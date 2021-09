Spielzeitbeginn am Theater Meißen: „...Zeit wär’s, dass es bald anders geht“

Meißen

„Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen, außer es dauert noch länger, dann kann man nur sagen, es braucht seine Zeit, und Zeit wär’s, dass es bald anders geht.“ Hübsches Zitat, nicht wahr? Es stammt nicht aus heutiger Zeit, geäußert hat sich so einst der Münchner Komiker Karl Valentin – und der ist seit 73 Jahren tot. Aber die hintersinnige Sentenz trifft auch die derzeitige Situation im Theaterbetrieb (und auch sonst) ganz gut, weshalb es seine Berechtigung hat, dass die „Valentinade“ gleich oben auf Seite Zwo des neuen Programmheftes des Theaters Meißen für die Spielzeit vom September bis August 2022 auftaucht.

Ja, Zeit ist’s, dass es bald anders geht, was heißt: Weg von der Ausnahmesituation, hin zum Normalbetrieb, möglichst so, wie es im letzten Jahr vor Corona war. 2019 zählte man im Theater Meißen 41.551 Besucher bei 165 Vorstellungen und konnte sich über eine Auslastung von fast 80 Prozent freuen. Dann der Corona-(Ein-)Bruch: Fürs Jahr 2020 sind lediglich 8292 Besucher für 58 Veranstaltungen zu vermelden. Nach der Sommerpause fanden bis zwischen dem 11 Oktober und 1. November noch ganze acht Veranstaltungen statt, 129 nicht und „alle zehn Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit gehen“, wie Ann-Christin Böhme, Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH Theater Meißen, in einem Pressegespräch sagte.

Zuhauf wurden Förderanträge gestellt

Um die Bilanz nicht völlig einzutrüben, habe man „alle Förderanträge, die wir finden konnten und die auf uns passen, gestellt“. Die Förderung läuft bis Ende des Jahres, so dass man hofft, die Verluste abfedern zu können. „Große Sicherheit“ geben diesbezüglich auf alle Fälle auch die Zuwendungen der Stadt Meißen und des Kulturraums. Das berühmte Tüpfelchen aufs „i“ war, dass die treuen Theaterfans nur relativ selten von der Möglichkeit Gebrauch machten, Tickets zu stornieren. Die meisten akzeptierten die Bitte, auf kommende Vorstellungen auszuweichen. Immerhin 41 Gastspiele unter jenen 129 Vorstellungen, die ausfielen, können in der anstehenden Spielzeit nachgeholt werden. Erster kostenpflichtiger Programmpunkt der neuen Saison ist das Gastspiel der renommierten Elbland Philharmonie Sachsen und des Violoncellisten Isang Enders am 25. September, 19.30 Uhr.

„Einen Hoffnungsschimmer“ sieht Ann-Christin Böhme. Sie ist „optimistisch gestimmt“, dass die 140 Veranstaltungen (die Zahl behaltet nicht die Vorstellungen der Neuen Burgfestspiele 2022) zumindest gemäß den Corona-Auflagen, also verringertem Sitzplatz-Angebot, Maskenpflicht etc., durchgeführt werden können.

Auf Trubel wie zum Saisoneröffnungs-Auftakt-Fest 2020 hofft man auch in diesem Jahr. Quelle: PP

Eröffnet wird die Spielzeit am kommenden Sonnabend mit einem schon zur lieben Tradition gewordenen Jahrmarkt für Kinder wie Erwachsene im Theater wie auf dem Theaterplatz unter dem zugkräftigen Motto „Zukunft.Zauber.Zuckerwatte“, der Eintritt ist frei.

Mit nun endlich anlaufendem Spielbetrieb braucht es sogar mehr Personal, um die Vorstellungen gemäß den Corona-Schutzbestimmungen durchzuführen. „Das heißt, wir haben zwar weniger Einnahmen, aber höhere Kosten“, wie Böhme sagte. „120 bis 150 Besucher brauchen wir pro Vorstellung für ausgewogenes Wirtschaften.“

Weniger Einnahmen, aber höhere Kosten wegen Corona

Sechs Premieren im Profi- wie Amateurbereich sind in der Spielzeit 21/22 geplant, als da wäre etwa das weihnachtliche Chorkonzert, zu dem die Landesbühnen Sachsen unter dem Motto „Christmas Wonderland“ am 3. Dezember einladen. Oder das Neujahrskonzert am 9. Januar mit dem Titel „Gestatten, Kästner“, bei dem Tom Quaas und die Batzdorfer Hofkapelle Musik und Literatur zum Neuen Jahr präsentieren. „Es ist eine neue Zusammenarbeit, wir hoffen, dass sie fortgeführt werden kann“, meinte Böhme. Der Fokus der kommenden Spielzeit liegt laut der Meißner Theaterchefin „auf Regionalität und Unterstützung der lokalen Kulturszene“.

Das Theater Meißen hat kein eigenes Ensemble, „versucht aber, identitätsstiftende Arbeit zu machen“, weshalb sich Böhme über ein „die letzten Jahre aufgebautes Netzwerk freier, vor allem regionaler Künstler freut, die unserem Haus verbunden sind“. Dieser Pool an regionalen Künstlern sei „eine Art kleines Ensemble“, ergänzend kommen die Stammgäste in Gestalt der Landesbühnen Sachsen und der Elbland Philharmonie Sachsen. Einmal mehr ist es „ein großes Anliegen“, Theaterkunst besonders für Kinder und Jugendliche erlebbar zu machen, entsprechend sind 61 der geplanten 140 Vorstellungen speziell für ein Publikum unter 18 Jahren gedacht, ob nun im Bereich Schauspiel, Puppentheater oder (Mitmach-)Konzert.

Zu den Premieren gesellen sich auch Eigenproduktionen, „die durch ihren immer neuen Inhalt und Gäste“ mehr oder minder „irgendwie auch als Premieren gelten können“ (Böhme) – etwa Formate wie „Komödianten-Kosmos“ mit Peter Flache (5.11.) oder „Operetten-Karussell“ (20.2.2022) mit Ingeborg Schöpf von der Staatsoperette Dresden als Gast. Sowohl in diesem als auch voraussichtlich im kommenden Jahr gibt es eine Offerte unter dem Schöbel/Doerk-Gedächtnistitel „Heißer Sommer“. Vorgesehen ist, auf dem Theaterplatz, dem Heinrichsplatz und anderen Hotspots Veranstaltungen unterschiedlichster Art durchzuführen. Der Eintritt ist dank entsprechender Fördermittel frei.

Wie gut auch immer es läuft, ab April 2022 wird das Theater bis zum Herbst geschlossen. Grund: Dem Haus steht eine sehr komplexe und deshalb lange wie teure Bauphase bevor. Vom Stadtentwicklungsausschuss wurde grünes Licht gegeben, endlich den Brandschutz auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik zu bringen, stammen die derzeitigen haustechnischen Anlagen doch aus den 1950er Jahren. Das historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude, einst städtisches Kaufhaus und erst im 19. Jahrhundert zum Musentempel umgerüstet, bekommt abgesehen von neuen Brandmeldern und Sicherheitsleuchten (LED-Leuchten statt Neonröhren lautet das Gebot der Stunde) nicht zuletzt ultramoderne Belüftungs- und Entrauchungsanlagen. Angedacht sind zudem neue Brandschutztüren sowie eine spezielle Klimaanlage, damit das Ausharren bei schweißtreibenden Temperaturen im Sommer und frostigen im Winter (vor allem im Rang, aber nicht nur dort) endlich Geschichte ist.

Das Gros an Technik findet im Dachgeschoss über dem Zuschauerraum seinen Platz, das deshalb vollständig entkernt wird. Damit es vom Gewicht her passt, sind umfassende Umbauten vonnöten. Die Deckenbalken sollen, so der Plan, statisch ertüchtigt und eine neue Ebene aus Stahlprofilen eingezogen werden. Da Baumaterial wie Technik nicht über die Treppen in den Dachraum transportiert werden können, muss dieser auf der Ostseite kurzzeitig geöffnet werden. Im Bereich der Traufe entsteht ein Podest, auf dem alles mit Hilfe eines Krans abgesetzt und ins Gebäudeinnere gezogen werden kann.

Die Baukosten werden auf 2,6 Millionen Euro geschätzt

Insgesamt ergeben sich unterm Strich Baukosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro, zwei Drittel davon kommen aus dem Bund-Länderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz. Zwar wird ab April 2022 also nicht im Theater gespielt, wohl aber andernorts. „hin&weg“ lautet das Motto, unter dem man von März bis voraussichtlich Oktober 2022 an den verschiedensten Orten in und um Meißen auftreten will, in Schlössern wie Batzdorf und Scharfenberg, in Gärten, Schulen, Weinbergen, Gewölben... Alles immer ein Wochenende lang, mitunter sind vier Veranstaltungen an einem mitunter durchaus ungewöhnlichen Ort geplant.

Wichtig: Am Besucherservice im Theater kann man erstmal nur reservieren, und zwar persönlich. Erst wenn eine Veranstaltung auch wirklich durchgeführt werden kann, werden auch die Tickets vier Wochen vorher verschickt. Ein „seriöses Anrechtsangebot“ war laut Böhme „nicht machbar“. Mit einer Bonuskarte hofft man auf Wiederholungstäter in Sachen Theaterbesuch.

Kartentelefon: (03521) 41 55 11

www.theater-meissen.de

Von Christian Ruf