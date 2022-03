Dresden

Mit einer Sonate in F-Dur für Fagott, Oboe und Klarinette von Georg Friedrich Händel leiteten drei junge Musiker des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik das 23. Benefizkonzert des Sonnenstrahl e.V. am Freitagabend in der Kreuzkirche ein. Um die Musiktherapie am Uniklinikum für krebskranke Kinder zu erhalten, wurden Spenden gesammelt und zugleich der vielen Kinder und Jugendlichen gedacht, die den Kampf gegen den Krebs verloren haben.

Die Begrüßung erfolgte durch den Superintendenten der Kreuzkirche, Christian Behr, der ebenso wie die Schirmherrin des Vereins, Barbara Klepsch, das Benefizkonzert als ein wichtiges Zeichen für Gemeinschaftlichkeit und Solidarität bezeichneten sowie den vielen Ehrenamtlichen des Vereins dankten. Behr sähe in dem Konzert eine Möglichkeit, „Gutes zu tun, in dieser schweren Zeit.“ Die künstlerische Leitung des Abends hatte Kreuzkantor Roderich Kreile inne.

Lesen Sie auch Benefiz-Orgelkonzert für die Ukraine in der Dresdner Kreuzkirche

„Das Konzert ist Balsam für die Seele“, meinte Vereinsvorstand Andreas Führlich, der in seiner Rede kurz auf die Aufgaben im Verein einging und den vielen Besuchern sowie den Musikern seinen Dank aussprach. Und sein Dank ging auch an den im Sommer seine Tätigkeit als Kreuzkantor niederlegenden Roderich Kreile, welcher über die Jahre immer eine stimmungs- und respektvolle Auswahl für das Benefizkonzert traf.

Zu Wort kam auch die ehemalige Krebspatientin Jasmin Kohlmann, die von ihrer Erfahrung mit dem Krebs berichtete, von ihrem Weg zurück ins Leben und auf die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit verwies. Außerdem ging sie darauf ein, wie Familie und Freunde einem Patienten am besten helfen können: „Seien Sie füreinander da. Sprechen Sie über die Krankheit. Reichen Sie Ihre Hand und bringen Sie der Person emotionale Nähe und Verständnis entgegen. Das ist es, was die Seele in dem Moment am meisten braucht.“ Dem Verein dankte sie für seine wichtige Arbeit, die dabei helfe, Geist und Seele zu heilen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein ganz besondere Moment war das Hereintragen der Kerze und dem Gedenken an die verstorbenen jungen Menschen, musikalisch begleitet von ausgewählten Kruzianern. Die zahlreichen Zuschauer, wegen der Corona-Auflagen im ganzen Kirchenschiff verteilt, standen in der abgedunkelten Kirche und nur die Kerze spendete in der anschließenden Schweigeminute Licht. Den Schluss des Konzerts bildete die Mottete „Das ist je gewisslich wahr“ von Heinrich Schütz, vorgetragen durch den Dresdner Kreuzchor.

Von Clarissa Seiferheldt