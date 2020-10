Ingrid Lausund und Anton Tschechow liefern die Grundlage für einen hygienischen Spielzeitauftakt am Chemnitzer Schauspielhaus. Das Manko des Jahres wirkt auch hier nach: Bei 98 Leuten auf rund vierhundert Plätzen ist alles ausverkauft – und man kommt sich so einsam wie in einem Flop vor.