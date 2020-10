Staatsoperette Dresden wirbt für „Märchen im Grand-Hotel“

Dresden

In der Innenstadt gab es am Mittwoch für Passanten etwas zu sehen und zu hören: Vor dem Taschenbergpalais, dem Hyperion Hotel und dem Hilton Dresden wurde gesteppt und gesungen. In schwarzem Frack und strahlend buntem Lobbyboy-Kostüm gaben Tenor Andreas Sauerzapf und Tänzer Alexei Bernard Teile aus dem neuen Stück „ Märchen im Grand-Hotel“ der Staatsoperette zum Besten.

Die Geschichte des Stückes nach Alfred Savoir entwickelt sich in einem Hotel an der Côte d’Azur, in dem die junge Amerikanerin Marylou nach Inspiration für ihren neuen Film sucht. Die findet sie in der Liebesgeschichte zwischen dem Kellner Albert und der mittellosen Prinzessin Isabella.

In dem Lustspiel wird zur Musik von Paul Abraham „gespielt, gesungen, getanzt und gesteppt“, kündigte der Tenor an. Das Stück hatte seine Premiere bereits am 26. September und wird noch bis Ende des Jahres aufgeführt.

Tickets gibt es telefonisch unter 0351/ 32 04 22 22 oder in Internet unter staatsoperette.de.

Von Linde Gläser