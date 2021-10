Dresden

Ungünstiger Termin! Quasi vor der eigenen Haustür tobt das Stadtfest, in Radebeul ist Weinfest … Oder lag es an der Kommunikation im Vorfeld? Tatsache ist: „Bitte Britisch“, die Auftaktveranstaltung zur neuen Konzertreihe „Ein Lied geht um die Welt“ der Staatsoperette Dresden, war nur schwach besucht.

Dabei handelt es sich um eine großartige Idee, ein tolles Konzept – das noch dazu lustvoll umgesetzt wurde! Johannes Pell, seit 2020 Chefdirigent des Hauses, hatte Intendantin Kathrin Kondaurow für sein Vorhaben begeistert, dem Orchester für einen Abend die Bühne zu überlassen, um „andere Länder und deren Musik“ nach Dresden zu holen (DNN berichteten).

Was Pell selbst im Vorfeld vermutlich gar nicht so betonte, ist, dass er mit launigen Plaudereien die ausgewählten Stücke vorstellen würde. So war der gebürtige Österreicher in den zwei Stunden des Konzertabends nicht nur tänzelnder, begeisterter und begeisternder Dirigent, sondern auch mitreißender Conferencier. Einer, der seine Liebe zur Musik mit genau der richtigen Dosis Wissen präsentiert, niemals langweilige Vorträge hält, sondern im Zweifelsfall eine gut sitzende Pointe einer langen Erklärung vorzieht. Insofern schon einmal: very british indeed!

Musikalische Reise über den Ärmelkanal

Mit dem ersten gewaltigen Paukenschlag aus dem in beeindruckender Weise die Bühne füllenden Orchester (Pell: „Wir sind sehr froh, das erste Mal nach sehr langer Zeit wieder in vollständiger Besetzung zu spielen.“) während der „Ouvertüre“ ist dann auch das erste musikalische britische Zeichen gesetzt. Die folgenden zwar schmissigen, aber nicht militärischen, nicht pompösen, sondern luftig dahintänzelnden Töne versetzen einen vollends nach Good Old England.

Das erfolgreiche Komponisten-Duo Gilbert & Sullivan hat Pell für die ersten Stücke gewählt; bevor noch zwei Arien aus deren Komischer Oper „The Mikado“ folgen, fasst er die abstruse Handlung der japanisch inspirierten Oper zusammen.

Eine mehr als abstruse Handlung hat auch Gustav Holsts Einakter „The perfect Fool“. Wie Pell erzählt, litt der Organist, Posaunist, Volkslied-Liebhaber und Komponist daran, stets nur auf sein erfolgreichstes Werk „Die Planeten“ reduziert zu werden. Seine Reaktion: Eine Mini-Oper zu schreiben, die Claude Debussy, Giuseppe Verdi und Richard Wagner persiflierte, die die Geschichte eines Toren erzählt, der schier übermenschliche Kräfte hat, sich dafür aber nicht interessiert. Auch das – sowohl die Reaktion Holsts als auch das Libretto – kann wohl als typisch britisch bezeichnet werden.

Zwei Iren sorgen für Furore

Ganz anders als die Operette „Naughty Marietta“ von Victor Herbert und die Oper „The Bohemian Girl“ von Michael William Balfe. Beide waren Iren – für Pell ein Grund, sie in dieses Konzert aufzunehmen und nicht in den geplanten USA-Abend. Leider, es muss so formuliert werden, ein Fehler, der auf ein Missverständnis der irischen Kultur und des irischen Selbstverständnisses schließen lässt. Schon immer lagen den Bewohnern der Grünen Insel die USA sehr viel näher als die verhassten Kolonialherren von der Nachbarinsel; und so verarbeitete auch ihre Kultur immer sehr viel eher amerikanische Einflüsse als britische. Im Falle Victor Herberts kommt noch hinzu, dass dieser – wie Pell auch erzählt – bereits mit 27 nach New York emigrierte und dort die US-amerikanische Operette begründete.

Balfe, so viel sei zu dem zweiten Iren des Abends angemerkt, war zwar der erfolgreichste irische Komponist, was jedoch nur daran lag, dass er gewissermaßen Standard-Opern schrieb. So haben auch weder die Musik noch der Text der von Silke Richter gefühlvoll vorgetragenen Arie „I dreamt I dwelt in Marble Halls“ aus der Oper „The Bohemian Girl“ irgendetwas mit Irland zu tun.

Ein Marsch aus Edward Elgars „Pomp and Circumstance“ durfte natürlich nicht fehlen und wurde so perfekt präsentiert, dass man sich problemlos in eine echte „Night of the Proms“ versetzt fühlen konnte; nach der Pause ging es mit einer hübsch angeschrägten „Festival Fanfare“ weiter.

Für Pell das Hauptwerk des Abends: die deutsche Erstaufführung der gekürzten Orchestersuite „Fat Knight“ von Ralph Vaughan Williams – basierend auf dessen Oper „Sir John in Love“, das die Geschichte von Shakespeares „Die Lustigen Weiber von Windsor“ erzählt. Und ja, man hört sie eindrucksvoll auf den Straßen von Windsor promenieren, die reichen Damen, ebenso Falstaffs Bemühungen, ihnen zu imponieren.

Ein treffsicheres Ende

Das Finale gehört – auch das passt – einer weiteren Ouvertüre. Einer des Gegenwarts-Komponisten Malcolm Arnold mit Beiträgen von vier Staubsaugern und vier Revolvern. Schon witzig, wie da die drei Sängerinnen und der Sänger des Abends mit typisch englischen Geräten im Schoß (Pell: „Die Marke darf ich nicht erwähnen, wir werden ja nicht gesponsert“) dasitzen und auch mimisch und gestisch agieren. Bis diesem Spiel ein Ende gesetzt wird …

Was noch nicht ganz das Ende des britischen Abends war, denn mit der „Enigma Variation Nr. 9“ von Edward Elgar gab es noch eine wunderbar stimmungsvolle Zugabe. Da will niemand aufhören mit der Musik, nicht die Musiker und nicht das Publikum, wenn so wie in diesem Stück, bei einem Whiskey auf der Veranda, auf einen eingegangen wird.

Weitere Aufführungen: 16., 17., 28. und 29. Oktober

Internet: https://www.staatsoperette.de/

Von Beate Baum