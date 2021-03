Dresden

Abdulwahab El Alem sagt, ohne das Montagscafé wäre er in Dresden immer noch nicht angekommen. Noch immer sei für ihn hier vieles neu und fremd. Dabei sei er schon zwei Jahre hier. Der junge Sprachwissenschaftler aus Libyen ist einer der rund 7000 Besucher im Jahr. Er strahlt, als er erzählt: „Ich verdanke dem Montagscafé viel. Hier habe ich nicht nur die Sprache gelernt, hier habe ich auch viele Dresdner getroffen, sogar gute Freunde.“

Das in Dresden beliebte Montagscafé ist wie alle anderen Kultureinrichtungen in Sachsen vom Lockdown betroffen und geschlossen. Es gibt zwar ein digitales Angebot, doch ob es überhaupt noch einmal richtig öffnen kann, ist ungewiss. Vor sechs Jahren, mitten in der Flüchtlingskrise, wurde das Café im Kleinen Haus des Staatsschauspiels als Treffpunkt für Geflüchtete und für Dresdner gegründet. Jeden Montag von 15 bis 22 Uhr.

Ein Vorzeigeprojekt für Integration

Für Abdulwahab El Alem wäre es ein Verlust, wenn das Café nicht mehr öffnet, weil die Förderung wegfallen soll. Er sagt: „Ohne das Montagscafé hätte ich nie so schnell Anschluss in Dresden gefunden. Für uns Ausländer ist das eine tolle Chance sich zu integrieren. Ich kenne keine bessere Möglichkeit.“

Doch auch viele Dresdner und Arbeitskräfte aus der ganzen Welt nutzen mittlerweile das Angebot, um in der Stadt anzukommen oder um Menschen kennenzulernen, die ganz anders sind als sie selbst.

Das Montagscafé ist längst weit über Dresden hinaus bekannt. Es diente als Vorbild und Modell für bundesweit entstandene, interkulturelle Kultur- und Begegnungsformate, wie das „Welcome Café“ in München oder das „Café Eden“ in Düsseldorf und wurde sogar von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) ausgezeichnet.

Bis dato wurde dieser Begegnungsort im Kleinen Haus des Staatsschauspiels durch das sächsische Sozialministerium gefördert – mit dem Programm „Integrative Maßnahmen“. Das Programm ist neben dem „Weltoffenen Sachsen“ das entscheidende Fördertool des Freistaates bei der Förderung von Integration und Demokratie.

Ein schlechtes Signal vom Freistaat

Nach drei Jahren jedoch soll nun Schluss sein. Das Sozialministerium hat den Projektantrag für drei weitere Jahre in Höhe von rund 150.000 Euro auf die Warteliste gesetzt. Im Beamtendeutsch heißt es dazu aus dem Ministerium: „Zum Antragsstichtag 31. Juli 2020 wurden für das Jahr 2021 Fördermittel in Höhe von 20,8 Millionen Euro im Teil 1 der Richtlinie Integrative Maßnahmen beantragt. Dieses beantragte Fördervolumen ist im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen (2019: 14 Millionen / 2018: 16,7 Millionen Euro). Mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Mittel von etwa 11,5 Millionen Euro ist das Programm damit fast doppelt überzeichnet.“ Dies führe zwangsläufig dazu, lautet es weiter, „dass auch zahlreiche gute Projekte nicht zur Förderung kommen können.“

Sieht so die Zukunft aus? Das leergeräumte Café. Quelle: Wanja Saatkamp

Joachim Klement, Intendant des Staatsschauspiels ist alarmiert. Er sagt: „Wir sind das größte und bekannteste Projekt dieser Art in der Landeshauptstadt. Ich habe ernsthafte Sorge, dass wir dennoch unsere Arbeit nicht mehr fortsetzen können. Ohne finanzielle Mittel ist das schlicht aussichtslos. Und uns geht es ja um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Stadt.“

Klement allerdings treibt noch etwas um, nämlich eine Erfahrung: „Wenn man solche Vorzeigeprojekte nicht mehr finanziert, dann nimmt man sich als Freistaat die Chance, mit gelungenen Integrationsprojekten voranzuschreiten und positive Geschichten zum Thema Weltoffenheit aus Sachsen zu erzählen.“

84 sächsische Projekte sind betroffen

In der Tat ist das Montagscafé kein Einzelfall. 84 Integrationsprojekte in Sachsen haben eine Ablehnung erhalten, wie man der Antwort des Sozialministeriums vom 19. Januar auf die Kleine Anfrage der Linken entnehmen kann. Von diesen abgelehnten Projekten entfallen allein 20 auf Dresden, so auch der Verein Omse in Dresden-Gorbitz.

Integrationsarbeit ist für den Verein Omse in Gorbitz das tägliche Brot. Quelle: Omse e.V.

Sozialarbeiter Sören Bär ist fassungslos. Er verweist auf den hochdiversen Stadtteil: „Wir haben hier den Ausländeranteil innerhalb von zehn Jahren von fünf auf 50 Prozent erhöht, was mit der Wohnungssituation zu tun hat. Das versteht sich doch von selbst, dass hier immense Integrationsarbeit nötig ist. Stattdessen werden die Ressourcen gestrichen. Was das für Folgen hat, das ist nicht abzusehen.“

Kein Geld von der Kommune

Von der Kommune aber sei kein Geld für dieses Integrationsprojekt zu erwarten. Die Landeshauptstadt Dresden finanziere zum Beispiel mit der Flüchtlings- und Migrationssozialarbeit ausschließlich die soziale Grundversorgung und Anfangsbetreuung geflüchteter Menschen. Diese seien aber auf die Existenz weiterführender und niedrigschwelliger Angebote vor Ort angewiesen, die von freien Trägern übernommen werden, wie eben vom Montagscafé oder dem Omse e.V.

Das Sozialministerium verweist dennoch auf die Kommunen und darauf, dass der Freistaat unabhängig von der Richtlinie „Integrative Maßnahmen“ weitere erhebliche Mittel zur Verfügung stelle, nämlich über 21 Millionen Euro für kommunale Integrationsarbeit und Beratungsstellen sowie Flüchtlingssozialarbeit und freiwillige Rückkehrberatung. Wortwörtlich teilt das Ministerium mit: „Mit Blick auf diese sehr umfangreiche und vielfältige Unterstützung der Trägerlandschaft und der Kommunen durch den Freistaat kann von einer gesunkenen Wertschätzung der Bedeutung von Integration keine Rede sein.“

Mehr als einfache Beratung

Joachim Klement und Sören Bär sehen das anders. „Unter Wertschätzung verstehe ich etwas anderes. Im letzten Jahr wurden wir noch im Landtag für unsere Arbeit ausgezeichnet – und nun?“ Bärs Frage ist ernst gemeint. Auch die Forderung des Intendanten nach Mut zu politischen Entscheidungen: „Wenn es an Mitteln fehlt, dann muss man den Mittelbedarf steigern. Sonst fehlt eine wichtige Säule der Integrationsarbeit, nicht nur im Montagscafé, sondern bei vielen anderen angelehnten Projekten im Freistaat auch. Solch ein Integrationsprozess ist doch nicht nach ein, zwei Jahren abgeschlossen und muss alle Teile der Bevölkerung miteinschließen.“

Das Montagscafé und der Verein Omse. Zwei Integrationsprojekte, die weit mehr als „nur“ Beratungen machen. Sollte es nicht zu einem Umdenken im Sozialministerium kommen, können sie ihre langjährigen mehrfach ausgezeichneten Projekte nicht mehr fortsetzen. Was geschieht, wenn der soziale Kitt gar nicht erst entstehen kann?

Von Adina Rieckmann