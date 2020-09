Dresden

„Normalerweise“ wäre so vieles anders, als es momentan ist, nicht nur Sitzpläne und Konzertformate. Vielleicht hätte der aktuelle Capell-Virtuos Sir András Schiff für sein Sonntagsrezital neben dem Bösendorfer 280VC noch einen Bechstein für Haydns Sonate und dessen Capriccio mitgebracht, ja wenn…

Ohne Wenn und Aber ist der Bösendorfer ein phantastisches Instrument, das ebenso schön klingt, wie es aussieht. Von allein spielt es allerdings nicht.

Anzeige

Der Bösendorfer erwies sich als wandlungsfähig

András Schiff kürzte zunächst das Programm um eine Haydn-Phantasie, doch damit wurde innerhalb des zulässigen Rahmens Platz für Zugaben. Und die begannen mit einem Gruß an den verstorbenen Freund Peter Schreier, dem „Capriccio über die Abreise des sehr geschätzten Bruders“. In der Liebe zu Bach, erklärte András Schiff vorab, haben sich beide kennengelernt. Das Capriccio ist vermutlich dem älteren Bruder Johann Jacob gewidmet. Als dieser 1704 in die Kapelle des Schwedischen Königs eintrat, mussten beide Brüder davon ausgehen, sich nicht mehr wiederzusehen.

Weitere DNN+ Artikel

Mit Joseph Haydns Sonate g-Moll Hob. XVI:44 kehrte András Schiff zum ursprünglichen Programm zurück. Sehr wohl ist sie strukturierter, gesetzmäßiger als ein Capriccio, doch sind ihr leichte, phantasievolle Züge eingeschrieben. Und der Bösendorfer erwies sich als wandlungsfähig: Mit Brillanz und Leichtigkeit zeichnete der Capell-Virtuos das zweisätzige Stück in die Semperoper, klangvoll, schlank, frei.

Natürlich werden auch Zwischenpausen derzeit knapp gehalten. Der Kontrast vom Lehrer Haydn zum Schüler Beethoven hätte so kaum größer ausfallen können! Allerdings liegen gut dreißig Jahre zwischen Haydns Sonate und Beethovens „Waldstein“. Statt Freiheit und Phantasie atmete sie zunächst Spannung, und das in höchstem Grade. Zwischen vorantreibenden, fast hämmernden Bässen und frei beweglichen Läufen in der Melodie zauberte András Schiff mit jeder Wendung neue Impulse – jeder Aufschwung hatte eine musikalische Folge.

Ganz musikgewordene Empfindung

Die Steigerung endete ausgerechnet im kurzen Mittelsatz, der mit Ruhe und Ausgewogenheit ein ungeheures Plateau darstellte. Von hier ging es – nun mit Gelassenheit – direkt ins Rondeau. Sogleich aber ließ der Pianist aus den gegenläufigen Anregungen neue Spannung wachsen, fügte Nebenlinien ein, als seien sie leichthin Ornamente – mitnichten! In einem kleinen Seitenschritt vor dem Finale schien Beethoven seinen Lehrer Haydn noch einmal zu grüßen, bevor das Stück vergoldet verklang.

Doch stand den Zuhörern noch ein Spannungssprung bevor, zu Franz Schuberts Klaviersonate G-Dur (D 894). Dabei beginnt sie in verhältnismäßiger Ruhe, doch András Schiff unterließ es auch hier nicht, die Grundspannung durch weitere Schattierung zu steigern, eine leichte Dämpfung wirken zu lassen, als hielte man den Atem an – dieser Schubert war ganz musikgewordene Empfindung! Mit samtenem Bass und hervorgehobenen Gegensätzen schritt der Pianist durchs Andante, kostete genüsslich das Menuett aus. Was zuvor noch voller Gegensätze und Spitzen schien, die anregten und pulsten, band András Schiff im Rondeau zu einem runden, fließenden Abschluss.

Doch nicht ganz, denn – es musste sein: Mit Schuberts Impromptu Ges-Dur (wohl das schönste, was man musikalisch nachsetzen kann) und der Aria aus den Goldbergvariationen gab der Pianist dem Publikumswunsch nach.

Am 22. September spielt Sir András Schiff im Sonderkonzert zum 472. Kapellgeburtstag Johannes Brahms‘ Klavierkonzert d-Moll. Außerdem auf dem Programm: Antonín Dvořák, Sinfonie Nr. 7 (Leitung: Myung-Whun Chung), 20 Uhr, Kulturpalast

Von Wolfram Quellmalz