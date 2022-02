Dresden

SMS in der Oper? Geht gar nicht, denn da sollte man sich auf das Bühnengeschehen konzentrieren. SMS in der Bar? Schon eher, doch auch hier wäre es angezeigt, sich der leibhaftigen Begleitung zu widmen. Es sei denn, das Kürzel steht mal nicht für oft überflüssige Kurznachrichten, sondern für die Diseuse Sarah Maria Sun. Die ist in der Oper ebenso zu Hause wie in einer stimmungsvollen Bar und hat den Spagat ihrer künstlerischen Vielfalt am Wochenende in der Spielstätte Semper Zwei unter Beweis gestellt.

Ein starker Auftritt

Dort hat sie eine fast schon vergessene Atmosphäre in der Reihe Semper Bar wiederbelebt, das traute Beieinander im verbindenden Genuss von Kunst und Kulinarik. Wer wollte, saß – freilich immer noch abstandsvoll – mit einem Glas Wein in der Hand und lauschte dem Programm „Killer Instincts“, das Sarah Maria Sun nun von ihrer gleichnamigen CD auf die Bühne gesetzt hat. Neben der endlich wiedergewonnenen Live-Atmosphäre ist das ein Gewinn auch für die Authentizität, denn dieses wandlungsvolle Energiebündel namens SMS ist – mitsamt ihrer virtuos aufspielenden Band – ein Ereignis. Da werden wie schon auf der Disk Lieder, Songs und Balladen in eine Programmfolge gesetzt, die auf blankem Papier verblüffen würde, im Konzert aber absolut überzeugt. Zusätzlich kommen aktualisierte Kommentare zur Geltung, wird mit gespieltem Zynismus die Geldwelt aufs Korn genommen, die Käuflichkeit der Macht, der vermeintliche Zauber des Reichtums und die sich daraus ergebenden Abgründe.

„I Don’t Understand the Poor“ wird da mit so viel zuckersüßem Broadway-Gift vorgetragen, dass jedes Verständnis für Arme und Armut fast wirklich in Frage gestellt werden könnte. Schließlich bietet die Dame im silbernen Glitzerkleid ihrem Publikum höchst verführerisch materielle Sicherheiten an und verweist mit deutlichen Worten – da stellt sie ihre bissige Satire wieder vom Kopf auf die Füße – auf den teils mörderischen Missbrauch der Armen durch eine selbsternannte Geldelite. Wo dies arme Frauen trifft, oft noch im Mädchenalter von Geldsäcken benutzt und bald wieder weggeworfen, sind nicht nur Träume, sondern ganze Leben zerstört.

Sarah Maria Sun, wirbelt durch diesen Abend und spult da kein Programm mit erhobenen Zeigefingern ab. Nein, sie unterhält mit perfekter Bühnenpräsenz und vielfältigst beherrschtem, wandelbarem Stimmvokabular. Noch während ein entscheidender Ton im Raum stehen bleibt, rollt sie die Augen und sagt den Rest mit einem einzigen Blick. Dazu werden Musiken von Kurt Weill und Tom Waits in bunteste Nachbarschaften gesetzt, was zum Schluss gar bei Franz Schuberts „Abschied von der Erde“ gipfelt.

Kontraste wie im Vokalen gibt es hier also auch im Inhalt, was die Wirkung dieses kurzweilig packenden Abends nur kräftig verschärft. So fesselnd, so böse, so allerdings auch wahrhaftig ist dieser Semper-Bar-Besuch verrauscht, dass wohl niemand an eine andere SMS gedacht hätte als an Sarah Maria Sun. Die allerdings vom vorzüglichen Quartett The Gurks an Klavier, Gitarren und Bass sowie Schlagzeug begleitet wurde, dem die Sängerin trotz ihrer zentralen Rolle niemals die sprichwörtliche Show stahl.

Unermüdlich, wie sie ist, hat die in Dresden lebende Sopranistin aus dem Ruhrgebiet die Pandemiezeiten genutzt und ihr bereits 2016 produziertes Hörspiel „Yes I Will Yes“ zur Musik von Dieter Schnebel nun beim Label Günter Hänssler auf CD eingespielt. Passend zum Jubiläum des im Februar vor 100 Jahren erschienenen Romans „Ulysses“ von James Joyce wird darauf der Schlussmonolog der Molly Bloom wiedergegeben, ein mitunter derb anzüglicher Text, untermalt von Schlagwerk und elektronischen Elementen. Ein Liebhaberprojekt, gewiss, bei dem aber nicht nur der irische Autor und seine schillernde Figur Leopold Bloom ihre reinste Freude haben würden. Die Scheibe weckt Lust, den dicken Roman endlich mal wieder zur Hand zu nehmen. Bislang gab es darin jedes Mal Neues zu entdecken. Ebenso wie im der schillernden Stimmakrobatik von „SMS“ Sarah Maria Sun.

Die aus dem irischen Englisch dann noch ins Französische wechselt und als weiteren Kontrast Johannes Schöllhörns „va“ interpretiert, eine komponierte Orchestration nach Jules Massenet.

CD-Tipp „Yes I Will Yes“, Hänssler Classis HC 21063

Von Michael Ernst