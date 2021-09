Staatsoperette Dresden geht mit Johannes Pell auf Weltreise

Dresden

Es war ein Griff nach den Sternen, als Johannes Mayer (Hans May) vor knapp 90 Jahren „Ein Lied geht um die Welt“ komponierte. Der später vielzitierte Filmhit ist nun die Überschrift zu einer Weltreise, die das Orchester der Staatsoperette Dresden mit ihrem Chefdirigenten Johannes Pell starten will. Der Österreicher hatte die Idee dazu, weil er bei seinem Amtsantritt feststellen musste, dass es zwar sehr umfangreiche Spielplanvorhaben gebe, „aber das Orchester auch mal ganz andern gefordert werden müsste, um sich eigenständig als Star des Abends zu präsentieren“.

Bei Intendantin Kathrin Kondaurow und dem Orchestervorstand sei er damit sofort auf offene Ohren gestoßen. Nun wolle er „den Blick über den Tellerrand wagen, um andere Länder und deren Musik“ nach Dresden zu holen. Querverbindungen zu Operette und Musical sollten dabei selbstredend im Vordergrund stehen.

Echt britische Überraschungen

Johannes Pell wollte ganz bewusst nicht mit Kompositionen aus seiner Heimat beginnen, da Operettenmelodien aus Österreich naturgemäß im Repertoire der Staatsoperette zu finden seien. „Mir kam sofort die Idee, nach England zu schauen, weil ich das dortige Musikschaffen sehr mag, aber vergleichsweise für unterrepräsentiert halte.“ Folglich dürften beim Auftakt zur Weltreise des Operettenorchesters nun echt britische Überraschungen zu erwarten sein.

Als Hauptwerk dieses Konzertprogramms kündigt Johannes Pell im DNN-Gespräch die Deutsche Erstaufführung der Orchestersuite „Fat Knight“ von Ralph Vaughan Williams an, deren Grundlage die 1929 uraufgeführte Oper „Sir John in Love“ darstelle. „Ein großartiges Stück, das wir ein wenig eingekürzt haben und nun zum ersten Mal auf dem europäischen Festland erklingen lassen“, schwärmt der Dirigent. Fortgesetzt werden soll dieser Streifzug durch 100 Jahre britischer Musikhistorie mit dem durch seine „Planeten“ weitbekannten Gustav Holst und dessen Ballettmusik aus dem Einakter „Perfect Fool“. Ein völlig absurdes Stück, meint Johannes Pell, das reich an Motiven und sphärischen Klängen sei.

Johannes Pell geboren 1981 in Linz, Österreich Mitglied der St. Florianer Sängerknaben Klavierunterricht am Bruckner-Konservatorium Linz studierte Klavier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien sowie Chordirigieren am Mozarteum Salzburg Dirigierstudium am Konservatorium der Stadt Wien ab 2009 am Theater Erfurt, dort u.a. Deutsche Erstaufführung von Frank Schwemmers „Die Schatzinsel“ 2011 durch die Zeitschrift Opernwelt zum „Nachwuchskünstler des Jahres“ gekürt Engagements am Theater Bern, beim Mainfrankentheater sowie den Schlossfestspielen Schwerin Pell folgte Berufungen der Oper Bonn und der Volksoper Wien, gastierte beim Bruckner Orchester Linz, dem Gewandhausorchester Leipzig und an der Oper Leipzig von 2016 bis 2020 Erster Kapellmeister der Wuppertaler Bühnen seit 2020 Chefdirigent der Staatsoperette Dresden

Wer über den Tellerrand auf die Musik des britischen Empire blicken will, kommt natürlich um Edward Elgar nicht herum. So werden neben ohrwürmelnden Titeln aus der nach wie vor entdeckenswerten Operette „Der Mikado“ des beliebten Duos Gilbert und Sullivan auch Ausschnitte der heimlichen Nationalhymne „Pomp and Circumstance“ erklingen. Elgars Musik hat den nun in Dresden beheimateten Dirigenten schön länger sehr fasziniert, bekennt er. Wichtig sei ihm zudem als territorialer „Ausreißer“ ein Werk des in Dublin geborenen Victor Herbert, der nach Aufenthalten in Deutschland und Österreich als Gründer der US-Operette gilt. „Wegen seiner irischen Wurzeln und weil ich seine Musik so sehr schätze, habe ich ihn mit ins britische Programm genommen. Da darf natürlich auch Ivor Novello nicht fehlen, der als Komponist, Regisseur, Schauspieler und Buchautor geradezu ein Alleskönner gewesen ist.“ Für Pell sei er der Puccini der Briten gewesen und soll nun mit seinem Werk „My Dearest Dear“ vorgestellt werden.

Neben weiteren Entdeckungen innerhalb dieses klingenden Ausflugs verspricht der Dirigent als wahre Überraschung eine – „typisch britisch!“ – schräg besetzte Parodie auf die heroisch bedeutsame Orchesterliteratur: Malcolm Arnolds „A Grand Grand Overture“ dürfte das Publikum im skurrilen Finale des Abends zu Lachsalven hinreißen, denn hier werden neben dem Operettenorchester auch vier Staubsauger, ein Bodenpolierer und sogar diverse Waffen ertönen.

Bedient wird diese Technik von Maria Perlt-Gärtner, Silke Richter, Jolana Slavíková sowie Bryan Rothfuss, die ansonsten natürlich in ihrem ursprünglichen Metier als Sängerinnen und Sänger mitwirken werden.

„Ein Lied geht um die Welt“ I. Bitte Britisch: Musik von Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams, des Duos Gilbert und Sullivan u.a.; Premiere: 2. Oktober, danach 3., 16., 17., 28., 29. Oktober II. Vom Broadway in den Wilden Westen: Das Neujahrskonzert mit Musik von Emmerich Kálmán, George Gershwin u.a. (Musikalische Leitung: Peter Christian Feigel); Premiere: 1. Januar 2022 III. Ab in den Süden: Musik von Jacques Offenbach, Léo Delibes, Georges Bizet, Giacomo Puccini u.a.; Premiere: 2. Juli 2022 www.staatsoperette.de

Schon jetzt steht fest, dass die Weltreisen des Klangkörpers fortgesetzt werden sollen, freut sich Johannes Pell. „Wir planen eine Reise quer durch die USA, also von der Ostküste bis in den Mittleren Westen, von George Gershwin bis zu den Glorreichen Sieben, und das dritte Konzert soll Unbekanntes aus Frankreich, Italien und Spanien entdecken und zudem einen Sprung hin nach Südamerika unternehmen.“

Von Michael Ernst