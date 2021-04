Dresden

Sie war ein Schock, die Nachricht vom Tod Giuseppe Sinopolis, der am 20. April 2001 während einer Vorstellung von Verdis „Aida“ in der Deutschen Oper Berlin zusammengebrochen war. Die Aufführung sollte so etwas wie eine Versöhnungsgeste gegenüber dem im Dezember 2000 verstorbenen Götz Friedrich sein. Die beiden hatten sich 1990 nicht auf eine vertragliche Lösung für die Anstellung Sinopolis als GMD einigen können. Zu groß waren die politischen, regiebedingt inhaltlichen und von Sinopoli geforderten musikalisch präferierten Differenzen. Er ging bekanntlich nach Dresden.

Dirigent, aber auch Komponist

Der 1946 in Venedig geborene Dirigent wuchs in Messina auf, studierte in seiner Geburtsstadt Komposition und Dirigieren sowie in Padua Medizin und Psychologie. Sinopoli trat zunächst als Leiter des Ensembles für Neue Musik „Bruno Maderna“ sowie mit eigenen Werken (am bekanntesten seine 1981 in München uraufgeführte Oper „Lou Salome“) in Erscheinung. Ende der 70er Jahre begann Sinopolis Karriere als Operndirigent – u. a. mit „Macbeth“ in Berlin und „Attila“ an der Wiener Staatsoper – Aufführungen, die aufgrund ihrer Stringenz Verdis Musik in völlig neuem Licht erscheinen ließen. Nach seiner Chefposition beim Orchestra Santa Cecilia in Rom wurde Sinopoli 1987 Musikdirektor des Philharmonia Orchestra London, mit dem er sich noch im gleichen Jahr beim 750. Stadtjubiläum in Berlin (Ost) vorstellte.

In Bayreuth war Sinopoli von 1985 an alljährlich zu Gast, dirigierte „Tannhäuser“, „Holländer“, „Parsifal“ und zuletzt, ein Jahr vor seinem Tod – den „Ring“. Dort auch, auf der offiziellen Pressekonferenz am 27. Juli 1990, wurde seine Ernennung zum Chefdirigenten der Staatskapelle Dresden bekanntgegeben – nur zwei Wochen nach seiner Absage an Berlin.

Sinopoli war der Staatskapelle erstmals 1988 bei einer Schallplattenaufnahme in der Lukaskirche begegnet. Er sollte alle Sinfonien Anton Bruckners mit je einem anderen Orchester aufnehmen. Für die Dresdner fiel die Wahl auf die Vierte, die „Romantische“ – eine damals übliche Zusammenarbeit zwischen Deutscher Grammophon und dem VEB Deutsche Schallplatten. Es folgten weitere Aufnahmen und Konzerte, u.a. mit der Dritten, ebenfalls von Bruckner. Die behutsame Tuchfühlung, die zur Wahl zum Chefdirigenten führte, stand auch im Kontext der enorm aufgeheizten politischen Wende. Ein Weltklasseorchester wie die Staatskapelle verlangte dringend nach einer international anerkannten Dirigentenpersönlichkeit.

Sinopoli wusste natürlich die überdurchschnittlichen Qualitäten der Dresdner zu schätzen. In seiner etwas revoluzzerhaften Art – er fühlte sich selbst als „68er“ – irritierte er zunächst aber auch, wenn er meinte, beim Orchester etwas „Staub wischen“ zu müssen. Hatte die Kapelle doch gerade in den Jahren vor ihm weltweit unübertroffene Produktionen vorgelegt, angefangen mit Kempes Strauss-Edition, Karajans „Meistersingern“, Kleibers „Freischütz“ und „Tristan“ und vielen anderen mehr. Vermutlich meinte Sinopoli, die durch den Eisernen Vorhang bedingt erhalten gebliebene ,unverwechselbare und aus den eigenen Reihen rekrutierte Spielkultur des Orchesters durch etwas mehr Internationaliät auffrischen zu müssen.

Aufführung und Aufnahme aller Werke der sogenannten „Zweiten Wiener Schule“

Gemäß seinem intellektuellen und künstlerischen Anspruch startete der Italiener gleich mit einem außergewöhnlichen wie herausfordernden Projekt: der Aufführung und Aufnahme aller Werke der sogenannten „Zweiten Wiener Schule“ mit der Musik von Alban Berg, Anton Webern und Arnold Schönberg. Mit dieser in der Orchesterlandschaft einmaligen Großtat gelang ihm eine enorme Bereicherung des Repertoires. Die Mischung von feinster Differenzierung, analytischer Herangehensweise und klanglicher Raffinesse – etwa bei Weberns groß besetzter hochromantischer Idylle „Im Sommerwind“ bis hin zu dessen minimalistischen Orchesterstücken op. 6 – war kaum zu überbieten.

Allerdings kam das Projekt zur Unzeit. Selbst das anhängliche, musikbegeisterte Dresdner Publikum hatte in diesen frühen 90ern anderes im Sinn, als sich einem solch anspruchsvollen Vorhaben völlig hinzugeben. So fand auch Sinopolis grandiose Interpretation von Schönbergs „Gurre-Liedern“ 1996 – u. a. mit Jennifer Larmore als Waldtaube und Klaus-Maria Brandauer als Sprecher – nicht die euphorische Aufnahme, die sie verdient gehabt hätte. Zum Glück bleiben diese musikalischen Ereignisse in den vorzüglichen Einspielungen für immer festgehalten.

Und in Erinnerung sind natürlich auch die vielen großartigen Solisten, die nicht mehr nur ins Schallplattenstudio nach Dresden kamen, sondern auch live im Konzert in der Semperoper zu erleben waren. Da gaben sich zum Beispiel Sängerinnen wie Margaret Price, Cheryl Studer, Alessandra Marc, Deborah Voigt, Barbara Hendricks geradezu die Klinke in die Hand.

1996 war auch das Jahr von Giuseppe Sinopolis bedeutendster Opernproduktion in Dresden, der „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss. Sie war hier erstmals seit dem zweiten Weltkrieg möglich geworden durch die zuvor extra erfolgte Erweiterung des Orchestergrabens der Oper und geriet in der zwar ziemlich naiven Inszenierung der Allroundkünstlerin Rosalie zum musikalischen Triumph. Ben Heppner sang den Kaiser, Franz Grundheber den Barak und die großartige Hanna Schwarz die Amme. Opernbesucher aus aller Welt pilgerten zu diesen Aufführungen nach Dresden. Ich höre noch die begeisterten Besucher aus Paris „Was für ein Orchester – magnifique“ neben mir rufen.

Sinopolis bedeutendste Opernproduktion in Dresden: „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss

Nach Abschluss des Wiener-Schule-Projektes rückten auch die in Dresden eher selten gespielten Sinfonien Gustav Mahlers in den Fokus. Erinnert sei z.B. an eine überwältigende Dritte mit einem an Schönheit nicht zu überbietenden Abschiedsgesang. Der Live-Mitschnitt von Mahlers Vierter mit Juliane Banse im Schlussgesang „Wir genießen die himmlischen Freuden“ wurde mit Schallplattenpreisen geradezu überhäuft.

Sinopolis anfangs noch etwas exzentrischer, allzu entschiedener Dirigierstil war inzwischen einer sanfteren, absolut einfühlsamen Zeichengebung gewichen. Seit Karajan und den Berlinern in ihren besten Zeiten hat es meiner Meinung nach nicht noch einmal eine solche Symbiose zwischen Dirigent und Orchester gegeben. Wie schon bei seinen Vorgängern – Rudolf Kempe oder Herbert Blomstedt etwa - wusste Sinopoli bei der Kapelle wie auf einem kostbaren Instrument zu spielen.

Erlebbar war dies natürlich bei den Dresdner Hausgöttern Weber, Wagner, Brahms, Bruckner und Strauss, aber auch bei Busoni, Skrjabin und Liszt, dessen sinfonische Dichtungen bzw. dessen „Faust“- und „Dante-Sinfonie“ Sinopoli verdienterweise wieder zur Aufführung brachte. Das so wunderbar einvernehmliche Musizieren führte auch zu der fast väterlichen Zuneigung, die Sinopoli zu seinen Dresdner Musikerinnen und Musikern pflegte. Die Dampferfahrt auf der Elbe, zu der er alljährlich alle einlud, war nur ein Beispiel dafür.

„450 Jahre Staatskapelle“

In Sinopolis Amtszeit fiel natürlich auch das große Jubiläum „450 Jahre Staatskapelle“ mit dem Konzert am Geburtstag, 22. September 1998, mit „Ur-Dresdner“ Werken von Schütz, Vivaldi, Weber und Wagner, der Uraufführung von Wolfgang Rihms gewaltiger „Vers une Symphonie fleuve IV“ und der von Strauss der Kapelle gewidmeten „Alpensinfonie“. Die ganze Musikwelt blickte nach Dresden, die Kapelle war in diesen Jahren das am meisten gefragte Orchester für Gastspiele in aller Welt. Im Wiener Musikverein waren Sinopoli und Staatskapelle ohnehin schon zum Stammgast geworden. In seiner nicht so vermuteten letzten Spielzeit 2000/01 dirigierte Sinopoli noch einen kompletten Beethoven-Zyklus, u.a. auch beim Beethovenfest Bonn.

Bleibt noch Giuseppe Sinopolis Liebe zu Robert Schumann zu erwähnen, mit er auch das Oratorium „Das Paradies und die Peri“ wieder in Erinnerung brachte. Seine ziemlich forsche Herangehensweise an die Sinfonien blieb nicht unumstritten. Für das Palmsonntagskonzert 2001 probte Sinopoli Schumanns 1. Sinfonie. Beim langsamen Satz Larghetto sagte er völlig ahnungslos, diese Musik wünsche er sich bei seinem Begräbnis.

Es war sein letztes Konzert in Dresden. Im Gedenkkonzert am 14. Mai 2001 in der Semperoper erklang dieses Larghetto sowie das Brahms-Requiem. Es dirigierte der Ehrendirigent der Staatskapelle, Sir Colin Davis. Die Gedenkrede hielt Peter Ruzicka.

Von Michael Oehme