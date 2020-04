Sommertheater trotz Corona? Sachsens Bühnen hoffen auf die Politik

Dresden

Die eigentlich noch laufende Spielzeit Sachsens staatlicher Theater und Musikbühnen ist seit ein paar Tagen offiziell beendet. Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hatte das mit den Geschäftsführern der Bühnen vereinbart. Auch den nichtstaatlichen Theater war eine entsprechende Empfehlung zugegangen.

Für kleinere Veranstaltungen oder Freilichtbühnen bleibt jedoch immer noch eine Hintertür offen. Klepsch hatte davon gesprochen, in diesen Fragen „Stück für Stück“ zu entscheiden. Dagegen sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in Sachsen bis zum 31. August generell untersagt.

Anzeige

Wie fix ist nun aber das vorzeitige Saisonende für alle Bühnen? Und was bedeutet das für die Theater und Musiktheater in Dresden und der Region im einzelnen? Die Phalanx der Häuser teilt sich dabei auf in diese, welche die Spielzeit als offiziell beendet betrachten, und jene, welche die Hoffnung auf ein wie auch immer geartetes Open-air-Angebot noch nicht aufgegeben haben. Ein unvollkommener Überblick.

Weitere DNN+ Artikel

Planungssicherheit und viele Fragen beim Staatsschauspiel Dresden

Auf die DNN-Anfrage, welche personellen, inhaltlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen das vorzeitige Saisonende habe, antwortet Joachim Klement mit Abstand am schnellsten. Der Intendant des Staatsschauspiels Dresden bezeichnet die Entscheidung als Erleichterung, weil er sich nun mit seinem Team gänzlich der kommenden Saison widmen kann. Dabei ist der neue Spielplan und die mögliche Übernahme von ausgefallenen Premieren wie „Macbeth“ nur das eine. Das andere packt Klement in Fragen. „Stehen uns die Zuschauerräume nach dem Sommer zur Verfügung? Was geht in den Pausen? Was ist mit den Toiletten? Welche Wege können die Besucher im Haus nehmen?“

Klements kurzer Fragenkatalog ist damit aber noch nicht erschöpft. „Können ab Herbst wieder Schulgruppen zu uns ins Theater kommen – und Familien in der Vorweihnachtszeit? Oder bleiben die Einschränkungen doch länger bestehen?“ Man bekommt im Angesicht dessen eine vage Vorstellung davon, dass auch ab September viele Dinge nicht einfach so weitergehen werden, wie sich das viele von uns momentan noch wünschen. Die Restriktionen schlagen darüber hinaus natürlich auch finanziell zu Buche. „Pro Spielzeit sollen wir rund 2,9 Millionen Euro Einnahmen erwirtschaften. Das können wir nun natürlich nicht erreichen“, macht Klement klar.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Große Dresdner Häuser mit Millionen-Einbußen

Auf die Einbußen weist auch Peter Theiler hin, Intendant der Sächsischen Staatsoper Dresden. Bis Ende April rechnet er mit Einnahmeverlusten von geschätzt 2,4 Millionen Euro. „Verwerfungen sind nicht nur im finanziellen Bereich spürbar, sondern wir haben auch die ausgefallenen Premieren und Wiederaufnahmen mit hochkarätigen Besetzungen einzurechnen. Hier müssen Künstler-Vereinbarungen eingehalten und neu betrachtet werden. Das schieben wir zurzeit wie eine Bugwelle in die nächste Spielzeit vor uns her“, schreibt Theiler in einer Mail. Außerdem betont er die schwierige Situation der freischaffenden Künstler. Dort sei „im Niedriggagenbereich eine Soziallösung“ gefunden worden, um ihnen zumindest etwas unter die Arme greifen zu können.

Im Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau (GHT) sind mittlerweile alle Vorstellungen für diese Spielzeit abgesagt, inklusive Sommertheater im Stadthallengarten Görlitz, im Klosterhof Zittau und auf der Waldbühne Jonsdorf. „Die derzeit zum Schutz der Zuschauer wie auch der Künstler und aller weiteren Mitarbeiter unbedingt notwendigen Sicherheitsabstände und hygienischen Maßnahmen sind im Vorstellungsbetrieb nicht zu gewährleisten. Dies gilt für die Einlass- und Bestuhlungssituation in den Spielstätten ebenso wie beispielsweise für Gastronomie und Sanitäranlagen, Garderoben, die Theatermaske oder den Orchestergraben“, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Außerdem sei es nicht absehbar, dass die aktuellen Einschränkungen in absehbarer Zeit entfallen würden. Die GHT-Mitarbeiter sind seit dem 1. April in Kurzarbeit.

So luftig wie hier muss es auch in Corona-Zeiten nicht sein. Ob es aber tatsächlich diesen Sommer noch Open-Air-Theater geben wird? Quelle: Archiv

Woanders ist die Hoffnung auf Freilichtvorstellungen dagegen vorerst noch nicht vom Tisch. „Für die verbleibende Spielzeit hoffen wir auf die Möglichkeit, Sommertheater spielen zu können. Natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Regeln“, sagt Norbert Seidel, Sprecher des Dresdner Theaters Junge Generation (tjg). Sollte die Chance kommen, will das tjg „Das doppelte Lottchen“ am 7. Juni zur Premiere bringen – ein Stück für die ganze Familie. Die Staatsoperette Dresden lässt per Mail wissen, dass „ein Ersatzspielplan für die kommenden Monate“ entwickelt werde. „Für ein Live-Publikum könnte dieser Spielplan unter anderem Open-Air-Veranstaltungen für eine begrenzte Zuschauerzahl mit konzertanten Aufführungen beinhalten.“

Sommertheater-Hoffnungen in Dresden , Rathen und Bautzen

Die Landesbühnen Sachsen haben zwar die für den 9. Mai geplante Premiere im Theaterzelt Rathen abgesagt, doch der Sommer ist noch nicht gänzlich gestrichen. Das Zelt als Ersatzspielstätte für die im Umbau befindliche Felsenbühne wolle man gern noch bespielen, sagt Landesbühnen-Sprecherin Petra Grubitzsch. „Wir informieren das Publikum umgehend, sobald das möglich sein sollte.“

Beim Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen will man die Flinte ebenfalls noch nicht ins Korn werfen. Für den Bautzener Theatersommer im Hof der Ortenburg seien statt der angedachten 998 Zuschauerplätze bisher nur 500 pro Veranstaltung verkauft, so dass zwischen den Besuchern ausreichend Sicherheitsabstand gewährleistet werden könne, teilt das Theater mit.

An Sachsens größtem privaten Theater, der Comödie Dresden, herrscht eine gewisse Ratlosigkeit. „Eine der größten Schwierigkeiten ist das fehlende Datum für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, die damit verbundene Planungsunsicherheit und der fehlende Kontakt zur Landesregierung, die den wirtschaftlichen Folgen der Krise für die private und freie Kreativwirtschaft immer noch zu wenig Aufmerksamkeit schenkt“, lässt die Bühne auf Anfrage wissen. Die größte Unterstützung komme von den Besuchern, die Gutscheine und Supportbuttons bestellten. Man habe verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Startdaten für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs erarbeitet, heißt es. „Seitens der Politik hoffen wir auf Konzepte, wie eine baldige Wiedereröffnung von Veranstaltungshäusern unter Berücksichtigung der momentanen Hygiene- und Abstandsregelungen aussehen kann.“

Gespräche mit dem Ministerium: Ausgang offen

Aktuell hat der Landesverband Sachsen im Deutschen Bühnenverein unter Vorsitz des Bautzener Intendanten Lutz Hillmann einen Maßnahmenkatalog an Sachsens Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus weitergereicht, der die mögliche Durchführung von Theaterveranstaltungen zum Thema hat. Anfang kommender Woche soll es dazu ein Gespräch des Ministeriums mit Vertretern des Landesverbandes geben.

Hillmann habe „konkrete Vorschläge unterbreitet, wie ein Spielbetrieb aussehen kann“, schreibt Ministerin Klepsch in einer Mail. Dennoch gelte weiterhin, dass immer nur ein begrenzter Zeitraum überschaubar bleibe und die jeweilige Infektionslage berücksichtigt werden müsse. Den Funken Hoffnung lässt Klepsch gleichwohl glimmen: „Ich selbst hoffe aber, dass wir bald wieder Aufführungen erleben können.“

Von Torsten Klaus