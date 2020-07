Sonnenhäusel im Großen Garten Dresden startet Sommervorstellungen

Dresden

Es mag nicht allen, aber doch schon vielen Katzen-Besitzern so ergangen sein, nämlich dass sie sich ob des fast immer faul-schlummernden Fellknäuels fragten, wann das Tier sich endlich erheben, zu sprechen anfangen und seinem bei der Erbteilung arg zu kurz gekommenen Herrchen eine Prinzessin und ein Königreich zuzuführen gedenke. Aber nichts da, es hilft nicht mal, dem Stubentiger das Märchen vom gestiefelten Kater vorzulesen, auf dass es sich ein Beispiel nehme.

Puppenspiel mit dem Figurentheater Jörg Bretschneider

Aber gut, man kann das Märchen natürlich ohnehin anders lesen, nicht als Aufstiegsfantasie kleiner Leute, sondern als gallige politische Satire: Der tumbe Müllersohn, der zum König wird – ein manipulierter Schwindler; der ebenso dreiste wie einfallsreiche Kater, ein von der Angst ums eigene Leben getriebener Trickser, Scharlatan und spin doctor, der arme und entsprechend bemitleidenswerte Bauern am Feldrand mit dem Tode bedroht, sollten sie nicht seine Lügen dem König gegenüber bestätigen.

Der gestiefelte Kater Quelle: Pr

Ja, es ist schon ein nachhaltiges, geradezu aufrührerisches Bild, das da von der Obrigkeit, vom Monarchen und seinem ersten Minister gezeichnet wird. In dem Märchen, das die Brüder Grimm bei Charles Perrault entlehnten, der seinerseits hoher Beamter am nicht ganz intrigenfreien Hof Ludwigs XIV. war. Kein Wunder, dass der 1812 erstmals publizierte „Gestiefelte Kater“ sieben Jahre später aus der Grimm-Gesamtausgabe vertrieben wurde. Seiner Popularität hat der Akt von Selbstzensur zum Glück nicht dauerhaft geschadet. Mittlerweile ist das Märchen wieder auf vielerlei (Puppen-)Bühnen zu sehen, es steht auch auf dem Spielplan des diesjährigen Reigens an Puppentheatervorstellungen im Sonnenhäusel im Großen Garten.

Dargeboten wird es vom 4. bis 6. sowie am 8. August vom Dresdner Figurentheater Jörg Bretschneider, von dem auch die Inszenierungen „Aufruhr im Gemüsebeet“ und „Der kleine Angsthase“ zu sehen sind. In der Angsthasen-Geschichte wird ein überaus furchtsamer Jung-Mümmelmann von seiner Oma in die Schule gebracht, wobei ihm erklärt wird, wie gefährlich das Leben ist. Ein Hund kann beißen, im Wasser kann man ertrinken und ein Räuber will deine letzte Möhre. Plötzlich schleicht der Fuchs um Hasenhausen. Alle Hasen zittern vor Angst, aber zum Erstaunen aller erweist sich ausgerechnet der notorische Angsthase plötzlich als ungemein mutig… Wie sagte doch schon Doors-Sänger Jim Morrison: „Setze dich deiner tiefsten Angst aus. Danach hat die Angst keine Macht mehr über dich, und die Angst vor Freiheit schrumpft und verschwindet. Du bist frei.“

Theatermanufaktur Dresden ist auch dabei

Eröffnet wird das bunte Potpourri an kurzweiligen Puppentheater-Inszenierungen am 21. Juli um 10 Uhr mit dem von der Theatermanufaktur Dresden (diese besteht mehr oder minder aus Bianka Heuser) präsentierten Stück „Die Goldene Gans“, einer Co-Regie-Arbeit von Jörg Bretschneider und Matthias Nagatis. Heusers Theatermanufaktur zeigt im Sonnenhäusel ab 27. Juli auch eine Adaption des Märchens von der kleinen Meerjungfrau. Alles was sich ein Kind an Frömmigkeit, Traurigkeit und Unglück vorstellen kann, liegt in Hans Christians Andersens Variation der Undinen-Sage bereit. Gebannt verfolgt man – außer denen, die ein Herz aus Stein haben –, wie eine junge Frau mit einem Fischschwanz die Gesetze der (Unterwasser-)Welt aufhebt, die sie um der bedingungslosen Liebe willen zum Kummer ihrer Familie aufgegeben hat. Heuser zeigt auch das Stück „Das singende, klingende Bäumchen“, vom Figurentheater Marie Bretschneider wird die Inszenierung „Lieschen Radieschen“ zur Aufführung gebracht.

Aber nicht nur Freunde von Märchen im weitesten Sinne kommen auf ihre Kosten. Erstmals gibt es bei der Sommer-Bespielung des Sonnenhäusels auch eine Kabarett-Reihe. Jeden Sonnabend können sich Freunde von Klamauk und Satire darauf einstellen, dass ihr Sinn für Humor wie auch die Lachmuskeln gekitzelt werden. „Sex? Aber mit Vergnügen!“ lautet der Titel der Regiearbeit von Matthias Nagatis, der sich des tiefsinnlichen wie komödiantischen Kultstücks von Franca Rame und Dario Fo angenommen hat. Bianka Heuser verrät, was wir „schon immer über Sex wissen wollten, aber nie zu fragen wagten…“

Erste Vorstellungen und Karteninfos „Die Goldene Gans“: 21. bis 23. & 25. Juli, 10 Uhr, 22. & 25.7. auch 16 Uhr „Sex? Aber mit Vergnügen!“: 25.7., 19.30 Uhr. „Die kleine Meerjungfrau“: 26.7., 11 & 16 Uhr Karten: Puppentheater: Kinder 4 Euro, Erwachsene 5 Euro Kabarett: 15 Euro Kartenreservierung erbeten unter Tel. 0177 / 4434239 www.grosser-garten-dresden.de www.dresdner-figurentheater.de www.theatermanufaktur.de

So wird darüber spekuliert, was einer Vegetarierin der erste Zungenkuss bedeutet? Der Zuschauer wird in der One-Woman-Show Zeuge von allerlei kurzweiligen Plaudereien „aus dem erotischen Nähkästchen über die vermeintlich schönste Sache der Welt“, damit man mit dem Partner endlich in Harmonie verkehren kann. Und vielleicht können nicht nur bessere Hälften, sondern auch alle unverdient Alleinstehenden und verdient Geschiedenen noch was lernen.

„ Erich Kästner unplugged“ lautet dann der Titel einer Inszenierung des Figurentheaters Marie Bretschneider am 1. August, für die Kästner-Gedichte „vertont, zeitgemäß gewürzt und lakonisch aufbereitet“ wurden. Kabarett vom Feinsten verheißt schließlich das Gastspiel des Dresdner Comedy & Theater Clubs am 8. August, bei dem Bianka Heuser und Jörg Bretschneider Geschichten aus der Praxis Dr. Zwerchfell verklickern, wo kein Auge trocken bleiben soll. Hier treffen sich Männer und Frauen, die nicht oder zu viel miteinander reden, Rentner mit Doppelherz, ein sinnlicher Treckerfahrer, geschiedene Eheberater, trinkfreudige Chirurgen und passionierte Patienten.

Von Christian Ruf