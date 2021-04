„Sprachlosigkeit“ im Japanischen Palais Dresden: Traumata und ihre Heilung

Dresden

Manchmal sind Ausstellungen wie ein intellektueller und emotionaler Trichter. Der Rand schmal, die Wände glatt, das Risiko des Reinstürzens groß. Doch das muss nicht unbedingt Gefahr bedeuten. Wer den Mut hat, sich schließlich fallen zu lassen, dem bietet sich unter Umständen eine gute Chance darauf, unten, im eng Zulaufenden, als etwas anderer Mensch wieder rauszukommen.

Gräberwand aus Taschentüchern

Es gibt auch Orte, an denen ganz Ähnliches passiert. Wie dem Autor dieser Zeilen vor einem Dreivierteljahr in Srebrenica, dem Gedenkort der Massaker des sogenannten Bosnienkrieges. Nun erlebt er in Dresden eine Art Déjà-vu, im Erdgeschoss des Japanischen Palais, vor einer monumentalen Wand zusammengenähter Taschentücher. Sie sind bestickt mit Namen, Orten, Jahreszahlen – den Lebensdaten von Menschen (meist Jungen und Männer), die in den Kriegen in Südosteuropa seit den 1990er Jahren getötet wurden. Nicht wenige davon in Srebrenica.

„Sprachlosigkeit – Das laute Verstummen“ ist die jüngste Ausstellung im Palais betitelt. Sie bespielt mit großflächigen Installationen das Haus weiträumig über zwei Etagen. Eine dieser Installationen ist die erwähnte Gräberwand aus Taschentüchern. Initiiert wurde „Rola sjecanja“ (Rolle des Gedenkens) von Anna S. Brägger. Sie hat gemeinsam mit den Frauen, die die Taschentücher bestickten, einen Weg gefunden, ihre Trauer auszudrücken. Heilung ist da ein durchaus passender Begriff.

Dieses Heilende wiederum liegt, dieses Resümee kann man nach einem ersten Gang durchs Japanische Palais ziehen, vor allem in den Händen von Frauen. Die in Berlin lebende Argentinierin Silvina Der Meguerditchian ist Nachkomme von Überlebenden des Genozids an den Armeniern. In „Treasures“ lehnt sie sich an ein Notizbuch aus Familienbesitz an, in dem ihre Urgroßmutter die Rezepturen für 350 Heilmittel niederschrieb, damit dieses Wissen in den Wirren der Flucht nicht verloren geht.

Auch das Durchleiden bleibt oft den Frauen vorbehalten

Außerdem hat die Künstlerin mit „Made in Turkey II“ einen riesigen Wandteppich geschaffen: einen imaginären und natürlich unvollständigen Stadtplan Istanbuls, mit Dokumentarfotos vom armenischen Leben Anfang des 20. Jahrhunderts, das verschwunden ist wie so vieles.

Auch das Durchleiden bleibt oft den Frauen vorbehalten, wenn es um Gewalt geht, vor allem sexuelle Gewalt während irgendwelcher kriegerischer Auseinandersetzungen. Kaum jemand wüsste das besser als Nataly Jung-Hwa Han, die in Berlin das Museum der Trostfrauen leitet. Deren Schicksal wird hier in der Ausstellung besonders beleuchtet. „Trostfrauen“ sind ein aus männlicher Dominanz geborener Euphemismus (Sprache als Waffe!) für Zwangsprostituierte, meist aus Korea und Taiwan, die den japanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Bordellen zu Diensten sein mussten.

In seiner Porträtserie „face to face“ (2003-2006) gibt der Fotograf Yajima Tsukasa den „Trostfrauen“ wieder ein würdevolles Gesicht, hier: Mun Pilgi. Quelle: Yajima Tsukasa

Es ist ein Teil von Geschichte, um den politische Verantwortungsträger in Japan lange den Mantel des Schweigens hüllten. Bis die Opfer öffentlich erzählten, was ihnen widerfahren war. Damit wird auch eine Linie gezogen hin zu sexuellen Übergriffen jüngerer Vergangenheit, der MeToo-Ära. Was aber weder verharmlost noch gleichsetzt, sondern lediglich zeigt, wie lange diese Gewaltkategorien schon existieren.

Das Sprachlose wurde zu allen Zeiten in ähnlich dramatischen Notlagen geboren. Dafür steht der kleine Exkurs hin zu einst jüdischem Leben in Dresden. Was seinerseits beim Betrachter natürlich Assoziationen ganz eigener Natur auslöst: Das stille Gedenken der Zerstörung am 13. Februar kann nämlich auch als das Schweigen über dessen Vorgeschichte interpretiert werden. Dresdens Heilsgeschichte der jüngeren Jahre ist und bleibt eine äußerst schmerzhafte.

Lyrik führt durchs Haus

Literatur steht bei der Ausstellung hilfreich zur Seite, wie ein zarter Wegweiser. Lyrik führt durchs Haus, verdichtete Sprache an Wänden und auf dem Boden. Wie eine Einladung zu tiefer reichenden Auseinandersetzungen mit dem Gezeigten wirkt sie, wie ein Versprechen auch, dass Sprachlosigkeit kein Dauerzustand bleiben muss. Schreiben, lesen, sich darüber austauschen sind allesamt nicht nur Kulturtechniken, sondern – im Kontext dieser Ausstellung ganz besonders – tatsächlich Heilmethoden, Strategien, das Nichtsagbare zu überwinden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kunst ist hier beides: Projektionsfläche und Einladung, den Schmerz, die Traumata gemeinsam zu bearbeiten. Das reicht über die oben erwähnten physischen Gewalterfahrungen weit hinaus. Ganz nebenbei wird so das Selbstverständnis ethnografischer und ethnologischer Museen hinterfragt, wenn die Restitutionsforderung der Kaurna, einem australischen Aborigine-Stamm, offen aushängt. Und gleichzeitig die Entscheidung nachzulesen ist, die Fotoalben deutscher Kolonialisten geschlossen zu lassen, um die Darstellung von ihnen ausgeübter Gewalt eben nicht zu zeigen.

Museen sind, auch das kann im Japanischen Palais erfahren werden, keine reinen Ausstellungs-, sondern Diskurs- und Auseinandersetzungsorte. Dahinter gibt es kein Zurück.

bis 1. August, geöffnet Di bis So 10 bis 18 Uhr

Von Torsten Klaus