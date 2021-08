Sommerakademie der Riesa Efau in Dresden

Dresden

Um aus einem Stück Holz eine filigrane Skulptur zu formen, braucht es neben dem richtigen Werkzeug Geduld und Übung. Auch gute Laune hilft beim kreativen Prozess. All das vereint Conrad Czarnowsky, der in einem Hinterhof des Dresdner Kulturzentrums Riesa Efau mit Stechbeitel und Hammer eine Figur aus einem kleinen Baumstamm herausgearbeitet.

Bereits zum 16. oder 17. Mal nimmt er an der dortigen Sommerakademie teil – ganz sicher ist er sich da nicht. Aber jedes Mal mache es Spaß, alle lernten eine Menge dazu und man könne „mit den anderen über fast alles reden“.

Das Lob der Stammkunden ist für die Leiterin besonders wichtig

Das Lob eines „Stammkunden“ genießt Franka Häßner besonders: „Das spricht für die Qualität des Programms.“ Als Leiterin der Sommerakademie ist sie schließlich für das Konzept verantwortlich und freut sich über die emsige Betriebsamkeit auf dem Gelände. Die gesamte Kulturszene habe gelitten, umso schöner sei es, dass die Veranstaltung wieder stattfinden konnte, betont sie in einem Gespräch mit den DNN.

Bereits zum 24. Mal findet die Internationale Dresdner Sommerakademie für Bildende Kunst statt, die knapp 100 Teilnehmer können dabei aus elf Kursen auswählen. Eine oder zwei Wochen lang verbessern sie ihre Fähigkeiten im Malen, Zeichnen oder im Umgang mit Holz und Stein. Auch neuere Techniken wie die Video- oder Installationskunst sind Teil des Programms.

Die Dozenten kommen aus Dresden, aber auch aus dem Ausland

Wichtig ist Häßner dabei, dass die Kurse von interessanten Künstlern geleitet werden. „Das erwarten die Teilnehmer auch.“ An erster Stelle bei der Akquise der Dozenten stehen aber deren Fähigkeiten. Dabei kommen Lehrer aus Dresden, aber auch Dozenten aus dem Ausland werden eingeladen -es ist schließlich die Internationale Dresdner Akademie.

Einer der Dozenten ist Šimon Brejcha. Der Prager „erfindet quasi Techniken, für die es noch gar keine Bezeichnung gibt“, schwärmt Häßner. Er verwendet die Methode der Collagraphie, um natürliche Strukturen auf Papier zu bannen – in den aktuellen Arbeiten beschäftigt er sich mit Algen. Die gedruckten Wasserpflanzen wirken beinahe plastisch. Häßler spricht von einem „Glücksfall“, Brejcha für die Akademie gewonnen zu haben.

Durch die Pandemie konnten deutlich weniger Leute teilnehmen

Doch die Pandemie hat die Planung erschwert. Viele Kurse müssen mit deutlich weniger Teilnehmern auskommen als in den Jahren zuvor, um die Abstände zwischen den Leuten in den Räumen gewährleisten zu können. „Wir merken den Corona-Effekt“, sagt Häßner dazu. „Eine gewisse Scheu ist da.” Immerhin seien die Kurse zu 70 Prozent ausgelastet.

Auch einen ungeahnten Nebeneffekt des Lockdowns bemerkt die Leiterin der Akademie. Die Veranstaltung wird traditionell mit einer Ausstellung eröffnet, bei der die Dozenten der kommenden Tage ihre Kunst präsentieren. Diese war so gut besucht wie noch nie: „Es gibt regelrecht einen Hunger auf Kunstausstellungen”, bilanziert Häßner.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt das Restaurant Omaragou

Doch nicht nur der Appetit auf Kunst muss gestillt werden. Für das leibliche Wohl der Akademie sorgt das im Juni eröffnete Restaurant Omaragou. Im Mehrgenerationenhaus des Kulturforums kocht ein junges Team täglich wechselnde vegetarische und vegane Gerichte.

Dort herrscht während der Akademie Hochbetrieb, 80 Essen gehen mindestens über die Theke. „Wir verbinden abwechslungsreiche Gerichte aus aller Welt mit veganer und vegetarischer Küche“, erklärt Miteigentümer Elias Galonska das Konzept. „Es geht uns darum, bezahlbare Speisen anzubieten, die nicht Döner oder Pizza sind.“

Ungewohnter Betrieb nach der langen Corona-Pause

Nicht nur bei den Köchen herrscht emsige Betriebsamkeit, in jeder Ecke und jedem Raum des Kulturzentrums wird geredet und gearbeitet. „Das ganze Riesa Efau atmet dann Kunst und Kultur“, sagt Häßner freudig und ergänzt scherzhaft: „Nach den zwei Wochen brauch ich erst einmal Urlaub.“

Doch lange kann sie sich nicht frei nehmen. Auch wenn die Akademie nur zwei Wochen dauert, die Organisation ist ein monatelanges Unterfangen und die 25. Akademie steht kommendes Jahr an.

Teilnehmerausstellung Riesa Efau, Wachsbleichstraße 4, Motorenhalle vom 7.8. bis 21.8., geöffnet Mi bis Fr 15-19, Sa 14-18 Uhr, Eintritt frei Ausgewählte Werke der Teilnehmer können betrachtet werden. Die Kuration und Konzipierung der Ausstellung nahmen die Teilnehmer selbst vor. Werke aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Holz- und Steinbildhauerei, Fotografie, Druckgrafik, Video und Installation werden ausgestellt.

Wer sehen möchte, was die Besucher der Kurse in den zwei Wochen gelernt und geschaffen haben, kann sich ausgewählte Kunstwerke der Teilnehmer in der Motorenhalle der Riesa Efau ansehen.

Von Lukas Scheib