschgarten“ bei den Salzburger Festspielen .

Rückkehr in die Vergangenheit

Nun kehrt der 59-Jährige zum dritten Mal in einer großen Hauptrolle nach Dresden zurück: Als „Wallenstein“ in der vermutlich sechsstündigen Inszenierung von Frank Castorf erlebt er per Rollendebüt gleich eine doppelte Premiere – genau auf jener Bühne, die als Jugendlicher seinen Berufswunsch entscheidend prägte. Genaueres erfragte für die Dresdner Neuesten Nachrichten vor der Premiere Andreas Herrmann.

Frage: Es ist Ihre zweite große Rolle am Haus, dazwischen lagen fünf Jahre ...

Götz Schubert: … und die ganze Welt hat sich verändert. Für mich hat sich zum Glück mein selbstgestecktes Vorhaben weiterhin erfüllt, jedes Jahr mindestens ein Mal auf einer Theaterbühne zu stehen. Dazwischen kam Corona, wovon wir vielleicht im besten Sinne lernen können, welchen Stellenwert Kunst besitzt. Also wie schön es ist, ins Theater zu gehen, wie schön es ist, ein Gemeinschaftserlebnis zu haben und Menschen dabei zuzugucken, wie sie einen Stoff entwickeln, um sinnstiftend zu unterhalten.

Es hat vielleicht auch in der Politik das Bewusstsein geschärft, dass Kultur nicht mit anderen Freizeitveranstaltungen gleichzusetzen ist. Und dafür, das digital nicht alles ist. Also zusammengefasst: In echt ist einfach schöner.

Kommt Gründonnerstag vielleicht zu früh für die große kulturelle Erweckung?

Es geht nicht darum: Wie bekomme ich viele Leute ins Theater? Es geht darum: Was will ich erzählen? Dieser „Wallenstein“ kommt auf erschreckende Weise genau richtig. Es ist ein Stück über den Krieg. Es gibt nichts aktuelleres. Darüber gibt es in der Klassik kaum bessere Stoffe.

Wallenstein ist kein Wohlfühlwerk

Es ist Ihr erster Wallenstein?

Ja. Aber er gehört zum Bildungskanon: „Ich habe hier nur ein Amt und keine Meinung“ ist zum Beispiel ein geflügeltes Wort. Und fast jeder feste Kollege an einem Haus hatte damit irgendwie Berührung – ich tatsächlich noch nicht.

Aber aufgrund Ihrer Berliner Jahre haben Sie sicher schon mit Frank Castorf, dessen Dresdner Debüt es wird, gearbeitet?

Nein, noch nie. Wir sind in Berlin irgendwie aneinander vorbeigeraten. Ich kam erst ans Deutsche Theater, als Dieter Mann nicht mehr Intendant war. Dort waren damals Heiner Müller, Thomas Langhoff und Frank Castorf als Regisseure unter einem Dach – eine Traummannschaft. Dann bekam jeder seine eigene Spielwiese: Müller ging ans Berliner Ensemble, Castorf an die Volksbühne, Langhoff folgte Dieter Mann. Doch Castorf und ich haben jetzt bei den Proben in Dresden doch zahlreiche Parallelen in unseren Biografien feststellen können: Erfahrungen, Kollegen, Episoden, Anekdoten …

Also eine doppelte Premiere – er wird Sie doch aber gewollt haben?

Das hoffe ich! Da trifft man sich, berät über das Angebot – und lernt sich kennen. Egal, wie die Premiere endet – ich kann jetzt schon sagen: Es ist keine verlorene Zeit, man kann so viel von ihm lernen. Er ist ein sehr kluger Kopf und kann Dinge brilliant einordnen.

Sind Sie Fan von ihm?

Ich mag sein Unerwartetes, auch beim zweiten oder dritten Mal. Das sind niemals leichte Abende, man muss sich darauf einlassen.

Zurzeit sind rund sechs Stunden Spielzeit avisiert – das ist eine ganze Menge Text?

Ja, aber „Wallenstein“ ist als Trilogie auch kein kurzes Stück – Peter Stein brauchte dafür über sieben Stunden. Es ist kein Wohlfühlwerk – es geht um den Dreißigjährigen Krieg, vom kleinen Soldaten bis zur Führungsebene.

Es kämpften damals wie heute Söldnertruppen, keine Volksarmeen – wird der Kontext aktualisiert?

Wir spielen Schillers Figuren, aber auch andere. Es ist ein aktuelles Hineinschauen in die Weltereignisse – auf unterschiedlichen Ebenen. Das Dilemma, in dem wir stecken, begleitet die Menschheit seit ihrem Bestehen. Einfach zu sagen: Da ist der Gute, da der Böse – das ist naiv. Der Krieg war doch nie weg – wir haben ihn nur vergessen oder nicht sehen wollen. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt.

Sie haben mit vielen bekannten Regisseuren der ersten Liga gearbeitet – können Sie jetzt schon vergleichen?

Das ist zu früh – ich stecke noch mitten in der Arbeit. Es ist schon völlig anders, aber es ist nicht so anders, dass man es nicht hätte erwarten können. Es ist eine Herausforderung, viel Material, viel eigene Verantwortung – die Früchte kann ich noch nicht beschreiben. Castorf denkt in größeren Zusammenhängen – er entwirft mit seinem faszinierenden Wissensschatz einen weiten Kosmos. Die eigene Position darin muss man allerdings selbst suchen – dass ist ein spannender Prozess.

Es wird Etliche geben, die den Vergleich mit Hasko Webers Inszenierung mit Dieter Mann als Feldherr wagen werden – wie wird Ihr Wallenstein?

Dieter Mann als Wallenstein habe ich leider nicht gesehen. Aber ich kannte ihn ganz gut und habe ihn als Piccolomini bei Langhoff in Wien erlebt – das hat auf alle Fälle gut gepasst. Sich mit diesen großen Namen zu vergleichen, ist nicht mein Ding. Was mich aber erstaunt, ist, dass man Wallenstein oft als Helden sieht. Er ist aber – auch bei Schiller – oft nicht Herr der Lage und hatte eigentlich seinen Zenit schon lange überschritten.

Castorf empfahl mir Golo Manns biografischen Roman über Wallenstein: Er war wohl ein übelst rücksichtsloser, empathiefreier und wollüstiger Egomane – körperlich krank ohne Ende, er wäre sowieso gestorben. Damit kann ich schon ganz viel anfangen. Also an der Rampe stehen und schlaue Schachzüge präsentieren – das wird nicht passieren.

Es ist Ihre dritte große Rolle in Dresden – nach dem starken August bei den ersten Zwingerfestspielen 2011 und als Karl May in Stölzls „Phantast“ …

Die Festspiele haben der Stadt gut gestanden. Die Location als solche war wunderschön – die Bühne passte in das Halbrund des Zwingers wunderbar rein, das Ambiente war phantastisch. Das sollte sich Dresden schon nochmal überlegen – es muss ja nicht für 1400 Leute sein.

Sicher werden einige Leute Ihretwegen in der Hauptrolle kommen?

Das ist bei weitem kein Solo und kein Heldenepos – Wallenstein ist bei Schiller in rund einem Drittel dabei. Im Mittelpunkt steht die Führungsebene – und die ist in einem desolaten Zustand. Es wird intrigiert, es werden Allianzen gebildet, es wird erpresst.

Ich hoffe, dass wir ein Gefühl dafür erzeugen, wie es in deren Welt zugeht – nämlich so, dass Wallensteins Tod eigentlich unvermeidlich wird. Ich hoffe darauf, dass sich meine Interpretation von anderen unterscheidet – und mache das jedenfalls nicht für meine Biographie.

Ist es gewissermaßen eine Rückkehr zu den Wurzeln in Raten, denn im Internet steht, Sie hätten am TJG als Beleuchter angefangen?

Das war nur eine Art Überbrückung zwischen Schulzeit und dem vor dem Studium zu leistenden Armeedienst. Aber ich wollte schon immer ans Theater. Groß geworden bin ich hier im Großen Haus – in der Zeit von Horst Schönemann, Klaus Dieter Kirst und Wolfgang Engel, der hier aus meiner Sicht mit seine besten Arbeiten gemacht hat.

Gestandene Leute wie Friedrich Wilhelm Junge und Hanns-Jörn Weber waren hier, dazu eine junge Truppe mit Dagmar Manzel, Sylvester Groth, Janina Hartwig, Daniel Minetti, die Schönemann geholt hatte – die haben mich begeistert. Dafür habe ich mich in Pirna in den Zug gesetzt, bin nachts mit dem letzten zurück – und früh in der Schule eingepennt.

„Jedes geschlossene Theater ist ein Graus“

Haben Sie Ambitionen, selbst Regie zu führen?

Ich arbeitete sehr gern mit Schauspielstudenten. Ich würde es nicht als Regie, sondern eher als Spielleiter bezeichnen. Mein Interesse gilt dem Spieler: die Beteiligten sollen befähigt werden, miteinander zu spielen und sich dabei möglichst weit raus zu trauen. Aber wenn es mal eine Konstellation gäbe, dass eine passende Truppe entstehen könnte und dieser ein zauberhaftes Stadttheater für eine gewisse Zeit offenstünde – also, wenn solch‘ eine Anfrage käme, wäre es wohl schwer abzusagen.

Würden Sie dafür in die Provinz gehen?

Na klar. Habe ich doch schon gemacht und mache es immer noch: Derzeit läuft mein Stück „Die Modernisierung meiner Mutter“ am Theater Putbus und am Theater Stralsund. Es gibt so viele Perlen in Deutschland. Schauen Sie nach Sachsen, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern.

Das sollte alles unter eine Schutzhülle, denn das muss bleiben – jedes geschlossene Theater ist ein Graus. Und es ist ganz schwer, es wiederzubeleben. Da ist der Bogen wieder zu Herrn Schiller – und zu den Entstehungszeiten von „Wallenstein“, als diese kleinen Theater als Refugien in den Fürstentümern entstanden.

In Ostsachsen, also im „Wolfsland“ rings um Görlitz, sind Sie als Kommissar ein Star – passt das?

Die Reihe ist ein Geschenk für mich als Spieler, zudem ist sie erfolgreich und beliebt. Nur darum kann ich jetzt hier sein. Das ist kein selbstverständlicher Zustand in meiner Branche. Klar gibt es viele Fernsehkrimis, aber da ist uns schon etwas Eigenes gelungen. Wir sind – im Gegensatz zu anderen Produktionen, die Görlitz nur als Kulisse nutzen – auch vor Ort beliebt, weil wir aus der Stadt erzählen.

Wissen Sie schon, wie Sie den 13. Februar nächstes Jahr feiern?

Nein, das weiß ich noch nicht. Ich habe aber den Plan, dass ich mich nicht darum drücken werde. Ich werde wohl einen schönen Raum besorgen, in dem mich um nichts kümmern muss, aber ganz viele Leute kommen können. Mit der Verknüpfung meines Geburtstags mit der Zerstörung Dresdens bin ich großgeworden, obwohl ich nichts dafür kann. Aber da mein Opa am 12. Februar Geburtstag hatte, war ich als kleiner Junge bei seiner Feier schon ganz aufgeregt – das war so eine Art Warm up.

Denken Sie über eine Rückkehr im Ruhestand nach?

Meine Verbindungen nach Pirna sind schon eng, aber im Moment sieht es nicht danach aus. In den letzten Jahren macht es mir allerdings wieder mehr Spaß, Pirna zu beobachten und von meiner Herkunft zu erzählen. Es wird immer schöner und hat schon Sinn, es als Tor zur Sächsischen Schweiz zu bezeichnen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Von Andreas Herrmann