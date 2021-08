Spielzeitbeginn bei der Staatskapelle Dresden: „Letzte Werke“

Dresden

Beethoven-Jahr ist jedes Jahr. Trotz Corona-bedingt vielfach entfallener Ehrungen des Bonner Meisters zu dessen 250. Geburtstag stand 2020 doch jede Menge Musik von Ludwig van Beethoven an. Auch bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Dort soll nun in der am Dienstag beginnenden Saison 2021/22, deren Programm erstmals seit langem nicht in einer offiziellen Spielzeit-Pressekonferenz präsentiert wurde, der große Jubilar ein wenig nachklingen. Unter dem Spielzeit-übergreifenden Motto „Letzte Werke“ werden gleich im 1. Symphoniekonzert unter Leitung von Chefdirigent Christian Thielemann in der Semperoper Beethovens 8. und 9. Sinfonie erklingen. Den musikalischen Auftakt dieser Konzertsaison aber gibt – seit Jahren eine schöne Tradition – am Montagabend das der Staatskapelle in einer fruchtbaren Patenschaft verbundene Gustav Mahler Jugendorchester.

Unter der musikalischen Leitung von Manfred Honeck bestreitet dieser renommierte Klangkörper ein Programm klingender Kontraste und wird neben den Wesendonck-Liedern von Richard Wagner in der Orchestrierung von Hans Werner Henze mit Bariton Matthias Goerne auch die 5. Sinfonie Ludwig van Beethovens aufführen.

Schwergewichte sinfonischen Schaffens

Ein Wiedersehen und -hören mit dem früheren Chefdirigenten Herbert Blomstedt ist für das Sonderkonzert am 473. Gründungstag der Staatskapelle vorgesehen. Der inzwischen 94-jährige Maestro und nunmehrige Ehrendirigent kommt zu diesem Anlass mit Franz Schuberts 7. Sinfonie, der sogenannten Unvollendeten, nebst Anton Bruckners 4. Sinfonie, der „Romantischen“.

Letzte Werke gibt es im weiteren Konzertkalender beispielsweise im 2. und 7. Symphoniekonzert mit der 4. Sinfonie von Johannes Brahms und dem Ersten Gastdirigenten Myung-Whun Chung) sowie mit Dmitri Schostakowitschs 15. Sinfonie unter Vladimir Jurowski. Die Auseinandersetzung mit Schostakowitsch fügt sich ein in eine Linie mit dem 4. Symphoniekonzert und der von Tugan Sokhiev geleiteten „Leningrader“ Sinfonie sowie dem Sonderkonzert zu den Internationalen Schostakowitsch-Tagen Gohrisch, diesmal mit Omer Meir Wellber und dem Geiger Vadim Gluzmann. Umrahmt von Schostakowitschs 1. und 9. Sinfonie wird der Solist im 1. Violinkonzert „Offertorium“ von Sofia Gubaidulina zu erleben sein.

Das 6. Symphoniekonzert zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Februar 1945 verspricht mit Bruckners 9. Sinfonie und dessen Te Deum für Soli, Chor, Orchester und Orgel dem Anlass gemäß ergreifende Opulenz. Ein weiteres Schwergewicht sinfonischen Schaffens ist auch für das 12. Symphoniekonzert am Ende der Spielzeit vorgesehen, in dem Daniele Gatti die 9. Sinfonie von Gustav Mahler gestalten wird.

Das orchestrale Spektrum der Staatskapellensaison reicht indes vom Barock mit Werken von Bach, Händel und Vivaldi bis zu Peter Tschaikowskis 6. Sinfonie „Pathétique“ und Alexander von Zemlinskys Lyrischer Sinfonie op. 18 für Sopran, Bariton und Orchester sowie von Beethovens Tripelkonzert bis zu Robert Schumanns Cellokonzert mit der Solistin Sol Gabetta und Matthias Pintschers Konzert „Chute d’Étoiles“ für zwei Trompeten und Orchester. Als diesjähriger Capell-Compositeur wird Pintscher selbst am Pult der Kapelle gastieren und neben seinem jüngsten Großwerk „Neharot“ in Deutscher Erstaufführung – geschrieben Anfang 2020 in New York – auch Kompositionen von Anton Webern und Sergej Rachmaninow dirigieren.

Der aktuelle Capell-Virtuos Antoine Tamestit ist mit seiner Viola in mehreren Symphoniekonzerten sowie in einem eigenen Rezital zu erleben.

Schwerpunkte an Weihnachten und Silvester

Zum im November anstehenden 175. Geburtstag des Dirigenten Ernst von Schuch, der in den Jahren von 1872 bis 1914 eine beispiellose Ära mit der damaligen Hofkapelle in Dresden geprägt hat, soll es ein von Franz Welser-Möst geleitetes Sonderkonzert im Kulturpalast geben. Explizit gewürdigt wird auch der 140. Geburtstag von Igor Strawinsky, dem im Juni 2022 ein Kammerabend gewidmet werden soll. Überhaupt steht in der kammermusikalischen Auseinandersetzung der Kapelle wieder ein besonders breit gefasstes Repertoire-Spektrum an.

Traditionelle Schwerpunkte des Konzertkalenders wie das diesmal von Petr Popelka geleitete Adventskonzert sowie das mit Musik aus den „Goldenen Zwanzigern“ versehene Silvesterkonzert versprechen ebenso die Rückkehr zu einer Kontinuität des Kulturlebens wie die geplanten Gastspielreisen der Sächsischen Staatskapelle, die freilich vorerst auf europäische Staaten beschränkt bleiben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleich zweimal in einer Saison soll das Orchester zu den Osterfestspielen Salzburg aufbrechen, schon bald Ende Oktober, um die im vergangenen Frühjahr zwangsläufig entfallenen Vorhaben komprimiert nachzuholen, dann nochmals im kommenden März/April mit Wagners „Lohengrin“ und großen Orchesterprogrammen.

Da sämtliche Planungen mit einem gewissen Vorbehalt zu sehen sind, soll auch der Kartenvorverkauf sukzessive gestaltet werden. Nähere Informationen dazu sind an der Schinkelwache zu erhalten sowie im Internet unter

www.staatskapelle-dresden.de

Von Michael Ernst