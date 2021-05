Staatskapelle Dresden zu Thielemann: „Die Entscheidung traf uns unerwartet“

Dresden

Es ist eine „Stellungnahme der Sächsischen Staatskapelle zur Nichtverlängerung des Vertrags von Christian Thielemann“, die der Orchestervorstand am Mittwoch veröffentlicht hat und die vor allem vermuten lässt, wie mühsam der Kompromiss dieser Zeilen zustande gekommen sein mag. Dazu hatte es am Dienstagabend eine Orchestervollversammlung gegeben, in der die Musikerinnen und Musiker „über die Zukunft der Sächsischen Staatskapelle abgestimmt haben“.

Keine Forderung nach Verbleib des Chefdirigenten

Die Entscheidung von Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch, den Vertrag von Thielemann als Chefdirigent nicht zu verlängern, „traf uns als Orchestermitglieder unerwartet“, teilt der Vorstand mit. „Die Neubesetzung dieser wichtigen Position wird alle Kapellmusikerinnen und Kapellmusiker in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen. Unsere Entscheidung werden wir zum gegebenen Zeitpunkt verkünden.“

Eine Forderung an die Ministerin, den Dirigenten auch über 2023/24 als Chef am Pult sehen zu wollen, lässt sich aus dem Schreiben nicht herauslesen. Formuliert wird nur die Erwartung, dass weitere musikalische Höhepunkte in den nächsten drei Jahren unter Thielemann folgen, darunter als ein Meilenstein das Jubiläum zum 475. Gründungstag der Staatskapelle im September 2023. „Und auch darüber hinaus – so der ausdrückliche Wunsch der Kapellmitglieder – möchten wir mit Christian Thielemann als Gast künstlerisch verbunden bleiben.“

„Wir sind Christian Thielemann für zahllose musikalisch einzigartige Konzert- und Opernprojekte sowie Tourneen in den vergangenen neun Jahren, seitdem er uns als Chefdirigent vorsteht, über die Maßen dankbar“, schreibt die Kapelle, aber auch: „Die Corona-Pandemie hat auch bei uns Musikerinnen und Musikern nochmals eindrücklich die Notwendigkeit vor Augen geführt, für die Zukunft der Musikbranche neue Weichen zu stellen.“ „Der Konzert- und Opernbetrieb in zehn Jahren wird ein anderer sein als heute“, greift das Orchester zwar die Argumentation der Ministerin auf, betont aber zugleich: „Die Erschließung neuer Zielgruppen und die Ausweitung digitaler Angebote können dabei nur zwei von vielen weiteren Schritten zur Neuausrichtung der Sächsischen Staatsoper sein.“ Man nehme Klepschs Angebot gern an, „an dieser Entwicklung konstruktiv und aktiv mitzuwirken“.

Nachfolge soll Ende 2021 feststehen

Die CDU-Politikerin hatte am 10. Mai nach Gesprächen sowohl mit Christian Thielemann als auch dem Orchestervorstand die Entscheidung öffentlich gemacht, den Vertrag des Chefdirigenten über die Saison 2023/2024 nicht fortzuführen, der Kontrakt mit Semperoper-Intendant Peter Theiler wird um ein Jahr bis zu diesem Zeitpunkt verlängert. Damit soll dann ein Wechsel in beiden Spitzenpositionen einhergehen. Ein Theiler-Nachfolger oder eine -Nachfolgerin soll, so sagte Ministeriumssprecher Jörg Förster auf DNN-Anfrage, schon Ende Sommer 2021 feststehen.

„Für die kommenden Jahre sehen wir uns bestens gerüstet“, bekundete die Staatskapelle in ihrem Schreiben, „um auf dem derzeitigen hohen musikalischen Niveau unserem treuen Publikum weiterhin herausragende Konzerte und Opernvorstellungen in Dresden und weltweit anzubieten. Dank unserer Medienpartner war dies auch in den vergangenen Monaten möglich. Auch wir hoffen auf die baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs und blicken mit großer Zuversicht auf die kommende Zeit“.

Von Kerstin Leiße