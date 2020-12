Dresden

Das Montagscafé des Staatsschauspiels Dresden veranstaltet am 14. Dezember seine alljährliche Spendengala als Livesream aus dem kleinen Haus. Interessierte können sich auf ein vielseitiges Programm freuen: So stellt etwa das Frauen-Trio „Kriwi“ aus Minsk seine Musik vor, berichtet aber auch live von der Situation in Belarus. Musik gibt es zudem von Liedermacherin Dota und Künstlerin Bernadette La Hengst.

Im Rahmen der Gala starten die Veranstalter gemeinsam mit dem Förderverein Staatsschauspiel Dresden e.V. eine Spendenaktion. „Konkret werden diese Spenden dafür verwendet, die ersten Monate des nächsten Jahres zu überbrücken, da beantragte Fördergelder Pandemie-bedingt nicht rechtzeitig ausgezahlt werden können und das Montagscafé als Ort des Ankommens und zivilgesellschaftlichen Dialoges gerade in der heutigen Zeit dringend gebraucht wird“, heißt es.

Die Gala startet um 20 Uhr und dauert voraussichtlich eine Stunde.

www.facebook.com/montagscafedresden; www. staatsschauspiel-dresden.de

Von Felix Franke