„R. Hoppe liest seine Gruselein immer auf Schloss Weesenstein“ ist auf einer Holzschachtel zu lesen, die derzeit im Rahmen einer kleinen Sonderausstellung auf eben jenem Schloss Weesenstein im schönen Müglitztal in Augenschein genommen werden kann. Gewürdigt wird der Malermeister Siegfried Schnall, der die Kunst des Schachtmalens pflegte, 87 Jahre alt und „ein liebenswürdiger, alter Mann ist“, wie Birgit Finger, ihres Zeichens Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin der Schau, den DNN mitteilte.

Künstlerische Illusion

Schnall, der in jungen Jahren ei­ne Lehre im Malerhandwerk absolviert hatte, war in der Denkmalpflege tätig. In Weesenstein rekonstruierte er über viele Jahre hinweg historische Farbfassungen – „und zwar in einer speziellen Technik, da wird nicht nur gepinselt“, wie Andrea Dietrich klarstellte, die Leiterin von Schloss Weesenstein wie auch des Barockgartens Großsedlitz. Schnalls Spezialität war die illusionistische Malerei, nicht zuletzt die vielen falschen Fenster an der Schlossfassade stammen von ihm.

Nun hat ja so jeder sein Hobby. Die einen basteln im Keller an ihrer Eisenbahn, die anderen lesen Statusmeldungen und Kommentare auf Facebook, um dann anschließend den Grad der Behinderung zu schätzen. Siegfried Schnalls Hobby ist es, Holzdosen und Spanschachteln zu bemalen und sie damit in Schmuckkästchen zu verwandeln. Motive sind Sachsens Schlösser, die Jagd, ein Brautpaar, hier und da ergänzt um herzige bis flotte Sprüche, etwa dem eingangs zitierten zum Schauspieler Rolf Hoppe oder auch dem Zweizeiler „Das Schwein Rudi lebte hier – ohne Not. / auch der Bauer – beide sind nun tot“.

Schachtelmalerei und Inflation

Schnalls Stil erinnert an naive Bauernmalerei, verwendet werden Ölfarben, die durch Seidenmattlack geschützt werden. Die Tradition der Schachtelmalerei wie sie im Erzgebirge, aber auch im alpenländischen Raum populär war, ist geradezu mit Händen zu greifen. Hier und da verschenkte Siegfried Schnall sogar eine bemalte Schachtel, hat aber, so Finger, „immer ein Duplikat für sich behalten“. Hier und da griff sich Schachtelmaler Schnall auch einen Stein – nicht, um damit zu schmeißen wie einschlägige Chaoten, sondern um auch ihn zu bemalen. Neben 50 ollen Schachteln und einigen Truhen sind auch einige solche Steine zu sehen.

Aber Schloss Weesenstein versucht noch mit einer zweiten Ausstellung, in den kommenden Monaten Besucher „zu ziehen“ und zu erfreuen. Diese trägt den Titel „Bauer sucht Schloss. Weesenstein in bürgerlicher Hand“ und erzählt (bis zum 25. Februar 2024!) die Geschichte des Textilunternehmers Alwin Bauer aus Aue, der 1917 die Herrschaft Weesenstein kaufte. 1,9 Millionen Reichsmark blätterte Bauer hin.

Das war viel Geld, aber Bauer erkannte rechtzeitig, auch durch Kontakte mit Schweizer Bankern, die Zeichen der Zeit, die 1921 in einer unglaublichen Inflation gipfelte, die Geldvermögen fraß, aber Besitzern von Sachwerten nicht ganz so die Haare grau und Bäuche schmal werden ließ.

Bürgerlicher Schlossherr

An sich war es Bauer 1917 um das Rittergut und die Ländereien samt Schäfereien und Ziegeleien gegangen. Das Schloss war sozusagen nur „Beifang“, der sich aber durchaus als „Geldfresser“ (Finger) erwies. Ein Bürgerlicher als Schlossherr – das war eine „durchaus größere Zäsur“, wie Finger beschied. Der Textilfabrikant Bauer hatte große Pläne, inklusive Heizung und Bad. Überliefert sind durchaus extravagante Entwürfe des Architekten Max Herfurt.

Umgesetzt wurde nichts, „ein Glück, denn der Verlust an Bausubstanz wäre immens gewesen“, wie Finger durchblicken ließ. 1928 starb Max Bauer, gewohnt hat er nie in Weesenstein. Das Anwesen erbte seine Tochter Else Schön, die es sechs Jahre später an den Landesverein Sächsischer Heimatschutz veräußerte.

Es gibt nur wenige Objekte, die von der Verbindung Bauers mit Weesenstein zeugen (das räumte Birgit Finger ein), aber man machte das Beste draus, hat um Leitobjekte wie ein Schulpult oder einen Unternehmerschreibtisch allerlei Informationstafeln aufgebaut. Immerhin stellte sich bei der Vorbereitung die Aktenlage als gut heraus, es fand sich sogar der Notarvertrag zum Schlosskauf von anno dazumal.

Die letzten beiden Jahre waren hart für Schloss Weesenstein. Zählte man in den Jahren vor Corona im Schnitt 46 000 Besucher pro Saison, so kam man im Jahr 2020 auf gerade mal rund 30 000 – und 2020 war noch ein Jahr, in dem viele nolens volens es damit bewenden ließen, den Jahresurlaub im heimischen Deutschland zu machen. Da die Finanzsituation eher unerbaulich ist, lädt man dieses Jahr nicht zum „Winterzauber“ ein.

Und auch das Mittelalterfest ist Geschichte. Zum einen, weil laut Dietrich die Organisation einfach zu aufwendig ist, zum anderen, weil die Parkplatzsituation zwar fürs Tagesgeschäft ausreicht, für Massenspektakel aber eine Katastrophe ist. Auch der Einsatz von Shuttlebussen war unerquicklich – Familien mit Kinderwagen fanden keinen Platz, die Kosten für die Busse waren einfach zu immens.

Voller Kalender, voller Magen

Gleichwohl ist der Veranstaltungskalender dieses Jahr wieder durchaus gut gefüllt, gerade auch was kulturelle Bildung angeht, die laut Schloss-Chefin Andrea Dietrich „in nächster Zeit noch viel mehr an Bedeutung gewinnen wird“. Die ungemein beliebte Reihe „Geschichtenfrühstück“ geht weiter, es wird im Oktober (Königs-)Kindern un­ter dem Motto „Im Dunkel der Nacht“ Ferienspaß geboten und Freunde gepflegter irischer Folklore kommen am 2. Juni im Rahmen des bewährten Irish Folk Festivals auf ihre Kosten. Weitere Konzerte sowie Lesungen, Vorträge, Führungen sowie die beliebte Schlossweihnacht rund das Veranstaltungspotpourri ab.

Das Schlosscafé ist in neuer Regie: Andreas & Jacqueline Köhler warten auf Kaffeesachsen und all jene Leckermäulchen, die sich darüber im Klaren sind, dass Kuchen zwar keine Probleme löst, dies aber nun mal ein Apfel auch nicht vermag. In der Königlichen Schlossküche wird noch gewerkelt, so wird laut Dietrich derzeit eine neue Küche eingebaut. Vorgesehen ist, dass im vierten Quartal 2022 dann wieder die gesamte Schlossgastronomie in der Lage ist, dem Hunger keine Chance zu geben. Eine Brauerei gibt es allerdings nicht mehr, das ist laut Dietrich „klimatechnisch einfach zu schwierig zu stemmen“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Baumaßnahme am Wintergarten verzögert sich, er soll zur Saisoneröffnung im kommenden Jahr fertig sein. Grund für die Verzögerung: Die Schäden am Dach hatten Vorrang in Sachen Sanierung. Nach eingehender Restaurierung in die evangelische Schlosskirche zurückgekehrt ist ein spätgotisches, ausdrucksstarkes Kruzifix aus der Zeit um 1500. Wie Birgit Finger mitteilte, wurden im Zuge der Restaurierungen spätere Übermalungen abgenommen und die gotische Fassung gefestigt.

Ausstellung „Bauer sucht Schloss. Weesenstein in bürgerlicher Hand“ bis 25. Febr. 2024; „Der Weesenstein-Maler Siegfried Schnall und die Kunst des Schachtelmalens“ bis 31. Okt. 2022

Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr

Eintritt 7,50 Euro (Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahre jeweils ein Euro)

Internet schloss-weesenstein.de

Von Christian Ruf