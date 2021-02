Staatliche Kunstsammlungen Dresden: „Natürlich sind wir knapp – wie alle“

Dresden

Eigentlich ist sie derzeit öfter im Home Office als an ihrem Arbeitsplatz im Dresdner Schloss, wie sie eingangs kurz erzählt. Fürs Telefoninterview mit Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), ist das aber auch zweitrangig.

Frage: Es muss sich für Sie doch mittlerweile merkwürdig anfühlen, Frau Ackermann, durch ein leeres Museum zu laufen.

Marion Ackermann: Ich bin durchaus melancholisch. Obwohl wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums ja das seltene Privileg genießen, die Kunst noch sehen zu dürfen.

Lassen Sie uns kurz über die Bilanz reden. Die Besucherzahlen 2020 liegen bei knapp 1,13 Millionen, 2019 waren es gut 2,6 Millionen. Die Einnahmeverluste haben sich auf 5,6 Millionen Euro summiert. Hat das alles auch Auswirkungen auf 2021? Welche?

Wir haben unseren Wirtschaftsplan der aktuellen Lage anpassen müssen, aber er ist sehr gut. Vom Freistaat haben wir einen Ausgleich erhalten für den ersten Lockdown zwischen März und Mai 2020. Wir haben Drittmittel und weitere Finanzierungsquellen aufgetan – auftun müssen, um gut klarzukommen. Wir mussten auch keine unserer Ausstellungen absagen. Aber unser Programm ist reduziert, auf sieben große und markante Projekte. Wir sind also zur Sparsamkeit angehalten, „less is more“ ist unser Motto. Das trägt aber auch zur Intensität der Sache bei.

Bei der Jahrespressekonferenz im September gab es Hoffnung, das zweite Halbjahr 2020 könne noch ganz gut werden, auch weil Reisen wieder möglich schienen und damit ein Zustrom ausländischer Besucher. Es kam anders. Hat das wiederum irgendwelche Planungsänderungen für 2021 zur Folge?

Unseren Plan haben wir zum Jahresende entsprechend aktualisiert. Natürlich sind wir knapp – wie alle. Und auch wir schauen mit Sorge in die Zukunft. Dennoch gibt es Hoffnung. Nach derzeitigem Stand ist es möglich, dass wir am 1. März wieder öffnen. Das Schloss und die Gemäldegalerie Alte Meister wären dann auf jeden Fall mit dabei. Darauf stellen wir uns ein. Unser Plan basiert auf diesem Szenario. Dieses Jahr und das nächste haben wir gut verankert.

Können die Museen nach dem Abklingen der Pandemie wieder zum Betrieb wie vorher zurückkehren? Oder werden bestimmte Dinge anders, reduzierter, verschiebt sich mehr ins Digitale?

In diesem Jahr werden im Museumsbereich sehr viele Innovationen zum Vorschein kommen. Es wird einen kollegialen Wettbewerb geben, digital kuratierte Ausstellungen. Und zwar nicht nur aus der Not heraus. Dabei steht immer die Frage im Vordergrund: Welcher Mehrwert kann durch das Digitale entstehen? Ein Beispiel: Das Projekt „Revolutionary Romances“ vom Albertinum beschäftigt sich mit den globalen Aspekten der Kunst in der DDR-Zeit und dem damaligen internationalen Austausch. Über ein digitales Format soll von dort der Bezug zur Gegenwart hergestellt werden: Wie sieht es heute aus in Mosambik, in Kuba, in Vietnam?

Generell ist aber deutlich geworden, dass die Sehnsucht der Menschen nach Kunst durch das Digitale in keiner Weise gestillt wird, das Glückserlebnis, das man nur hat, wenn man vor dem Werk steht, die Begegnungen dort mit anderen Besucherinnen und Besuchern. Museen sind ja erweiterte öffentliche Räume. Das alles wird schmerzlich vermisst und soll natürlich unbedingt wiederkommen, ebenso wie der internationale Austausch, wo die SKD einer von nicht gar so vielen Playern in Sachsen ist. Wir haben da eine ganz wichtige Rolle. Ansonsten schauen wir, ob es in Zukunft immer die großen Blockbuster-Ausstellungen sein müssen. Auch die Formen des Leihverkehrs, des Kurierverkehrs werden sich ändern.

Wie?

Die meisten Kunstwerke werden durch Menschen begleitet. Das machen alle Museen so, weltweit. Eine Art persönliche Bewachung. Das wird in diesem Ausmaß nicht mehr möglich sein. An diese Stelle tritt dann vielleicht Videoüberwachung in Echtzeit, verstärktes GPS-Tracking oder auch eine Bündelung von Transporten, dass nicht jedes Museum seinen eigenen Kurier losschickt.

Dazu kommen schließlich noch Kriterien der Nachhaltigkeit. Wir haben angefangen, unsere Gebäude, unsere Aktivitäten, unsere Reisetätigkeit in dieser Hinsicht zu hinterfragen. Das sind durchaus positive Aspekte der Krise.

Wenn Sie den Blick schweifen lassen durch die Museumslandschaft: Befürchten Sie, dass das eine oder andere Haus diese Zeit nicht übersteht?

In anderen Teilen der Welt ist es ja definitiv so, da müssen Sie nur in die USA schauen. Dort werden an großen Häusern wahnsinnig viele Mitarbeiter entlassen, nicht alle Museen werden überleben. In Deutschland ist dagegen die staatliche oder auch kommunale Unterstützung so ausgeprägt, dass es die Häuser weitgehend schaffen werden. Ich schaue eher sorgenvoll auf die Zeit nach 2022. Es wird sich erst noch herausstellen und sortieren, wer die Verlierer dieser Krise sind. Vieles wird davon abhängen, wie die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Das bedeutet für die Kulturinstitutionen, sich vielleicht weitere Partner zu suchen.

Zum Beispiel?

Jenseits von klassischem Sponsoring. Ich hätte großes Interesse an einem Partner, der stark in der Nachhaltigkeit unterwegs ist oder im Slow Tourism. Wir als SKD müssen verstärkt auf jüngere Menschen oder generell andere Zielgruppen zugehen.

Ein bisschen ist dieses Modell ja schon angelegt, wenn man das Japanische Palais betrachtet. Welche Pläne gibt es aktuell mit dem Haus?

Da muss ich ein bisschen ausholen. Als ich ankam in Dresden, hat mir die Staatsministerin (Eva-Maria Stange, d. A.) die 13 bisherigen Konzeptionen zum Japanischen Palais überreicht und mich beauftragt, einen tragfähigen Plan auszuarbeiten. Der ist bewilligt worden, mit dem arbeiten wir. Da gab es zunächst die Reihe „Prologe“, wo es dem Völkerkundemuseum darum ging, die Ethnologie noch einmal neu auszuleuchten. Dann kam das „Museum of Untold Stories“, das die unerzählten Geschichten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Vorschein bringen wollte, ohne diese als Museum autoritär zu steuern, das war die Aufgabe. 2018 folgte wiederum die Kinderbiennale, in Kooperation mit der National Gallery Singapore. Sie war, nicht nur vom Ansatz her, ein großer Erfolg. Kinder bekamen einen Zugang zu zeitgenössischer Kunst...

...und haben damals auch kräftig mitkuratiert.

Richtig. Es ging schon darum, kuratorische Macht abzugeben, demokratisch zu werden. Und mit mehr als 110 000 Besucherinnen und Besuchern war es außerdem ein riesiger Publikumsrenner, die mit Abstand erfolgreichste Ausstellung, die es je im Japanischen Palais gegeben hat. Das nächste Thema an diesem Ort war die Arbeit mit der jungen Generation von 15 bis 35 Jahren, die vorab über eine Umfrage die Schwerpunkte selbst setzten und in dem Ausstellungsprojekt „Die Erfindung der Zukunft“ mündeten. So bauen die Dinge im Japanischen Palais aufeinander auf. Der Ort wurde ganz nebenbei auch zu einem Treffpunkt für Fridays for Future. Und ein dort geäußerter Wunsch soll bald erfüllt werden: in Museumsräume Schreibtische reinstellen, um dort zu studieren.

Wie der Lesesaal einer Bibliothek?

Genau. Im Residenzschloss soll das bald umgesetzt werden.

Das Japanische Palais ist also der Anlaufpunkt für jüngeres Publikum?

Unser Kaufmännischer Direktor Dirk Burghardt hat das so schön formuliert: Das Japanische Palais ist unser Start up. Die Erkenntnisse, die wir da gewinnen, kommen auch anderen Museen in den SKD und darüber hinaus zugute. Wir bieten dort eine Art Experimentierfeld für Themen, die gerade von der jüngeren Generation an uns herangetragen werden. Dazu gehören auch kritische Auseinandersetzungen mit der digitalen Welt oder mit Wirtschaftsmodellen.

Als nächstes kommt dort ein Projekt der Ethnographischen Sammlungen Sachsen, „Sprachlosigkeit. Das laute Verstummen“, das sich dem Verlust und Wiederfinden von Kultur widmet, beispielsweise in Kriegen wie den Jugoslawienkriegen.

Das Palais behält eine Art Laborcharakter.

Ja, das ist unser Ansatz.

Der Macher des Palaissommers, Jörg Polenz, hat mehrfach angemerkt, das Japanische Palais ganzjährig bespielen zu wollen. Gibt es dazu eine Kommunikation?

Wir hatten anfangs sehr positive Gespräche geführt, haben den Palaissommer auch finanziell unterstützt. Dann aber wurde es problematisch, wir fanden keine inhaltliche Ebene. Ich würde Dresden nicht empfehlen, um mal einen von ihm gemachten Vorschlag herauszugreifen, hier eine Filiale der Ermitage aufzubauen.

Es gibt jedoch auch noch andere Gruppierungen, die wiederum andere Vorstellungen zur Zukunft des Palais haben. Ich finde es großartig, dass viele Menschen das Japanische Palais so lieben.

Wir machen jetzt dort ein intensives Programm für die Bürgerinnen und Bürger, das übrigens komplett über Drittmittel und privates Geld läuft. Würde aber eine sinnvolle inhaltliche Brücke gebaut, hätten wir überhaupt nichts dagegen. Bis heute ist mir aber kein solcher Vorschlag bekannt.

Unsere Vorhaben fürs Japanische Palais sind für die nächsten Jahre gesichert. Im September kommt die nächste Kinderbiennale, die sich dem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur widmen wird. Und weil wir die Ausstellung pandemiebedingt 2020 ausfallen lassen mussten, würde ich gern 2022 gleich noch eine machen, damit man den Biennale-Rhythmus wiederfindet.

