Solo mit Orchester – Dresdner Sängerin erfüllt sich einen Kindheitstraum

Dresden

Im Philharmonischen Kinderchor Dresden fing alles an. Hier sang die Dresdner Sängerin und Komponistin Silvana Mehnert als kleines Mädchen bereits in den 1980er Jahren mit großem Orchester, fand als Jugendliche schließlich ihre Band und dazu ihre Berufung. Mit dem Dresdner A-cappella-Ensemble medlz tourt sie seit vielen Jahren erfolgreich durch Deutschland. Zugleich werkelt sie seit 2012 an ihrem Soloprojekt Miss Rockester, bei dem – anders als bei den medlz – vor allem selbst geschriebene und komponierte Songs im Mittelpunkt stehen.

30 Jahre hat es gedauert

Mit der Aufnahme ihrer dritten Solo-CD erfüllt sich Silvana Mehnert nun einen Kindheitstraum, der sie seit ihrem ersten Konzert mit der Dresdner Philharmonie begleitet: „Das war Beethovens 9. Sinfonie und ich war gerade acht Jahre alt. Ich erinnere mich genau, dass ich direkt hinter den Pauken stand. Es war sehr laut und hat mich als Kind dennoch total begeistert. In dem Moment wusste ich, dass ich irgendwann einmal solo mit Orchester singen möchte“, erzählt Silvana Mehnert.

Gut 30 Jahre, zahlreiche Songs und Konzerte später ist es nun soweit: Im Mai will Miss Rockester ihr Album „Dieser Moment“ mit der Elbland Philharmonie Sachsen aufnehmen. Die zwölf Songs darauf handeln von Heimat, sie beschreiben innere wie äußere Landschaften, Wohlfühlorte in der Natur, besondere Augenblicke und die Gefühle, die manche Begegnung oft unerwartet in unser Leben spült. Bereits im März erschien mit der Singleauskopplung „Alles hat seine Zeit“ ein erster musikalischer Vorgeschmack auf das Projekt, mit dem Silvana Mehnert – zunächst noch solo am Klavier – zudem ziemlich treffend die Stimmung zu Beginn der Corona-Krise widerspiegelte.

„Was uns Zeiten wie diese überstehen lässt, ist die Liebe, ist die Musik. Beide schenken uns einen Raum, an den wir uns zurückziehen, in dem wir Frieden finden und Kraft tanken können, um mit neu gefasstem Mut den Herausforderungen der kommenden Tage entgegen zu gehen“, sagt die Sängerin. Und so hat sie in den vergangenen Wochen – wie so viele – einige Pläne über den Haufen werfen und manches umplanen müssen, ohne ihr großes Herzblutprojekt dabei aus den Augen zu verlieren.

Inzwischen sind die Gesangsparts und die kompletten Bandparts des Miss-Rockester-Quartetts aus Thomas Hübel (Gitarre), Benni Cellini (Cello), Stephan Salewski (Percussion) und Adrian Kehlbacher (Bass) bereits eingespielt, die Orchesterarrangements von Tim Jäckel und Andreas Goldmann fertig geschrieben. Im Mai soll nun die Aufnahme mit der Elbland Philharmonie Sachsen in Riesa folgen.

„Die Musiker spüren sofort, ob die Chemie stimmt“

Mit Tobias Engeli hat die Sängerin dafür einen Dirigenten gefunden, der genauso für dieses Projekt brennt wie sie selbst. Er arbeitet normalerweise an der Musikalischen Komödie und der Oper Leipzig, ist dort hauptsächlich für die Sparte Operette/Musical zuständig und hat in den vergangenen Jahren auch die Orchestertour inklusive DVD-Produktion der Prinzen als musikalischer Leiter betreut. Kennengelernt hat er Silvana Mehnert und die Elbland Philharmonie Sachsen im vergangenen Jahr bei der Jubiläumstour der medlz – Erfahrungen, die nun auch in die gemeinsame Arbeit für Miss Rockester einfließen werden.

„Ich habe sofort mit Freuden zugesagt, als Silvana mich nach einer Zusammenarbeit gefragt hat“, sagt Tobias Engeli und erzählt weiter: „Ich komme ursprünglich aus der klassischen Musik, habe Cello studiert und klassische Kammermusik. Mit Pop-/Rock-/Songwriter-Musik hatte ich als Spross einer klassischen Musikerfamilie lange kaum Berührungspunkte, dafür bin ich auf solche Projekte umso neugieriger.“

Für die Zusammenarbeit mit dem Orchester ist er optimistisch: „Die Musiker spüren sofort, ob die Chemie stimmt, und da Silvana und ich vertrauensvoll zusammenarbeiten, wird sich das aufs Orchester übertragen“, sagt er. Einzige Herausforderung könnten nun die Bestimmungen zum Social-Distancing aufgrund der Corona-Pandemie sein, die natürlich auch vor dem Orchesterbetrieb nicht Halt machen. Sollte es dazu bis zur geplanten Aufnahme Mitte Mai keine Lockerungen geben, hoffen Silvana Mehnert und Tobias Engeli auf die Hilfe moderner Technik, damit die Aufnahmen nicht komplett verschoben werden müssen.

Die Release-Konzerte mit Orchester sind bereits für den 10. Oktober im Theater Meißen, den 17. Oktober im Q24 in Pirna und den 8. November bei den Dresdner Jazztagen im Ostra-Dome geplant.

„DIESER MOMENT“ Record Release Tour 2020

Miss Rockester Band & Orchester

10. Oktober Theater Meißen, 19.30 Uhr

13. Oktober Osnabrück, Lagerhalle, 20 Uhr

14. Oktober Harsefeld, Kino-Hotel Meyer, 19.30 Uhr

15. Oktober Schwerin, Saal Schleswig-Holstein-Haus, 19.30 Uhr

16. Oktober Königshütte ( Oberharz), Dorfkirche, 19.30 Uhr

17. Oktober Pirna, Q24 Kleinkunstbühne, 20 Uhr

www.miss-rockester.com

Von Marie Hofmann