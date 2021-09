Staatsoperette Dresden: Spielzeit 2021/22 mit sechs Premieren

Dresden

„Die ganze Welt ist himmelblau“ wird in der 1930 im Berliner Großen Schauspielhaus, dem heutigen Friedrichstadt-Palast, uraufgeführten Operette „Im Weißen Rössl“ von Ralph Benatzky versichert. Diesem Credo fühlt sich die Staatsoperette Dresden 2021/22 verpflichtet – geht es doch in den Stücken der neuen Spielzeit nicht zu knapp um Träume und Sehnsüchte, ob nun von der Liebe, der Ferne oder dem sozialen Aufstieg. Sechs neue Inszenierungen schickt das Theater im Kraftwerk Mitte ins Rennen, außerdem gibt es acht Wiederaufnahmen.

Eröffnet wird der Premierenreigen mit eben jener „Rössl“-Revue-Operette Benatzkys heute in einer Woche – sieht man mal vom großen Familienfest ab, zu dem die Institutionen auf dem Kraftwerks-Areal, darunter auch die Staatsoperette, bereits am morgigen Sonnabend einladen und bei dem die Besucher ab 11 Uhr Musik, Theater, Spielen, Führungen, Aktionen oder auch Filme erwarten.

Das Corona-Minus: 1,4 Millionen Euro

Um zum „Weißen Rössl“ zurückzukehren: Wie Operetten-Dramaturgin Judith Wiemers im Pressegespräch mitteilte, wird dem Dauerbrenner des Musiktheaters „ein neues Gesicht gegeben. Man greift auf eine „reduzierte Kammerfassung“ zurück, die 1994 für die „Bar jeder Vernunft“ in Berlin verfasst wurde und laut Wiemers zurück auf die kabarettistischen Ursprünge des Stücks geht.

Man darf gespannt sein, wie der Zuspruch des Publikums ausfällt. Im vergangenen Juni und Juli, als man unter Corona-Auflagen noch immerhin 34 Vorstellungen geben konnte, war er gut, insbesondere als die Maskenpflicht fiel, wie Operetten-Intendantin Kathrin Kondaurow mitteilte. Gut 770 Plätze bietet der große Saal, je nach „Infektionsgemeinschaft“ (also Anzahl an Personen eines Haushalts) durften gemäß den Abstandsregeln knapp über 300 besetzt werden. Unterm Strich stand eine Auslastung von 75 Prozent. Für die Staatsoperette gibt es laut Kondaurow wegen Corona bislang Mindereinnahmen in Höhe von 1,4 Millionen Euro zu vermelden, allerdings auch Minderausgaben in Höhe von 300.000 Euro.

Mit dem Musical-Klassiker „Blondinen bevorzugt!“ wird in der zweiten Premiere der Saison am 23. Oktober der soziale Aufstieg eines ehemaligen Showgirls aus der Unterschicht, die in eine reiche Fabrikantenfamilie einheiraten möchte, vor Augen geführt. Bekannt ist die „Gentlemen Prefer Blondes“-Geschichte hierzulande eher durch die Verfilmung mit Marilyn Monroe und Jane Russel; Dramaturgin Valeska Stern hofft, dass dank der Inszenierung von Regisseurin Katja Wolf dann auch das Musical vielen ein Begriff wird.

Letzte Neuproduktion 2021 ist das Musical „Cinderella“, das im vergangenen Dezember nur in digitaler Form per Stream zum Zuschauer gebracht werden konnte. An der Staatsoperette Dresden setzt man auf die Broadway-Fassung von 2013 mit einer modernisierten Figurenzeichnung, was beinhaltet, dass Cinderella den Prinzen dergestalt umerzieht, dass er in seinem Königreich „eine demokratische tolerante Gesellschaft“ anstrebt, wie Wiemers durchblicken ließ.

Orchester im Blickfeld

Im kommenden Jahr sind drei weitere Premieren geplant, als da wären im Januar die Operette „Der Vetter aus Dingsda“, im April das Revuestück „Zwei Krawatten“ und im Juni die Revue-Operette „Casanova“.

Premieren und mehr ■ 4. September, 11 bis 19 Uhr: Familienfest am Kraftwerk Mitte ■ 10. September, 19.30 Uhr: „Im weißen Rössl“ ■ 1. Oktober, 19.30 Uhr: „Bitte Britisch“ – Auftakt der neuen Konzert-reihe „Ein Lied geht um die Welt“ ■ 23. Oktober, 19.30 Uhr: „Blondinen bevorzugt!“ ■ 10. Dezember, 19.30 Uhr: „Cinderella“ ■ 29. Januar, 19.30 Uhr: „Der Vetter aus Dingsda“ ■ 12. Februar: 20 Uhr: „Skills“ – CD-Release-Konzert von Sven Helbig ■ 9. April: „Zwei Krawatten“ ■ 18. Juni, 19.30 Uhr: „Casanova“

Auch Johannes Pell, der seit etwa einem Jahr neuer Chefdirigent des traditionsreichen Orchesters der Staatsoperette ist, zeigt sich froh, dass es wieder losgeht – und er hat die neue Konzertreihe „Ein Lied geht um die Welt“ ins Leben gerufen, die „die Möglichkeit bietet“, das sonst im Orchestergraben agierende Orchester ins Blickfeld zurückzuholen“. Zunächst mit drei Programmen wollen er und seine musikalischen Mitstreiter Einblicke in das Operettengut anderer Länder gewähren – um Gassenhauer wird kein Bogen gemacht, vorrangig will man aber unbekannte Stücke ausgraben. Am 1. Oktober führt das erste Konzert unter dem Motto„Bitte Britisch“ auf jene Insel jenseits des Ärmel-Kanals, die nach dem Brexit wieder eigene Wege geht.

Ein anderes neues Format trägt den Namen „Premierenfieber“ – an ausgewählten Terminen besteht die Möglichkeit, eine Bühnenprobe mit Orchester zu besuchen. Verstärkt setzt man auch auf „Special-Events“. So wird etwa am 12. Februar zum Release-Konzert der neuen CD „Skills“ von und mit Sven Helbig eingeladen.

Von Christian Ruf