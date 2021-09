Dresden

Eigentlich träumen die Macher des „The Sound of Bronkow Music Festival“ – kurz SOB – schon seit Längerem davon, dass ihr Festival mal in Bronkow stattfindet. Beim Festivaljahrgang 2019 war immerhin die freiwillige Feuerwehr des kleinen brandenburgischen Ortes da. Die Bronkower kamen, weil da dieses Plakat hing, in der Bushaltestelle, mitten in ihrem Ort, der kaum 660 Einwohner hat. Auch dieses Jahr hängt das Plakat wieder dort, auch dieses Jahr findet das Festival wieder nicht in Bronkow, sondern – wie immer – in Dresden statt.

Stehkonzerte im Freien

Aber es ist nicht alles wie immer. So ist erstmals neben der Home-Base Societaetstheater das Japanische Palais als zweiter großer Festivalort dabei. An den drei Tagen (Freitag bis Sonntag) spielen 18 Musiker und Bands, zum Teil mehrmals und in Freeshows, auf beiden Bühnen verteilt. Neu ist auch, dass alle Konzerte im Freien stattfinden, ohne Sitzgelegenheiten, dafür mit ausreichend Platz, um Abstände zwischen den Gästen zu ermöglichen. Das Orga-Team von Kumpels & Friends um die beiden Musiker und Booker Mario Cetti und Lars Hiller hat sich für eine vergleichsweise sichere Umsetzung entschieden: Alle Besucher müssen geimpft, genesen oder am Festivaltag in einem Testzentrum getestet sein, dafür entfällt dann die Maskenpflicht auf dem Gelände.

Wie immer gleich ist die gute Auswahl aus dem engeren und weiteren Musikbekanntenkreis. Als Headliner sind Sophia Kennedy, Austin Lucas, Moddi oder Fuzzman zu hören und – vermutlich anders als in den Pre-Corona-Jahren – sie werden auch wirklich für jeden zu sehen sein. Denn die Größe des Innenhofs im Japanischen Palais und die ausschließliche Bespielung der Gartenbühne im Societaetstheater bieten dem Publikum einen ganz neuen Luxus: beste Sicht.

Neu zu entdecken gibt es reichlich, zum Beispiel den kuscheligen Gitarrenpop des 20-jährigen Pablo Brooks, der am Sonnabend gleich zweimal eine Freeshow im Socie-Garten gibt. Oder den Iren A.S. Fanning, der als „Gothic-Folk-Singer-Songwriter“ eine weitere Unterschublade im schubladenreichen Indie-Schrank aufmacht. So kann sich freuen, wer eins von den 200 Festival-Tickets in den Händen hält und den Klang, der da aus Bronkow zu uns herüberweht, bei schönstem Spätsommerwetter genießen kann.

The Sound of Bronkow Music Festival, Freitag ab 18, Sonnabend ab 14 und Sonntag ab 13 Uhr im Garten des Societaetstheaters und im Hof des Japanischen Palais. Festivaltickets kosten 45 Euro, Tagestickets zwischen 20 und 25 Euro.

Internet www.societaetstheater.de

Von Hannah Panter