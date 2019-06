Dresden

Es ist das erste Mal, das justament 2019 in Dresden, genauer gesagt im Festspielhaus Hellerau und auf dem Festspielhausgelände, ein Tanzkongress stattfindet. Der es auch in seiner Vorbereitungsphase eher schwer möglich macht, ganz genau zu benennen, was den etwa 500 internationalen Teilnehmern vom 5. bis 10. Juni nun tatsächlich bevorsteht. Im weitesten Sinne geht es da um eine Art künstlerisch-soziale Choreografie, um die Chance, sich bewegt-beredt gemeinsam zu besinnen, zu erklären, zu hinterfragen, zu antworten. Gewissermaßen in freier Bewegung, aber auch frei von vordergründigen Einschränkungen und Auflagen.

Das mag rätselhaft klingen, und in der Tat werden die Teilnehmer – das sind nicht nur mit Tanz unmittelbar Befasste – kein herkömmliches Tagungsprogramm absolvieren. Was ja bei Tanzkongressen eh anders zu erleben ist. So wird es langes Sitzen, Debattieren und Abstimmen in diesen Tagen kaum geben. Mehr eine quasi offene, bewegte Form des Sich-Zusammenfindens. Bewerben konnten sich für den Tanzkongress 2019 auch jene Interessierte, die über keine Tanzerfahrung verfügen. Zu spät allerdings durfte man sich dafür nicht entscheiden. Dann war es irgendwann klar, dass in diesem Zeitraum selbst vertraute „Schlupflöcher“ im Festspielhaus wohl nicht passierbar sein werden.

Absolut neu an diesem Treffen ist, dass es in der Hand einer einzigen „Auserwählten“ liegt. Eine Frau, die etwas bewirken, voranbringen kann. Mit der künstlerischen Leitung ist die in Berlin sowie Brüssel ansässige, aus den USA stammende Tänzerin und Choreografin Meg Stuart betraut, die in ihrem Kunst-Anspruch immer wieder das Prinzip freier Bewegung und individueller Akzeptanz aufgreift.

Wer sie und ihre Company je erlebt hat, weiß, dass es ihr beileibe nicht darum geht, sich anzupassen oder möglichen Erwartungen zu entsprechen. Mainstream interessiert sie einfach nicht. Eher das Besondere, das jeder an sich, in sich hat. Und mit solchen Entdeckungen wird und kann sich nun auch der Tanzkongress befassen. Ein Impuls, der als unmittelbar Erlebtes, Erfahrenes, egal ob im Zu- oder Widerspruch, letztlich auch für Bewegung sorgen wird.

Meg Stuart. Quelle: Edouard Jacquinet

Als sich Meg Stuart vor wenigen Tagen im Lipsius-Bau an der Brühlschen Terrasse in Dresden mit einer Performance inmitten der Konferenz-Teilnehmer zu „Das ganze Leben. Archive und Realität“ durch den Raum bewegte und die besondere Situation mit Körper und ihrem Da-Sein erfasst hat, war das eine Sternstunde. Wer kann das schon? Mit einer solchen Intensität und Eigenheit bei sich sein und zugleich bei den anderen, mit Körper und Gespür den Raum erfassen, definieren, Dinge und Situationen auf ganz eigene Weise erfahrbar machen. Das ist unglaublich. Und wohl jeder, der es vor Ort erlebt hat, wird es ähnlich empfunden haben.

Was zählt, ist das Beispiel! Das hatte Ruth Berghaus einst über Palucca gesagt. Und es gibt berechtigte Hoffnungen, dass der Tanzkongress mit und von Meg Stuart sowie vielen Beteiligten etwas ganz Besonderes, eben ein Beispiel sein kann. Dafür ist auch der Titel bezeichnend: A Long Lasting Affair. Man muss das nicht ins Deutsche übertragen. Es spricht auch so für sich.

Erfreulich für alle Interessierten ist auch, dass sich der Tanzkongress zuweilen, eher konzentriert und nicht gerade ausufernd, für andere öffnet. Zumal es sonst mehr um eine intensive, quasi geschützte Sphäre der Begegnung geht. Aber es gibt auch Möglichkeiten des Dabeiseins in einem öffentlichen Programm. So arbeiten (nach Voranmeldung) an diesem Wochenende beispielsweise Xavier Le Roy und Scarlet Yu mit ihrem Team mit etwa 20 Beteiligten pro Tag im bereits zweiten Workshop an einem „Kunstwerk für den öffentlichen Raum“. Und auch daran, wie sich dieses nun mit Tanz realisieren lässt, während es zuvor mehr um Körperskulpturen ging.

Am 8. Juni heißt es dann Down By The Water, wenn sich ab 10 Uhr mit einem gemeinsamen Ritual in Hellerau jene zusammenfinden, die eben auch dabei sein wollen. Und ab 12 Uhr können sich, begleitet von Dresdner Künstlern sowie in diversen Gruppierungen, all jene auf den Weg machen, die es gemeinsam zum Wasser zieht. Auf unterschiedlichen Wegen geht es dann ans Ufer der Elbe und schließlich auch auf das Salonschiff „Gräfin Cosel“. Um 14 Uhr beginnen künstlerische Interventionen von Daniel Cremer, Isabel Lewis, Lucie Tuma, TanzNetzDresden sowie vielen anderen – und auf dem Sonnendeck soll ein Garten entstehen. Somit rundum beste Gelegenheiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Zudem wird am Abend mit Gästen aus Berlin und Lissabon zu einer Clubnacht im objekt klein a (Meschwitzstr. 9) eingeladen. Tickets gibt es für 12 Euro an der Abendkasse.

Die heutigen Tanzkongresse gehen bekanntlich auch auf die Tradition der 1927 bis 1930 wahrhaft erkämpften Tänzerkongresse in Deutschland zurück, die zunächst in Magdeburg (1927), dann in Essen (1928) und 1930 in München stattfanden. Im Wiederaufnehmen dieser Begegnungen gibt es heute seit 2006 im Abstand von jeweils drei Jahren stattfindende Tanzkongresse, veranstaltet von der Kulturstiftung des Bundes. Der Tanzkongress 2019 ist eine Kooperation des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau, dem Goethe-Institut sowie Diehl+Ritter, unterstützt durch die Landeshauptstadt Dresden.

www.tanzkongress2019.de

www.hellerau.org

Von Gabriele Gorgas