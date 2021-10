Staatskapelle Dresden mit Vivaldi und Hartmann beim ersten Aufführungsabend

Dresden

Die Aufführungsabende der Sächsischen Staatskapelle Dresden gehören zur orchestereigenen, kammermusikalischen Selbstverpflichtung, sind seit gefühlten Ewigkeiten unverzichtbarer, wichtiger Bestandteil der spezifischen Orchesterkultur und das absolut geeignete Format, es auch einmal mit Komponisten und Werken zu probieren, die nicht in der ersten Reihe der Konzertliteratur stehen.

In diesen Kontext reihte sich der erste Aufführungsabend der neuen Saison ein. Nun wird man den Venezianer Antonio Vivaldi nicht per se zu einer musikalischen Randerscheinung stempeln können. Doch seine Sinfonia für Streicher h-Moll RV 160, mit dem Beinamen „Al Santo Sepolcro“ (Zum Heiligen Grab) hört man eher selten. Hauchzart beginnend (und auch so gespielt) beginnt ein in sich ruhendes, sehr zurückhaltendes, ja unspektakuläres Stück – ganz im Sinne der Karwoche, aus dem dunklen Adagio wächst ein kunstvoll aufgebautes, fugiertes Allegro. Die Wiedergabe durch die Streicher der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Dmitri Jurowski atmete vor allem Spannung und beträchtliche Ausdrucksstärke.

Zwischen allen Stühlen: Karl Amadeus Hartmann

Im Gegensatz zu Vivaldi führt der Münchner Karl Amadeus Hartmann tatsächlich ein Nischendasein. 1963 verstorben war er einer, der Zeit Lebens immer zwischen allen Stühlen saß, einerseits der „letzte Sinfoniker“, andererseits einer, der zwischen gefühlsmäßigem Überschwang und genau kalkulierten, musikalischen Konstruktionen balancierte, sperrig und einschmeichelnd. Sein Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester aus dem Jahre 1935 ist eine eigenwillige, gefällig wirkende und kaum Überraschungen bergende Gelegenheitsarbeit, die erst 1969 in Zürich unter „unserem“ Rudolf Kempe uraufgeführt wurde.

Das mit dem Tuttiklang aufs Engste verwobene Streichquartett – hier das wunderbare Fritz Busch Quartett – bietet dem Klarinettisten die beste Grundlage, so richtig zu glänzen mit allem, was er interpretatorisch, technisch und gestalterisch drauf hat. Der Soloklarinettist der Kapelle, Robert Oberaigner, ließ sich da nicht lumpen und brillierte insbesondere im abwechslungsreichen Variationensatz. Er ging den Schönheiten des Werkes geradezu liebevoll nach, höchst flexibel und von einer beseelten Klangschönheit besessen. Ein echter Genuß! Die Streicher samt Quartett und Dmitri Jurowski bereiteten dem Ganzen eine sorgfältig austarierte, dynamisch abgestufte, einfach nur klangschöne orchestrale Grundlage.

Leichtigkeit muss auch mal sein

Mit Unterhaltungsmusik, der man nichts als gern zuhört, ging es weiter – in diesem Fall mit Francis Poulencs Sinfonietta, die er 1947 für die BBC schrieb. Das damalige Wort des Komponisten, das man seine Musik nicht analysieren, sondern nur lieben solle, schien für die Sinfonietta wie gemacht. Er hat sie mit leichter Hand konzipiert, mit Esprit, tänzerischer Anmut, unterschiedlichste kompositorische Eingebungen miteinander kombinierend. Frisch und fröhlich erklang sie denn auch, im gekonnten Miteinander der prächtigen Bläsergarde der Kapelle und der differenziert aufspielenden Streicher. Alle, einschließlich Dmitri Jurowski, legten in das farbenreiche Stück nicht mehr hinein, als in ihm wohnt, machten es nicht inhaltsschwerer. Und das muss ja auch mal sein!

Von Mareile Hanns